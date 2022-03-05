До та після. Фото війни Росії в Україні

Команда візуальної журналістики

BBC News

36 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Російські ракетні удари зруйнували міста, селища та села по всій Україні. Ці фото до та після показують руйнування житлових районів після російського вторгнення минулого тижня.

Попри те, що російські війська залишаються на певній відстані від Києва, столиця України зазнала низки смертельних авіаударів.

У ніч проти минулої суботи російська ракета влучила у цю багатоповерхівку.

Невелике місто Ірпінь, розташоване всього за 20 км на північний захід від Києва, минулого тижня опинилося на лінії фронту.

Артилерійські та авіаційні удари завдали серйозної шкоди цьому району, а зображений нижче житловий район був майже повністю знищений.

Харків, друге за величиною місто в Україні, вже кілька днів є центром інтенсивних авіаційних бомбардувань росіян, центр міста сильно постраждав.

Українські чиновники заявили, що в середу житлові та інші райони міста "обстрілювали всю ніч" невибірковим обстрілом, що прокурори ООН розслідують як можливий військовий злочин.

У Бородянці, місті за 60 км на північний захід від Києва, російські авіаудари знищили кілька житлових будинків.

Відеозйомка з дрона показує масштаби руйнувань: залишки будівель досі горять, а машини розкидані на вулицях.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Руйнування від війни у Бородянці

Чернігів, за 120 км на північний схід від столиці, останніми днями також зазнав потужного обстрілу з боку російських військ, які вторглися з півночі.

За словами чиновників, у четвер в результаті нападів на житлові райони міста, зокрема на школи та багатоповерхівку, загинули понад 30 людей.

На супутникових знімках сусіднього села Рівнопілля, розташованого на північ від Чернігова, видно вирви в землі та дим, що виходить із палаючих будинків після ракетних обстрілів російських військ.

Над матеріалом працювали Домінік Бейлі, Майк Хіллз, Люсі Роджерс та Зої Бартоломью.