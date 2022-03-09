Чи зможе світ вижити без російської нафти та газу

Джейк Гортон, Даніель Палумбо та Тім Бовлер

BBC Reality Check

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

США, Британія та ЄС оголосили про обмеження імпорту нафти та газу з Росії.

Цей крок здійснили після того, як Росія попередила, що може припинити постачання газу до європейських країн, якщо буде діяти заборона на нафту.

Які санкції існують щодо російської нафти і газу?

США оголосили про повну заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля після того, як Україна закликала розширити санкції.

Велика Британія має відмовитися від російської нафти до кінця року, а ЄС скорочує імпорт російського газу на дві третини.

Уряд Британії каже, що це дає їм достатньо часу, щоб знайти альтернативні постачання.

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що відмова від російської нафти призведе до "катастрофічних наслідків для світового ринку".

Ціни на нафту і газ вже різко зросли і можуть зрости ще більше, якщо Росія припинить експорт. Але це стосується не лише палива - це вплине на загальний рівень життя у Британії, бо світові ціни на сировину піднімуться ще вище.

Скільки нафти експортує Росія?

Росія є третім за величиною виробником нафти у світі після США та Саудівської Аравії.

З приблизно п'яти мільйонів барелів сирої нафти, яку вона експортує щодня, понад половина йде до Європи.

Російський імпорт становить 8% загального попиту на нафту у Британії.

США від неї залежать менше - приблизно 3% імпортованої нафти в 2020 році надходило туди з Росії.

А як щодо альтернативних поставок нафти?

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Аналітик з дослідження енергетичної політики Бен Маквільямс каже, що простіше знайти альтернативних постачальників нафти, ніж газу, "оскільки не так багато трубопроводів. Деякі з них йдуть з Росії, але є також багато поставок з інших країн".

США просять Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти, але вона відхилила попередні запити щодо збільшення видобутку, щоб знизити ціни на нафту.

Саудівська Аравія є найбільшим виробником в ОПЕК, нафтовому картелі, на частку якого припадає близько 60% сирої нафти, що продається на міжнародному ринку. Через це ОПЕК відіграє ключову роль у впливі на ціни на нафту.

Росія не входить до складу ОПЕК, але працює з нею з 2017 року, щоб встановлювати обмеження на видобуток нафти для збереження прибутків виробників.

США також розглядають послаблення нафтових санкцій щодо Венесуели. Раніше вона була ключовим постачальником нафти в США, але останнім часом Венесуела в основному продає свою нафту Китаю.

Що станеться, якщо російський газ припинить надходити в Західну Європу?

Ціни на опалення, і без того високі, підвищаться ще більше.

На російський газ припадає близько 40% імпорту природного газу ЄС.

Якщо поставки зупиняться, особливо постраждають Італія та Німеччина.

Європа могла б звернутися до наявних експортерів газу, таких як Катар, Алжир чи Нігерія, але існують практичні перешкоди для швидкого розширення видобутку.

Росія забезпечує лише близько 5% британських поставок газу, а США не імпортують російський газ взагалі.

Однак ціни у Британії та США теж сильно зростають через негативний ефект дефіциту пропозиції.

Чи можна знайти альтернативу російському газу?

Це не так просто.

"Важче замінити газ, тому що є ці великі труби, якими російський газ йде до Європи", - каже Маквільямс.

Аналітичний центр Брейгель прогнозує, що якщо Росія припинить поставки газу до Європи, то Європа, можливо, зможе імпортувати більше скрапленого природного газу (СПГ) зі США.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російський газ йде трубопроводами через Східну та Центральну Європу

Вона також може збільшити використання інших джерел енергії, але це не так швидко й не так легко зробити.

Для впровадження відновлюваних джерел енергії потрібен час, тому в короткостроковій перспективі це не є рішенням", - каже аналітик Симон Тальяп'єтра.

"Тож для наступної зими вплинути на ситуацію може заміна палива, наприклад відкриття вугільних електростанцій - саме так планують зробити Італія та Німеччина у випадку надзвичайної ситуації", - додає він.

ЄС запропонував план зробити Європу незалежною від російського викопного палива до 2030 року, що включає заходи щодо диверсифікації поставок газу та заміну газу в опаленні та виробництві електроенергії.

Що буде з цінами на опалення та паливо?

Внаслідок цієї війни споживачі зіткнуться зі зростанням цін на електроенергію та паливо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ціни на опалення зростатимуть

Ціни на бензин і дизельне паливо у Британії вже зросли, і очікується, що бензин досягне 1,75 фунтів за літр, якщо війна триватиме.

У США вартість бензину досягла найвищого рівня з 2008 року, а Американська автомобільна асоціація заявила, що ціни на заправках підскочили на 11% за останній тиждень.