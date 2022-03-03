Чому все більше білорусів їдуть воювати за Україну. "Я готовий битися чим завгодно"

1 година тому

Автор фото, Screenshot Підпис до фото, За словами співрозмовників ВВС, в Україні можуть перебувати близько 200 білоруських добровольців.

Поки Олександр Лукашенко намагається переконати світ у тому, що його збройні сили не беруть участь у "військовій операції" Володимира Путіна, а країни Заходу звинувачують Мінськ у співпраці з Кремлем, дедалі більше білорусів їдуть воювати добровольцями на боці України.

Згідно з неофіційними даними, у добровольчих загонах України можуть перебувати близько двохсот білоруських громадян.

Це чоловіки 20-50 років, які, за їхніми словами, хочуть допомогти своїм братам-слов'янам "боротися з путінською агресією".

ВВС поговорила з деякими з них.

Марш-кидок від Варшави до Києва

"Я готовий битися чим доведеться: зі зброєю, з ножем, чим завгодно. Тут вирішується доля вільної України, вільної Білорусі - без жодного перебільшення", - каже доброволець білоруського опору Вадим Прокоп'єв.

Прокоп'єв - відомий білоруський бізнесмен та опозиціонер, який виїхав до Польщі після президентських виборів 2020 року.

У Києві пообіді Вадим розмовляє зі мною у зумі. Він стоїть на тлі Майдану Незалежності, на його лівому рукаві - жовта пов'язка на підтримку українців.

Вадим розповідає, що рішення про поїздку до Києва він та його товариші ухвалили лише за годину: наприкінці лютого вони приєдналися до колони білоруських добровольців, які зробили марш-кидок від Варшави до Києва.

Автор фото, Vadim Prokopiev Підпис до фото, Добровольці з Білорусі закликають білоруську армію переходити на їхній бік

"Ми купили кілька дуже дешевих автомобілів і молилися, щоб вони не розвалилися дорогою, - згадує Вадим. - Дорога була напружена, майже не спали дві доби, блокпости, намагалися встигнути до Києва".

"На одному з блокпостів у нас знайшли бронежилети без пластин, і командир виставив нас під стволи. Мені довелося пройти відомий український тест і вимовити слово "полуниця" з піднятими руками.

За словами Прокоп'єва, серед білоруських добровольців - чоловіки різного віку та професій.

"Хтось розмовляє білоруською, хтось - російською, але у всіх одна мета - допомогти Україні", - підкреслює він.

"Залишитися живими - найважливіше для наших хлопців"

З міркувань безпеки Вадим відмовляється назвати свій підрозділ.

Він каже, що поки що його роль у Києві - комунікаційна: "Російська пропаганда нещадно плодить фейки, наше завдання - їх усувати".

Головна його зброя зараз - айфон, при цьому він не приховує, що за необхідності готовий взяти до рук реальну зброю.

"Надзвичайно важливо, щоб якийсь потік правди доходив до вух наших [білоруських] військових, один смартфон на взвод вони мають, - пояснює Прокоп'єв. - Єдина тактика для справжнього білоруського патріота, який опинився у цій ситуації, - перейти на бік України. Це зробити легко і безпечно. На цьому боці такі ж білоруси. Залишитися живими - найважливіше для наших хлопців".

Вадим Прокоп'єв наголошує, що за приїзд в Україну йому ніхто не платить: "Ми відмовилися б від будь-якої оплати - білоруси і так у боргу перед українцями".

"Готуємось допомагати нашим братам-українцям"

Як і Вадим, доброволець Олексій вважає, що білоруси з українцями борються проти спільного ворога.

"Ця війна, можливо, стане тією війною, що принесе звільнення нам, білорусам, від нашого режиму, нашої внутрішньої окупації", - сподівається він.

Під час дзвінка обличчя Олексія приховує чорна балаклава. Він просить мене змінити його справжнє ім'я та голос - у Білорусі в Олексія залишилися рідні (ВВС має дані, що засвідчують його особу).

Олексій каже, що втік до України через кримінальні справи, заведені проти нього в Білорусі на тлі протестів проти Олександра Лукашенка у 2020 році. Тут він попросив політичного притулку.

Автор фото, Vadim Prokopiev Підпис до фото, Вадим Прокоп'єв

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"Україна обіцяла захищати мене. Тепер я захищаю Україну", - пояснює Олексій свою позицію.

Він каже, що приєднався до одного з територіальних батальйонів, де з 2015 року служив його друг.

"Частина нашої групи вже побувала на виїздах, била ворога. Ми поки що проходимо навчання, отримуємо спорядження і готуємось допомагати нашим братам-українцям, ми чекаємо на свою чергу", - додає він.

Чи готовий він воювати проти своїх співвітчизників-білорусів, які теоретично можуть прийти в Україну за наказом білоруської влади на допомогу російським військам?

"Той, хто прийшов воювати проти українців, не білорус, - твердо відповідає Олексій. - Це зрадник, манкурт, наволоч. Справжні білоруси борються зараз разом із нашими братами-українцями. А те, що хтось готовий вбивати українців через якусь ідеологію, через якісь квартири, ковбаси, теплу дупу - це не білоруси, це, вибачте, просто тварини".

Вадим Прокоп'єв каже, що отримує тисячі листів підтримки від білорусів.

"Велика кількість білорусів хочуть бути тут, логістично це не дуже легко. Я впевнений, що всі вільні білоруси повинні зробити все можливе для України в цей момент. Нам доведеться допомогти українцям зсередини і у такий спосіб допомогти самим собі".

Рейкова війна

На початку тижня у ЗМІ з'явилися повідомлення про партизанські диверсії на білоруських залізницях, щоб завадити руху потягів військового призначення.

У трьох білоруських областях знищили сигнальне обладнання, а залізничні колії заблокували.

За даними BYPOL (об'єднання білоруських силовиків, що пішли в опозицію на тлі протестів 2020 року, у Білорусі визнали екстремістським), внаслідок цієї операції була порушена робота кількох відділень білоруської залізниці.

"Російська залізниця заборонила рух своїх військових ешелонів територією Білорусі в нічний час, а білоруські машиністи масово відмовляються від управління локомотивами та виїзду на перегони", - підсумовує BYPOL.

"Наш обов'язок - і в наших силах - робити реальні речі, щоб зупинити [війну], звільнитися від окупації російських військ та відновити добре ім'я наших предків. "Рейкова війна" - це знання, які ми отримали у спадок, це те, що ми вміємо і що під силу кожному з нас", - пише BYPOL.

2 березня МВС Білорусі заявило, що ці дії [акції на залізниці] класифікують як акти тероризму, а інфраструктуру Білоруської залізниці взяли під контроль органи внутрішніх справ та внутрішні війська.