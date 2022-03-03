Порятунок чи початок Третьої світової: що таке безпольотна зона

1 година тому

Автор фото, Getty Images

З першого дня російського вторгнення Україна зверталася до Заходу щодо утворення "безпольотної зони" - зони, над якою заборонені польоти авіації.

Це прибрало б серйозну перевагу російської армії, яка використовує авіацію не лише для ударів по українській військовій інфраструктурі чи десантів, але й, як наголошують в Україні, для бомбардування цивільних об'єктів у містах.

Утім західні політики, включно з топпосадовцями США та НАТО, не раз заявляли, що не розглядають можливість запровадження "безпольотної зони", адже це в рази збільшує ймовірність прямого військового зіткнення Заходу з Росією.

А значить - і перспективи Третьої світової війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Безпольотну зону мають підтримувати, зокрема, і винищувачі. На фото - німецький Typhoon EF2000

Що таке "безпольотна зона"

У четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре опублікував заклик щодо "безпольотної зони".

"Ми потребуємо, щоб партнери України допомогли їй захищати себе. Особливо у повітрі. Закрийте небо зараз!" - написав він у твіттері.

Українці навіть зібрали необхідний мільйон підписів під петицією до НАТО про введення "безпольотної зони" над Україною. Утім навряд чи це може стати якимось вирішальним аргументом.

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"Безпольотна зона" над певною територією означає силову заборону будь-яких польотів над нею, включно з військовими літаками та гелікоптерами.

Проблема в тому, що цю заборону хтось має гарантувати і реалізовувати, тобто - збивати літаки.

А це означає, що введення "безпольотної зони" зі сторони НАТО автоматично засвідчує готовність армій Північноатлантичного альянсу, і передовсім США, збивати російські літаки в умовах безперервних бойових дій в Україні.

Зазвичай будь-якій операції США зі створення "закритого неба", як, наприклад, в Іраку в 1990-х, передувало знищення систем протиповітряної оборони тієї країни, яку вважали агресором, а також власне удари по авіації.

Але під час війни у Сирії в 2016 році Сполучені Штати так і не пішли на встановлення "безпольотної зони" над містом Алеппо, яке зазнавало потужних бомбардувань зі сторони російської авіації та сирійських урядових сил.

Той крок тоді так само пояснювали невідворотним зіткненням американської авіації з російською.

До того ж Росія на той момент уже розгорнула в регіоні потужну систему ППО та мала потенціал швидко перекидати бойові літаки.

В Україні Росія також зараз намагається розгорнути свою протиповітряну оборону, про що свідчить полювання українських "Байрактарів" за російськими системами "Бук".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україні наполягають на тому, що безпольотна зона може врятувати чимало цивільних життів

Що кажуть на Заході

Західні партнери України, попри підтримку Києва озброєнням, неодноразово заявляли про те, що не підуть на силове закриття неба над Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг ще 28 лютого відзначав, що в альянсу "немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі".

Та саме говорили у Вашингтоні.

Так, за словами речниці Білого дому Джейн Псакі, президент США Джо Байден "дав чітко зрозуміти, що не посилатиме військ США на війну з Росією".

Вона додала, що "безпольотна зона" під гарантіями Сполучених Штатів - це "потенційно прямий конфлікт та потенційна війна з Росією, у яку ми не хочемо вступати".

Раніше ж у Вашингтоні наголошували, що "пряма конфронтація НАТО з Росією призведе до Третьої світової війни". Тобто, з великою долею ймовірності, до глобального ядерного конфлікту.

Натомість президент України Володимир Зеленський наполягав, що західні країни вже й так фактично втягнуті у протистояння з Росією й закрите небо не стане втягуванням НАТО у війну.

"Це не втягування іншої країни у війну. Якщо чесно, у війну вже всі давно втягнуті", - пояснив він у недавньому інтерв'ю CNN і Reuters.