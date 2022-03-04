Війна Росії проти України пішла не за планом, армія втрачає командирів - західна розвідка

49 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Джерела у західній розвідці кажуть про те, що російське вторгнення, попри заяви Путіна, пішло зовсім не за планом.

Росіяни втрачають не лише рядових військових, а й командирів, а потужний український опір і власні недоліки як у плануванні, так і у виконанні, можуть змусити їх переглянути свою тактику.

За даними цього високопосадовця, наразі на території України вже перебувають 92% усієї бойової потужності, яку Росія зібрала біля українських кордонів. Також від початку вторгнення росіяни запустили понад 500 ракет.

Втрати серед командирів

Кількох російських командирів було вбито після того, як вони вирішили підійти ближче до лінії фронту. Про це повідомляє джерело у західній розвідці. Зокрема, від снайперського вогню загинув заступник командувача 41-ї загальновійськової армії. Також загинули командир дивізії та командир полку. Командири підходять на передову, щоб активізувати свої військові операції, які загальмували.

Вони намагаються своїм авторитетом підштовхнути війська до просування уперед, але таким чином наражають себе на ризик, стверджують у розвідці.

Проблеми як із плануванням, так і з виконанням

Протягом останніх 24 годин зафіксували велику кількість російських повітряних і артилерійських ударів, зокрема по цивільних об'єктах.

На думку розвідки, росіяни таким чином намагаються подолати логістичні труднощі та проблеми у повітрі, з якими вони стикаються. Західні чиновники стверджують, що у російському війську одночасно проявилась ціла низка проблемних місць, і разом із приголомшливим українським опором це чинить серйозний психологічний тиск на російських командирів та солдатів.

Тому західні чиновники очікують, що росіяни можуть змінити тактику.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Учасники тероборони отримують зброю для захисту своїх міст. На фото - Київ

З логістичними проблемами західна розвідка пов'язує і гальмування російської колони, яка йде на Київ.

В результаті усе, що наразі отримали окупанти - це величезний затор, частину техніки в якому було знищено. Це ознака поганого планування та поганого виконання, вважають західні чиновники.

Також західна розвідка відзначає величезний вплив, який на розвиток ситуації справила нездатність росіян знищити українські системи протиповітряної оборони в першу ніч та отримати таким чином повну перевагу в повітрі.

Також розвідка уважно стежить за білоруськими силами. Наразі немає ознак того, що вони беруть активну участь у воєнних діях, але можливість цього в подальшому не виключається.

Безпрецедентний напад на АЕС

Автор фото, Запорізька АЕС

Вночі російський снаряд влучив у навчальний корпус на Запорізькій АЕС. Втім, захисна оболонка реакторів сконструйована таким чином, щоб витримувати удари з повітря, і тому є впевненість, що вона витримає обстріли тими боєприпасами, які застосовують росіяни.

Реактори обладнані системами безпеки, тому в результаті нападу викидів радіоактивних матеріалів не було.

Водночас західні чиновники називають обстріл АЕС безпрецедентним явищем, а високопосадовець оборонного відомства США заявив, що напад на ядерний об'єкт продемонструвала "безрозсудливість" російського вторгнення.

Допомога США

За словами чиновника, США продовжують надавати Україні інформацію та розвідувальні дані.

Водночас він зазначив, що про військову допомогу наразі не йдеться.

"Нагадаю, що в українському повітряному просторі у нас немає літаків. На українську землю не ступив американський чобіт", - сказав він.

Водночас інший американський чиновник заявив, що пакет допомоги в розмірі 350 мільйонів доларів, який виділив президент США, є найбільшим таким пакетом в історії.

Близько 240 мільйонів доларів з них вже надійшло починаючи з 26 лютого, а основна частина решти надійде протягом наступного тижня.