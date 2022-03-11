Київ: Росія влаштувала провокацію, щоб втягнути Білорусь у війну

53 хвилин(и) тому

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Російська авіація 11 березня атакувала білоруську територію на кордоні з Україною, ймовірно, щоб втягнути Білорусь у війну, повідомляють військово-повітряні сили України.

"Штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині", - повідомляють збройні сили.

Прикордонники також оприлюднили відео, яке підтверджує версію України.

Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути збройні сили Білорусі у війну з Україною, переконані в Києві.

Зокрема, незадовго до атаки міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія "готує серію кривавих провокацій".

"Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі", - запевнив Резніков.

Він закликав білорусів не воювати проти України.

11 березня Олександр Лукашенко літав на зустріч до президента Росії Володимира Путіна. Він заявив, що Україна начебто планувала атакувати Білорусь.

А вже за годину стало відомо про обстріли.