Скільки людей втекло з України й куди вони їдуть

30 хвилин(и) тому

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За останніми даними ООН, понад 1,7 мільйона мирних жителів покинули Україну через вторгнення Росії.

Європейський Союз (ЄС) каже, що намагатися виїхати можуть до чотирьох мільйонів людей і він вітатиме біженців із "розпростертими обіймами".

Біженці перетинають західні кордони України із сусідніми країнами, як-от Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Молдова. Незначна кількість люде виїхали до Росії та Білорусі.

За даними ООН:

Польща прийняла 1 027 603 біженців

прийняла 1 027 603 біженців Угорщина - 180 163

- 180 163 Молдова - 82 762

- 82 762 Словаччина - 128 169

- 128 169 Румунія - 78 977

- 78 977 Росія - 53 300

- 53 300 Білорусь - 406

За даними ООН, понад 183 000 людей переїхали з цих країн в інші країни Європи.

Як біженці залишають Україну?

Багато людей чекають до 60 годин на холоді, щоб потрапити до Польщі. Ті, хто в'їжджає до Румунії, чекали до 20 годин.

Багато хто не зміг сісти на потяги, які виїжджають з українських міст.

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Біженцям кажуть, що їм не потрібні документи, але бажано мати внутрішній або закордонний паспорти, свідоцтва про народження дітей, які подорожують з ними, та медичну документацію.

Щоб отримати статус біженця, вони повинні бути громадянами України або людьми, які легально проживають в Україні, наприклад, іноземними студентами.

Яку допомогу надають країни?

У Польщі та інших країнах, що межують з Україною, люди можуть перебувати в центрах біженців, якщо у них немає друзів чи родичів. Їм надається харчування та медична допомога.

Польща також готує медичний потяг для перевезення поранених українців.

Угорщина та Румунія пропонують грошову допомогу на їжу та одяг. Дітей приймають у місцеві школи.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У цьому спортивному комплексі у Молдові живуть сотні біженців з України

Чеська Республіка дозволить біженцям подавати документи на візу спеціального типу, щоб залишитися в країні.

Польща та Словаччина звернулися до ЄС щодо допомоги біженцям. У результаті Греція та Німеччина відправляють до Словаччини намети, ковдри та маски, а Франція - ліки та інше медичне обладнання до Польщі.

ЄС готується надати українцям, які тікають від війни, повне право залишатися та працювати у 27 країнах на термін до трьох років.

Вони також отримають соціальну допомогу та житло, доступ до лікування та навчання для дітей.

Як Велика Британія допомагає українським біженцям?

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може прийняти 200 тисяч українських біженців.

Бізнес також зможе спонсорувати приїзд українців до країни. Очікується, що міністерство внутрішніх справ найближчим часом оприлюднить більш детальну інформацію.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Деякі люди йшли до кордону декілька днів, як-от цей індієць, який навчався в Україні

Українці можуть подати заявку на отримання сімейної міграційної візи, якщо їхні близькі родичі є громадянами Великої Британії, які проживали в Україні.

Київський візовий центр наразі закритий, але офіс у Львові працює, і люди також можуть звертатися до центрів у сусідніх країнах.

Скільки українців є внутрішньо переміщеними особами?

За оцінками ООН, щонайменше 160 тисяч людей в Україні, які втекли від війни, є переміщеними особами у своїй власній країні.

ЄС вважає, що ця цифра може зрости до семи мільйонів, а загалом 18 мільйонів українців постраждають від війни.

Верховна комісія ООН у справах біженців каже, що намагається допомогти внутрішньо переміщеним особам, але працювати в Україні наразі небезпечно.

ООН готується надавати допомогу у західній Україні, куди легше дістатися.