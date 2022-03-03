Війна Росії в Україні: п'ять сценаріїв її завершення

Джеймс Лендейл

Дипломатичний кореспондент

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Серед туману війни може бути важко побачити шлях уперед. Новини з поля бою, дипломатичний шум, емоції скорботних і переміщених людей - усе це може приголомшувати.

Тож зупинімось на мить і подумаймо, як може розвинутися конфлікт в Україні. Які з можливих сценаріїв розглядають політики та військові планувальники? Мало хто може з упевненістю передбачити майбутнє, але ось деякі потенційні варіанти. Більшість із них - похмурі.

Коротка війна

За цим сценарієм Росія посилює свої військові дії. Завдає дедалі більше невибіркових артилерійських і ракетних ударів по Україні. Російські військово-повітряні сили, які досі відігравали незначну роль, завдають нищівних авіаударів.

На Україну здійснюють масові кібератаки, спрямовані на ключову національну інфраструктуру. Припиняється енергопостачання та відрізаються комунікаційні мережі. Тисячі мирних жителів гинуть. Попри хоробрий опір, Київ падає за кілька днів.

На зміну уряду приходить промосковський маріонетковий режим. Президента Зеленського або вбивають, або він тікає на Західну Україну чи навіть за океан, щоб створити уряд у вигнанні.

Президент Путін оголошує перемогу і виводить деякі сили, залишаючи достатньо, щоб зберегти певний контроль. Тисячі біженців продовжують тікати на захід. Україна приєдналася до Білорусі як держава-сателіт Москви.

Такий результат не є неможливим, але залежатиме від кількох факторів, які мають змінитися: російські сили мають краще себе проявляти, має бути залучено більше цих сил, а надзвичайний бойовий дух України має згасати.

Путін може домогтися зміни режиму в Києві та припинення західної інтеграції України. Але будь-який проросійський уряд був би нелегітимним і вразливим до опору повстанців. Такий результат залишиться нестабільним, а перспектива повторного конфлікту буде високою.

Довга війна

Можливо, більш вірогідно, що це переросте у затяжну війну. Можливо, російські збройні сили зав'язнуть через низький моральний дух, погане матеріально-технічне забезпечення та невміле керівництво.

Можливо, російським силам знадобиться більше часу, щоб захопити такі міста, як Київ, захисники якого б'ються на вулицях. Може настати тривала облога.

Бойові дії мають відгомін тривалої та жорстокої боротьби Росії в 1990-х роках за захоплення та знищення Грозного, столиці Чечні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чеченці під час російської окупації Грозного

І навіть після того, як російські сили зможуть збільшити свою присутність у містах України, їм може бути важко зберегти контроль. Можливо, Росія не зможе надати достатньо військ, щоб охопити таку величезну країну.

Українські оборонні сили перетворюються на повстанців - ефективних, добре мотивованих та підтримуваних місцевим населенням. Захід продовжує постачати зброю та боєприпаси.

А потім, можливо, через багато років, можливо, з новим керівництвом у Москві, російські війська врешті-решт залишають Україну, зломлені й закривавлені, так само як їхні попередники залишили Афганістан у 1989 році після десятиліття боротьби з ісламістськими повстанцями.

Європейська війна

Чи може ця війна вийти за межі України? Путін міг би спробувати повернути собі більше частин колишньої російської імперії, відправивши війська в колишні радянські республіки, такі як Молдова та Грузія, які не входять до НАТО.

Або може бути просто прорахунок і ескалація. Путін може оголосити постачання західної зброї українським силам актом агресії, що вимагає відплати. Він може погрожувати ввести війська в країни Балтії, які є членами НАТО, наприклад Литву, щоб створити сухопутний коридор з російським прибережним ексклавом Калінінградом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Площа Харкова, знищена обстрілами російських військ

Це буде надзвичайно небезпечно і загрожуватиме війною з НАТО. Згідно зі статтею 5 статуту військового альянсу, напад на одного члена є нападом на всіх. Але Путін може ризикнути, якщо відчує, що це єдиний спосіб врятувати своє лідерство.

Якщо він зазнаватиме поразки в Україні, у нього може виникнути спокуса подальшої ескалації.

