Як літера Z стала символом війни Росії проти України та що це означає

Пол Керлі та Роберт Гріналл

BBC News

1 година тому

Міжнародна федерація гімнастики притягне до дисциплінарної відповідальності російського гімнаста Івана Куляка за вихід на п'єдестал у Катарі, де він стояв поряд із українцем, із літерою "Z". Але що означає символ?

У Росії Z швидко стала символом війни президента Путіна в Україні.

Його використовують політики, малюють на автомобілях, рекламних щитах та автобусних зупинках.

Його навіть використовували серби на проросійських демонстраціях у Белграді. Фотографії з цим символом ширяться соцмережами.

Це стало трендом у соцмережах, каже Аглая Снєткова, викладачка міжнародної політики Школи слов'янських і східноєвропейських студій UCL: "Багато в чому це свідчить про те, наскільки Росія є, чи була, частиною глобального світу".

Емілі Ферріс, наукова співробітниця Росії та Євразії в RUSI, каже, що "Z" є потужним і легко впізнаваним символом.

"У випадку пропаганди найпростіші речі часто вловлюються найшвидше, - каже вона. - Це виглядає досить страшно і досить суворо. З естетичної точки зору це дуже потужний символ".

Автор фото, Геращенко

Автор фото, Генштаб

Знадобилося менше двох тижнів, щоб символ "Z" поширився серед тих, хто підтримує війну Путіна в Україні.

У російському місті Казань близько 60 дітей та співробітників хоспісу сфотографувалися у формі гігантської букви "Z" на вулиці перед своєю будівлею.

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Існує кілька теорій щодо того, що насправді означає символ "Z". Вперше він привернув увагу в соцмережах після того, як на шляху до України помітили російські танки з таким символом.

Спочатку вважали, що "Z" - це насправді цифра "2" — 22 лютого (22.02.2022). Саме в цей день Росія ратифікувала угоду про "дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Але зараз думають, що цей символ - це просто спосіб російських військових ідентифікувати власні сили.

Минулого тижня глядачам програми новин на підконтрольному державі російському Першому каналі повідомили, що "Z" - це звичайне позначення на російському військовому обладнанні.

Православний пропутінський сайт "Царьград" повідомив читачам, що просте маркування допоможе "уникнути дружнього вогню" і його не можна "сплутати ні з чим іншим".

Ветеран російського спецназу Сергій Кувикін розповів сайту російського журналу Life, що різні символи означають різні військові частини. "Використовують такі символи: "Z" у квадраті, "Z" у колі, "Z" із зіркою або просто "Z" окремо". Він сказав, що маркування допомагає переконатися, що війська, які, можливо, не контактують з іншими, перебувають там, де мають бути.

Російські військові літаки літають надто швидко, щоб побачити білі позначки, розповів Task and Purpose підполковник ВПС США Тайсон Ветцель, старший співробітник аналітичного центру The Atlantic Council.

Але він погоджується, що символ "Z" - це спосіб "уникнути братовбивства" - дружнього вогню з російських ударних гелікоптерів або артилерії.

Символ "Z" в Росії не просто спонтанно поширився у соцмережах, каже Аглая Снєткова з UCL.

"Цьому сприяв режим", - каже вона.

Російська політикиня Марія Бутіна поділилася відео, як на діловому піджаку написати знак "Z", - "щоб ви могли піти на роботу і продемонструвати його всім, не кричачи про це", - пояснює Снєткова.

Водночас вона зазначає, що цей символ не слід розглядати як фашистський. "Є багато мемів, які перетворюють "Z" на свастику, але це роблять люди, які хочуть дати відсіч режиму".

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Українські військові захоплюють багато російської військової техніки з символом "Z"

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Автор фото, Генштаб ЗСУ

З'являються й інші символи.

Наприклад, в публікаціях в офіційному інстаграмі російського міністерства оборони поряд із зображеннями "Z" з'являється буква "V" - наприклад, у написах "ZапацаноV" та "СилаVправде".

Одна з теорій каже, що дві латинські літери можуть означати схід ("vostok") і захід ("zapad").

Автор фото, генштаб Підпис до фото, Генштаб ЗСУ каже, що це територіальні позначення походження військ

Ці літери можуть позначати різні регіональні угруповання російських військ.

Водночас Генштаб ЗСУ у фейсбуці виклав своє пояснення російських символів.

Головне фото - Міжнародна федерація гімнастики