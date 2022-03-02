Меморіали жертвам Голокосту та історики засудили дії Путіна та його риторику

Григор Атанесян

ВВС

1 година тому

Автор фото, AFP

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Київ у геноциді, пояснивши війну з Україною необхідністю "денацифікації" країни, проте провідні історики та головні меморіали Голокосту засудили вторгнення, назвавши риторику Москви образою пам'яті жертв нацизму та борців із ним, зокрема солдатів Червоної армії.

Путін заявляв, що "неонацисти захопили владу в Україні", але у відповідь на цю заяву авторитетні дослідники Другої світової війни виступили з відкритим листом, де назвали риторику російського президента невірною фактично, морально огидною та образливою для пам'яті жертв нацизму.

Путін також неодноразово називав дії Києва щодо жителів Донбасу геноцидом, а російське МЗС підтримувало президента, звинувачуючи Європу в тому, що там цей "геноцид" підтримують.

Однак історики, які займаються вивченням справжніх геноцидів, рішуче відкидають це трактування і звинувачують Путіна в "цинічній експлуатації терміну".

Дії Росії засудили також представники ключових центрів пам'яті жертв Голокосту - єрусалимського музею Яд ва-Шем, Аушвіц-Біркенау в польському Освенцимі та київського меморіалу "Бабин Яр".

Саме у Бабиному Яру нацисти проводили масові розстріли цивільного населення - переважно євреїв. Тільки за два останні дні серпня 1941 року там убили понад 33 тисячі людей.

У вівторок територія меморіалу потрапила під російський ракетний удар, метою якого була розташована неподалік київська телевежа.

Автор фото, Reuters

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За даними українських рятувальників, внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей - швидше за все, випадкових перехожих.

"Символічно, що [Путін] починає наступ на Київ з удару по території Бабиного Яру, де відбувся найбільший злочин нацистів", - заявив голова Наглядової ради меморіалу Натан Щаранський.

Опікунська рада меморіального центру "Бабин Яр" випустила офіційну заяву із засудженням дій Москви.

"Росія вульгарно інструменталізувала антинацистську риторику і намагається привласнити собі роль борця з нацизмом", - йдеться в заяві ради, до якої входить і російський режисер Ілля Хржановський.

Обстріл Бабиного Яру також засудив голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід. Ізраїльський посол у Києві вже запропонував українській владі допомогу у відновленні меморіалу.

Російське вторгнення в Україну у вівторок засудив і найбільший меморіальний комплекс історії Голокосту Яд ва-Шем, розташований в Єрусалимі. У його заяві наголошується, що внаслідок війни безневинні мирні жителі були змушені покинути свої будинки.

Керівництво музею закликає припинити спроби спотворити історію Голокосту.

У заяві меморіалу не уточнюється, хто саме "спотворює історію", проте раніше провідні історики Голокосту, Другої світової війни та геноцидів також різко засудили риторику Москви про "денацифікацію" та "геноцид".

"Ми рішуче відкидаємо спроби уряду Росії цинічно експлуатувати термін геноцид, пам'ять Другої світової війни та Голокосту, а також порівняння української держави з нацистським режимом для виправдання своєї нічим не спровокованої агресії", - заявили вчені у відкритому листі.

"Така риторика фактично невірна, огидна з моральної точки зору і глибоко образлива для пам'яті мільйонів жертв нацизму і тих, хто сміливо боровся з ним, включаючи російських та українських солдатів Червоної армії".

Автори листа додали, що не ідеалізують українську державу та суспільство, визнають наявність у ній, як і в будь-якій іншій країні, праворадикальних екстремістів та сподіваються на більш рішучу оцінку темних сторінок української історії.

Проте ніщо із цього не виправдовує російську агресію та грубе спотворення того, що відбувається в Україні, пишуть вони.

З окремою заявою також виступила Міжнародна асоціація дослідників геноциду.

"Російський президент Володимир Путін виправдовував вторгнення, звинувачуючи Україну у вчиненні геноциду проти російськомовних громадян. Путін хибно привласнює та експлуатує термін геноцид для виправдання вторгнення до суверенної держави", - йдеться у заяві ради директорів асоціації.

Дослідники вважають, що немає жодних свідчень геноциду на Донбасі, і звинувачення у ньому побудовані на безпідставних і навіть сфабрикованих матеріалах, що ображає пам'ять та досвід жертв істинних геноцидів та тих, хто вижив у них - зокрема Голокосту та Голодомору.

Нарешті одним із перших російське вторгнення засудив музей Аушвіц-Біркенау, розташований на території табору смерті в Польщі, де нацисти вбили близько 1,1 млн людей - не лише євреїв, а й ромів, росіян, поляків та в'язнів інших національностей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Аушвіц був найбільшим з нацистських концтаборів, у ньому загинуло понад мільйон людей

У перший же день війни, 24 лютого, представники меморіалу назвали дії Росії "божевільною псевдоімперською мегаломанією".

"Цей акт варварства судитиме історія, а винних у ньому, ми сподіваємось, ще й Міжнародний кримінальний суд", - йдеться у заяві.

Центр Симона Візенталя, провідна американська неурядова організація у сфері боротьби з антисемітизмом, закликав США відмовитися від дипломатичної співпраці з Росією та відкликати посла з Москви.

"Жодних дипломатичних люб'язностей з Росією бути не може, поки її війська проводять вторгнення і вбивають, калічать і перетворюють на біженців невинних українців", - заявив засновник центру, рабин Марвін Хієр.

Російська влада стверджує, що веде лише "високоточні обстріли" військових об'єктів і відкидає звинувачення у вбивстві цивільних осіб.