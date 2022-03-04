"Російські солдати вбили мою сім'ю, коли вона тікала"

Абдуджаліл Абдурасулов

BBC News, Київ

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Family picture Підпис до фото, Олег із дружиною Іриною та їхньою шестирічною донькою Софією

Родичі стверджують, що родину, яка намагалася втекти від російського вторгнення, навмисно обстріляли російські солдати на блокпосту на півдні України. П'ятеро людей загинули.

Ця стаття містить подробиці, які можуть шокувати деяких читачів.

24 лютого, коли російські війська розпочали напад на Україну, родина Федьків зробила відчайдушну спробу втекти з Херсона до родичів у селі, де, на їхню думку, вони були б у безпеці.

Олег, який працює поліцейським, був змушений залишитися, оскільки його відділ був приведений до повної бойової готовності. Його батько приїхав забрати до себе в село Веселе Ірину, дружину Олега, та двох їхніх дітей, шестирічну Софію та Івана, якому не було й двох місяців.

Невдовзі після їхнього прибуття в село увійшли російські війська. Війська прийшли з анексованого Криму і швидко просунулися, не зустрічаючи значного опору.

У селі відключили електрику та водопостачання. Занепокоєні тим, що їх наздоженуть бойові дії, родина вирішила втекти, знову ж таки, цього разу до міста Нова Каховка, де жили інші родичі.

Тепер вони їхали більшою групою двома машинами. В одній були Олегові тітка, дядько та кузени. У другій - його батьки, дружина та діти. Вони їхали уздовж дамби, яка вже була під контролем Росії, щоб перетнути Дніпро.

Перший автомобіль проїхав через блокпост, на якому стояли російські солдати, але вони втратили з поля зору іншу машину.

Автор фото, Family picture Підпис до фото, Батьки Олега також загинули дорогою но Нової Каховки

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Денис, брат Олега, слідкував за їхніми переїздами телефоном із Черкас. О 17:13 він зателефонував мамі.

"Я намагався переконати маму не їхати в Нову Каховку та не залишатися у Веселому, - сказав він. - "Я їм сказав: "Їдьте в Одесу, у мене там для вас є квартира".

У той момент він почув, як його мати кричить: "Боже мій, це дитина, як ви можете таке робити". Його невістка, за його словами, також кричала.

"Тоді я почув звук стрілянини, - сказав він. - Автомобіль зупинився, і я почув, що двері відчинилися. Я чув, як плаче дитина. Він плакав, плакав, плакав. Потім я почув іще постріли".

Денис був у шоці. Що сталося? Що йому робити?

Його тітка, яка була в першій машині і яку теж звуть Ірина, несамовито намагалася подзвонити сестрі, мамі Дениса. Вона не відповідала. Вона спробувала набрати інших в машині. Ніхто не брав слухавку. Ірина була в паніці. Вирішили повернутися і перевірити.

"Повернувшись на блокпост, - сказала вона, - ми підійшли до солдата і запитали про машину".

Солдат, каже Ірина, показав на кювет і сказав, що "водій не виконав наказу і ледь не наїхав на офіцера".

Ірина розповіла, що просила військових відпустити її та її чоловіка Олександра до машини.

"Я сказала, що там є діти", - сказала вона. Двоє військових підійшли до машини. За ними пішов Олександр. За його словами, машина була пробита кулями. "Спереду, ззаду та з обох боків були кульові отвори".

Автор фото, Family picture Підпис до фото, Ірина та Софія, яких розстріляли російські солдати

Івана витягнув один із солдатів. Він плакав.

"Я сказав їм, що Софія теж там, і побіг до машини. Софія була на задньому сидінні, - розповів Олександр. - Я подивився на неї, а в її грудях була дірка".

Троє дорослих - батьки Олега та його дружина - загинули.

Софія була ще жива. Тепер замовк Іван. Ірина та Олександр забрали дітей до свого автомобіля і помчали до лікарні Нової Каховки.

Але тамтешні лікарі не змогли їх урятувати.

Івана, як виявилося, теж підстрелили.

"Йому поранили вухо, куля пройшла через потилицю. Обличчя було чисте, але потилиця в крові. Але він був ще живий і плакав", - розповів Олександр.

"Весь цей час солдати були поруч, - сказав він мені, - але вони навіть не прийшли перевірити людей у машині".

Ірина невтішна. "Я досі не можу повірити, що їх немає. Я навіть не можу усвідомити, що це сталося з нами, - каже вона. - Я весь час плачу".

Російські військові дозволили родині забрати тіла дорослих лише наступного дня. Лікар, який оглядав тіла, сказав їм, що всі вони померли від множинних вогнепальних поранень.

ВВС звернулася за коментарем до російського міністерства оборони.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) заявив, що збирає докази щодо імовірних військових злочинів, злочинів проти людства та геноциду Росії в Україні.

А Рада ООН з прав людини проголосувала за створення комісії для розслідування ймовірних порушень прав людини Росією під час війни.

Зараз російські солдати копають окопи та зміцнюють позиції в Новій Каховці та прилеглих селах. Місцеве населення живе в постійному страху.

"Мені раніше не було страшно, - сказала Ірина. - Але тепер я боюся".

"Сьогодні біля аптеки були російські військові. Вони перевіряли в людей телефони та кишені. І наставляли на них зброю. Ми сіли в машину і поїхали", - розповіла Ірина у сльозах.

Попри втрату дружини та дітей Олег продовжує працювати у відділку поліції.

"Він робить усе, щоб захистити наших громадян, - каже Денис. - Але його біль від того, що він не зміг захистити власну сім'ю, захищаючи націю, невимовний".