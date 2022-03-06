Війна в Україні: евакуація жителів міста Ірпінь після руйнування будинків
Українські мирні жителі за допомогою військових покидають місто Ірпінь, яке розташоване всього за 20 км на північний захід від Києва.
Маршрут складний, багатьом доводиться йти пішки по обстріляних дорогах і пошкоджених мостах.
Минулого тижня Ірпінь опинився на передовій між російськими нападниками та українськими силами.
Артилерійські та авіаційні удари завдали серйозних руйнувань Ірпеню. Внаслідок однієї атаки житловий будинок було майже повністю знищено.
Останніми днями з Ірпeня на околиці Києва до столиці потяги доставляли евакуйованих, переважно жінок та дітей.
На початку тижня на відео було зафіксовано обстріл житлового будинку в Ірпені.
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До та після. Фото війни Росії в Україні
Ці фото показують наслідки руйнівних російських ракетних обстрілів житлових районів по всій Україні.