Тепер усі вже знають, що російський лідер готовий порушити давні міжнародні норми. Цю ж логіку можна застосувати до використання ядерної зброї. Цього тижня Путін привів свої ядерні сили до підвищеного рівня бойової готовності.

Більшість аналітиків сумніваються, що це означає, що їхнє використання є ймовірним або неминучим. Але це було нагадування, що російська доктрина допускає можливе застосування тактичної ядерної зброї на полі бою.

Дипломатичне рішення

Чи може, попри усе, все ж бути дипломатичне рішення?

"Зараз розмовляє зброя, але вікно для діалогу завжди має залишатися відкритим", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Безумовно, діалог триває. Президент Франції Макрон розмовляв з Путіним телефоном. Дипломати кажуть, що намагаються зондувати ґрунт у Москві.

І, як не дивно, російські та українські чиновники зустрілися для переговорів на кордоні з Білоруссю. Можливо, вони не досягли великого прогресу. Але, погоджуючись на переговори, Путін, схоже, принаймні прийняв можливість переговорів задля припинення вогню.

Ключове питання полягає в тому, чи може Захід запропонувати те, що дипломати називають "з'їздом" - американський термін для з'їзду з великої магістралі.

Дипломати кажуть, що важливо, щоб російський лідер знав, що знадобиться для скасування західних санкцій, щоб угода, яка дозволить йому врятувати обличчя, була принаймні можливою.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Харків - одне з кількох міст, де тривають потужні російські бомбардування

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Розгляньмо такий сценарій. Війна йде погано для Росії. Санкції починають хвилювати Москву. Опозиція зростає, коли мішки з тілами починають повертатися додому.

Путін ставить собі питання, чи не відкусив він більше, ніж може прожувати. Він вважає, що продовження війни може бути більшою загрозою для його керівництва, ніж приниження від її припинення.

Втручається Китай, який тисне на Москву, щоб вона пішла на компроміс, попереджаючи, що він не буде купувати російську нафту і газ, якщо не буде деескалації. Тож Путін починає шукати вихід.

Тим часом українська влада бачить тривале руйнування своєї країни і доходить висновку, що політичний компроміс може бути кращим, ніж такі нищівні втрати.

Тож долучаються дипломати і укладають угоду. Україна, скажімо, визнає російський суверенітет над Кримом і частиною Донбасу. Своєю чергою Путін визнає незалежність України та її право на поглиблення зв'язків з Європою.

Це може здатися малоймовірним. Але цілком правдоподібно, що такий сценарій може виникнути на уламках кривавого конфлікту.

Путіна скидають

А як щодо самого Володимира Путіна?

"Ми готові до будь-якого результату", - заявив він, коли почав вторгнення.

Але що буде, якщо таким результатом стане втрата ним влади? Це може здатися немислимим. Проте останнім часом світ змінився, і зараз про це думають. Сер Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні, написав цього тижня: "Зараз зміна режиму в Москві така ж імовірна, як і в Києві".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція протесту в Москві проти вторгнення Росії в Україну

Чому він так вважає? Можливо, Путін продовжуватиме катастрофічну війну. Тисячі російських солдатів загинуть. Економічні санкції завдаватимуть збитків. Путін почне втрачати підтримку населення.

Можливо, виникне загроза народної революції. Він використає російські сили внутрішньої безпеки для придушення цієї опозиції. Але це не матиме успіху, і достатня кількість представників російської військової, політичної та економічної еліти підуть проти нього.

Захід чітко дасть зрозуміти, що якщо Путін піде і його замінить більш поміркований лідер, то Росія отримає скасування деяких санкцій і відновлення нормальних дипломатичних відносин.

Організують кривавий палацовий переворот - і Путіна скинуть. Знову ж таки, зараз це може здатися малоймовірним. Але це не є немислимим, якщо люди, які отримували вигоди від Путіна, більше не віритимуть, що він зможе захистити їхні інтереси.

Висновок

Ці сценарії не є несумісними - деякі елементи кожного з них можуть об'єднатися, і в підсумку дати різні результати. Але як би не розгортався цей конфлікт, світ уже змінився. Він не повернеться до попереднього статус-кво. Відносини Росії з зовнішнім світом будуть іншими. Ставлення Європи до безпеки зміниться. І ліберальний, заснований на міжнародних правилах порядок, можливо, тепер згадає, заради чого його створили від початку.