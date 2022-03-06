Війна в Україні: евакуація жителів міста Ірпінь після руйнування будинків

31 хвилин(и) тому

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Українські мирні жителі за допомогою військових покидають місто Ірпінь, яке розташоване всього за 20 км на північний захід від Києва.

Маршрут складний, багатьом доводиться йти пішки по обстріляних дорогах і пошкоджених мостах.

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Минулого тижня Ірпінь опинився на передовій між російськими нападниками та українськими силами.

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Артилерійські та авіаційні удари завдали серйозних руйнувань Ірпеню. Внаслідок однієї атаки житловий будинок було майже повністю знищено.

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Останніми днями з Ірпeня на околиці Києва до столиці потяги доставляли евакуйованих, переважно жінок та дітей.

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На початку тижня на відео було зафіксовано обстріл житлового будинку в Ірпені.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Дивитися: На відео видно, як в Ірпені під Києвом снаряди поцілюють у житловий будинок