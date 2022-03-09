Як впливає на хід війни зброя, яку постачає Україні Захід

Джонатан Біл

Кореспондент з питань оборони

1 година тому

Українські військові оприлюднили кілька відео, на яких видно, як російські гелікоптери збивають ракетами класу "земля-повітря".

На одному відео, опублікованому минулого тижня, видно, як російський гелікоптер летить низько над лінією дерев, намагаючись уникнути того, що сталося потім. По тій же траєкторії пролягає димний слід ракети класу "земля-повітря".

За лічені секунди ракета знаходить свою ціль. Після зіткнення російський гелікоптер падає на землю, а потім вибухає вогняною кулею.

Українські війська збивають російські літаки. На думку військових аналітиків, є докази того, що нещодавно поставлене Заходом озброєння вже використовують.

Джастін Бронк, фахівець з авіації Королівського інституту об'єднаних служб, каже, що наразі є візуальне підтвердження щонайменше 20 російських літальних апаратів, збитих в Україні, - як гелікоптерів, так і літаків.

Це значно менше, ніж заявляє міністерство оборони України, яке стверджує, що збило 48 російських літаків і 80 гелікоптерів. Але навіть менша цифра показує, що Росія не змогла здобути перевагу в небі.

Україна також зазнала втрат. Але міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив ВВС, що Росія досі не досягла успіху у знищенні протиповітряної оборони та військово-повітряних сил країни.

Перед початком війни російська військова авіація, стягнута на кордон з Україною, принаймні у три рази переважала українську.

Воллес пояснив, що здатність України зберегти частину своєї протиповітряної оборони вже змушує російські літаки літати вночі, щоб уникнути виявлення.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Переносні зенітно-ракетні комплекси, які використовують "з плеча", лише один вид зброї, яку західні країни постачають Україні. Серед них сумнозвісні ракети класу "земля-повітря" американського виробництва "Стінгер" - бич радянської авіації під час окупації Афганістану у 1980-х роках.

Точні цифри знайти важко. Минулого тижня Бен Воллес сказав ВВС, що Захід доправив "тисячі" одиниць протитанкової зброї та "понад тисячу" "Стінгерів". CNN, цитуючи представника оборони США, називає 17 000 одиниць протитанкової зброї та 2 000 "Стінгерів", надісланих США та союзниками по НАТО.

Британія та Америка надали Україні зброю до початку вторгнення 24 лютого, а Велика Британія поставила 2000 легких протитанкових ракет (Nlaws). Коментуючи повідомлення про те, що вони вже використовувалися для знищення російських бронетанкових колон, міністр оборони Британії сказав, що "у нас є непрямі докази, які підтверджують це".

Гвинтівки та патрони

Утім, багато країн почали надсилати зброю лише після вторгнення Росії в Україну. Зброю надіслали вже 14 країн. Серед них Швеція та Фінляндія, які мають довгу історію нейтралітету і не є членами НАТО. Але обидві країни відправили в Україну тисячі одиниць протитанкової зброї.

Німеччина поставила 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет "Стінгер". Країни Балтії також поставили тисячі одиниць зброї, зокрема ракети "Стінгер" і "Джавеліни", один з найефективніших у світі видів протитанкової зброї з далекобійністю 2,5 км.

Україна заявляє, що вже успішно знищила кілька російських танків Т-72.

Останні поставки зброї також включають десятки тисяч штурмових гвинтівок і кулеметів, протитанкових мін і сотень тон боєприпасів, а також бронежилети і каски та медичне обладнання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Підірвана вежа танка під Харковом - Захід поставив Україні чимало протитанкової зброї

Як поставляють зброю?

Велика Британія каже, що "полегшує" поставки зброї. Західні чиновники, однак, не уточнюють, як саме відбуваються поставки.

Але очевидно, що поки військові дії Росії зосереджені на сході України, потік біженців і постачання з заходу триває через сусідні європейські держави. BBC поговорила з міністерствами оборони Естонії, Швеції та Данії. Усі вони підтвердили, що їхні поставки зброї відстежувалися та успішно досягли України протягом останніх тижнів.

Але на скільки це постачання зброї може вплинути на хід війни?

Зброя, яку постачає Захід, може змінити ситуацію, але лише за умови, що Україна й надалі матиме збройні сили, здатні їх використовувати.

Військовий експерт Джастін Бронк каже, старі радянські системи протиповітряної оборони радянських часів, які збереглися в Україні, змусили російські літаки літати нижче. Але це робить їх вразливішими до ракет класу "земля-повітря" меншої дальності, які постачає Захід.

Без цих систем протиповітряної оборони більшої дальності російські літаки могли б літати вище й уникнути ППО меншої дальності.

Тим часом Америка та європейські союзники прагнуть збільшити поставки зброї в Україну, перш ніж Росія спробує атакувати будь-які лінії постачання зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що провів переговори з Польщею про постачання українським ВПС винищувачів "МіГ" радянського виробництва. Але для цього все одно потрібні підготовлені пілоти, які вміють ними керувати.

Постачання західної зброї допомагає, але все одно потрібна армія, яка вміє нею користуватися.