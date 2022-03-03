Найближче коло Путіна, яке керує війною

Пол Кербі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Russian presidency Підпис до фото, Зустріч Ради безпеки Росії напередодні війни

Розв'язавши криваву війну, яка може знищити економіку його країни, Путін, здається, ухвалює рішення самостійно. Під час останніх зустрічей з найближчим колом він виглядав вкрай ізольовано, тримав величезну відстань від своїх найближчих радників.

Як головнокомандувач Путін несе головну відповідальність за вторгнення в Україну, але він завжди покладався на надзвичайно лояльне оточення.

Багато хто з цих людней також починав кар'єру у російських службах безпеки. Питання у тому, хто зараз має найбільший вплив на рішення Путіна.

Сергій Шойгу, міністр оборони

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Шойгу - одна із найдавніших довірених осіб Путіна, що повторює його наративи про демілітаризацію України та захист Росії від так званої військової загрози Заходу.

Разом із президентом він їздить на полювання й рибалку до Сибіру, і в минулому його розглядали як потенційного наступника Путіна.

Але погляньте на фото нижче, на якому Шойгу ніяково сидить поруч із головою збройних сил на протилежному боці величезного столу. Складається враження, що він навряд чи здатний дотягнутися до вуха президента.

Автор фото, Reuters/Kremlin Підпис до фото, Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим 27 лютого 2022 року

Знімок зроблений за день до початку військової кампанії, яка стикнулася з несподівано рішучим опором українців і низьким бойовим духом росіян.

"Як міністр оборони Путіна Шойгу мав переможно увійти в Київ", - каже Віра Миронова, фахівчиня зі збройних конфліктів.

Йому приписують захоплення Криму військовими у 2014 році. Він також очолював Службу військової розвідки ГРУ, його звинувачують в отруєннях Сергія Скрипаля у 2018 році й Олексія Навального у 2020-му.

Світлина із зустрічі Шойгу і Герасимова з Путіним зблизька виглядає ще гірше.

"Це схоже на похорон", - каже Миронова.

Автор фото, EPA/Kremlin pool Підпис до фото, Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов (ліворуч) і міністр оборони Сергій Шойгу відіграють ключову роль у стратегічних рішеннях Путіна

Це може виглядати незручно, але російський експерт з безпеки і письменник Андрій Солдатов вважає, що міністр оборони все ще є найвпливовішим голосом, який слухає президент.

"Шойгу не тільки відповідає за військові справи, він також частково відповідає за ідеологію, а в Росії ідеологія здебільшого стосується історії, і він контролює наратив".

Валерій Герасимов, начальник генштабу ЗС РФ

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Вторгнення в Україну й швидке завершення операції було саме його завданням.

Герасимов відіграє важливу роль у військових кампаніях Путіна з тих пір, як він командував армією у Чеченській війні 1999 року. Він також відігравав головну роль у стратегічному плануванні вторгнення, спостерігаючи за військовими навчаннями у Білорусі минулого місяця.

Герасимов, якого британський політолог Марк Галеотті назвав "похмуре мурмило", також відіграв ключову роль у військовій кампанії з анексії Криму.

За деякими даними, він втратив свій вплив через гальмування початку вторгнення в Україну та повідомлення про низький моральний дух військ.

Але на думку Андрія Солдатова, це прийняття бажаного за дійсне, адже "Путін не може контролювати кожну дорогу і кожен батальйон, це - завдання Герасимова".

Так само й міністр оборони, хоч би як йому подобалась його військова форма, не має військової підготовки і повинен покладатися на професіоналів.

Микола Патрушев, секретар Ради безпеки

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"Патрушев - найбільш войовничий яструб путінського оточення, він впевнений, що Захід роками мріє про знищення Росії", - каже Бен Нобл, доцент Університетського коледжу Лондона, який спеціалізується на російській політиці.

Він є одним із трьох соратників Путіна, які служили з ним з 1970-х років у Санкт-Петербурзі, тоді Ленінграді.

Два інших - директор ФСБ Олександр Бортніков і глава зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Усе найближче оточення президента складається з силовиків, але це тріо - його головна опора.

Мало хто має такий вплив на президента, як Микола Патрушев. Він працював із ним у старому КДБ за часів комунізму, а потім замінив його на посаді голови організації-наступниці, ФСБ, з 1999 по 2008 рік.

Саме під час химерного засідання Ради безпеки Росії за три дні до вторгнення Патрушев висловив думку, що "конкретною метою" США є розвал Росії.

Зустріч виглядала надзвичайною театрально. Президент головував за столом на великій відстані від радників, які по черзі підходили до кафедри й висловлювала свою думку щодо визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР".

Микола Патрушев пройшов випробування. "Йому належить найгучніший бойовий клич, і є відчуття, що саме він підштовхнув Путіна до радикальних дій", - каже Бен Нобл.

