Британський солдат дезертував, щоб поїхати воювати в Україну

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовослужбовець біля захоплених російських танків на півночі Харківської області

Британський солдат покинув без дозволу свою військову частину і, ймовірно, вирушив до України, підтвердило ВВС джерело в армії.

Раніше газета Sun повідомила про 19-річного хлопця з гвардії Coldstream, який покинув казарми у Віндзорі й купив квиток до Польщі цими вихідними.

У Міноборони цю інформацію не підтвердили.

Речник повідомив, що військовослужбовцям наразі заборонено їхати до України до подальших розпоряджень.

"Це правило застосовується незалежно від того, перебуває службовець у відпустці чи ні, - додав речник. - Службовцям, які виїдуть в Україну, загрожують дисциплінарні та адміністративні наслідки".

Британські військові високопосадовці стурбовані тим, що деякі британські військові - регулярні чи резервісти - можуть спробувати приєднатися до бойових дій в Україні.

Сотні колишніх британських солдатів, які пройшли військову службу, заявили, що хочуть поїхати в Україну, щоб воювати або надавати медичну чи гуманітарну допомогу. Багато з них розповіли ВВС, що отримують неоднозначну інформацію від уряду про те, чи варто їм їхати.

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Глава британських збройних сил адмірал сер Тоні Радакін заявив на вихідних, що британцям не варто їхати в Україну воювати, а натомість вони можуть надавати допомогу з Британії.

А минулого тижня начальник Генерального штабу оборони генерал-лейтенант Джеймс Свіфт заявив, що військовослужбовцям Британії "не дозволено" їхати до України.

За його словами, якщо є підозри, що військові намагаються потрапити до України, то про це слід негайно повідомити службову поліцію.

У повідомленні попереджають, що якщо британські військовослужбовці підуть воювати в Україну, то вони не тільки наражають себе на небезпеку, але й ризикують створити в Росії "помилкове враження", що Британія направила війська для участі в бойових діях.

Раніше міністерка закордонних справ Ліз Трасс сказала в телеінтерв'ю, що підтримує людей з Британії, які, можливо, захочуть поїхати в Україну, щоб допомогти у боротьбі. Її коментарі прозвучали після того, як Україна закликала іноземних громадян прийти їй на допомогу.

Але пізніше уряд уточнив свою позицію. Міністерство закордонних справ рекомендує заборонити будь-які поїздки в Україну, а Міністерство оборони стверджує, що поїздки для допомоги у бойових діях можуть бути протизаконними і призвести до судового переслідування. Український народ можна підтримати багатьма способами, зокрема благодійними пожертвами, наголосили у міністерстві.

А в середу міністр транспорту Грант Шеппс сказав в ефірі ITV Good Morning Britain: "Ви не можете піти воювати, якщо ви в британській армії, ви не можете просто встати і піти воювати". Він додав, що армія має дуже суворі правила з цього приводу.

Велика Британія неодноразово заявляла, що не відправлятиме британські війська воювати в Україну, і Захід чітко дав зрозуміти, що не буде вступати в пряме військове зіткнення.