Олександр Бортніков, директор ФСБ

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Спостерігачі Кремля кажуть, що президент довіряє інформації, яку отримує від служб безпеки, більше, ніж будь-якому іншому джерелу, а Олександра Бортнікова вважають частиною внутрішнього святилища Путіна.

Це ще один представник старої "КДБешної" гвардії, який взяв на себе керівництво ФСБ, після того як Патрушев пішов далі.

Відомо, що обидва чоловіки близькі до президента, але, як зазначає Бен Ноубл: "Ми не можемо з упевненістю сказати, хто саме віддає накази й ухвалює рішення".

ФСБ має значний вплив на інші правоохоронні служби і навіть має свій спецпідрозділ.

Бортніков - важлива фігура, але він навряд чи здатний кинути виклик російському лідеру чи давати йому поради так само, як й інші, вважає Андрій Солдатов.

Сергій Наришкін, директор зовнішньої розвідки

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Тріо старих ленінградських привидів завершує Сергій Наришкін, який більшу частину своєї кар'єри залишався поруч із президентом.

Але що тоді означає прочухан, якого він отримав під час засідання Ради безпеки?

Коли його попросили оцінити ситуацію, керівник розвідки був збентежений і почав плутати свої репліки, але президент обірвав його - "ми це не обговорюємо".

Зніяковілий Наришкін перед великою телевізійною аудиторією, здається, був частиною сценарію цієї театральної вистави.

На думку Андрія Солдатова, Путін просто насолоджувався моментом: "Путін любить грати в ігри зі своїм найближчим оточенням, і виставити Наришкіна дурнем було також частиною гри".

Сергій Наришкін залишався тінню Путіна у Санкт-Петербурзі в 1990-х, потім в офісі президента у 2004 році і зрештою став спікером парламенту. Але він також очолює Російське історичне товариство і, на думку Солдатова, відіграє важливу роль у забезпеченні ідеологічних підстав дій Путіна.

Минулого року він дав інтерв'ю московському кореспонденту ВВС Стіву Розенбергу, в якому заперечив, що Росія чинила отруєння та кібератаки або втручалася у вибори інших країн.

Сергій Лавров, міністр закордонних справ

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Протягом 18 років є дипломатом найвищого рангу, представляє російську справу світові. Хоча, як вважають, він не відіграє великої ролі в ухваленні рішень.

71-річний Сергій Лавров є ще одним доказом того, що Володимир Путін багато в чому покладається на фігури зі свого минулого.

Він хитрий маніпулятор. Минулого місяця він намагався висміяти британську міністерку закордонних справ Ліз Трасс через її знання російської географії, а рік тому спробував принизити голову зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

Але довгий час його думки у справах України не питали. Попри грубу манеру спілкування та ворожу репутацію, він виступав за подальші дипломатичні переговори щодо України, і російський президент вирішив ігнорувати його.

Навряд чи він засмутився через те, що більшість членів Ради ООН з прав людини вийшли, коли він намагався захистити вторгнення Росії у виступі через відеозв'язок.

Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації

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Одне з небагатьох жіночих облич в оточенні Путіна. Матвієнко керувала голосуванням у верхній палаті парламенту за розгортання російських військ за кордоном, яке відкрило шлях для вторгнення.

Валентина Матвієнко - ще одна соратниця Путіна з Санкт-Петербурга, яка також брала участь в анексії Криму у 2014 році.

Але вона не є першорядною фігурою, яка ухвалює рішення. Хоча сказати з упевненістю, хто саме серед оточення Путіна відповідає за важливі рішення, складно.

Віктор Золотов, директор Росгвардії

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Колишній охоронець президента, тепер керує російською національною гвардією, Росгвардією, сформованою президентом Путіним лише шість років тому. Це - своєрідна особиста армія у стилі преторіанської гвардії римських імператорів.

Обравши особисто керівника гвардії, Путін переконався у його лояльності, а Віктор Золотов збільшив чисельність гвардії до 400 тисяч.

Віра Миронова вважає, що початковий план Росії полягав у тому, щоб завершити вторгнення за кілька днів. І коли військові зазнали невдачі, російська національна гвардія взяла на себе провідну роль.

Проблема у тому, що керівник нацгвардії не має військової підготовки, а оскільки його війська не мають танків, вони також вразливі для нападу.

Кого ще слухає Путін?

Прем'єр-міністр Михайло Мішустін має нелегке завдання врятувати економіку, але з війною його роль не пов'язана.

За словами політолога Євгена Мінченка, до президента також наближені мер Москви Сергій Собянін і голова держнафтового гіганта "Роснефть" Ігор Сєчін.

Брати-мільярдери Борис і Аркадій Ротенберги, які були друзями дитинства президента, також довгий час залишалися близькими довіреними особами. У 2020 році журнал Forbes назвав їх найбагатшою родиною Росії.