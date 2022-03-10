Росія застосувала в Україні термобаричну зброю. Що це таке

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські термобаричні ракетні установки ТОС-1А на оборонній виставці в Москві 2021 року

Росія застосувала термобаричну зброю, також відому як вакуумна бомба, в Україні, повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Термобарична зброя набагато більш руйнівна, ніж звичайні вибухові речовини аналогічного розміру, і впливає на будь-кого, хто потрапляє в радіус її дії.

Чи застосовувала Росія термобаричну зброю в Україні?

Міноборони Британії повідомило у твіттері, що Росія підтвердила використання системи озброєння ТОС-1А в Україні.

У дописі йдеться: "ТОС-1А використовує термобаричні ракети, що створюють запальний та фугасний ефекти". Російські військові називають ці підрозділи "важкими вогнеметами", які можуть стріляти ракетами на відстань до 9 км.

Посол України у США Оксана Маркарова також звинуватила Росію у використанні цих боєприпасів під час вторгнення.

Як працює термобарична бомба?

Термобарична бомба (також називається вакуумною, або аерозольною бомбою, або паливно-повітряною вибухівкою) складається з паливного контейнера з двома окремими зарядами вибухової речовини.

Її можна запустити як ракету або скинути з літака як бомбу. При попаданні в ціль перший заряд вибухової речовини розкриває контейнер і розпилює горючу суміш у вигляді хмари.

Ця хмара може проникнути в будь-які прорізи будівель або оборонні споруди, які не закриті герметично.

Потім другий заряд підпалює хмару, внаслідок чого утворюється величезна вогненна куля, потужна вибухова хвиля та вакуум, який поглинає весь навколишній кисень. Зброя може руйнувати укріплені будівлі, обладнання та вбивати чи ранити людей.

Термобаричні боєприпаси використовуються для різних цілей і бувають різних розмірів, включно з індивідуальною зброєю - гранатами та ручними ракетними установками.

Також були розроблені великі боєприпаси, які запускають з повітря, спеціально призначені для знищення живої сили противника в печерах і тунельних комплексах - ця зброя найбільш ефективно діє в закритих приміщеннях.

У 2003 році США випробували 9800-кілограмову бомбу, яка отримала прізвисько "Мати всіх бомб".

Через чотири роки Росія розробила схожий пристрій - "Батько всіх бомб". Вибух цього боєприпасу еквівалентний підриву 44-тонної звичайної бомби, він вважається найбільшим неядерним вибуховим пристроєм у світі.

Враховуючи руйнівну дію та ефективність проти солдатів, що окопалися в будівлях чи бункерах, термобаричні бомби переважно застосовували в міських умовах.

Це важливо з огляду на події в Україні, де російські війська намагаються взяти під контроль столицю Київ та інші великі міста на сході країни.

Якими є правила війни для термобаричних бомб?

Міжнародних законів, які прямо забороняють їхнє використання, не існує, але якщо країна використовує їх для ураження цивільного населення в населених пунктах, школах або лікарнях, її можуть засудити за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що його суд розслідує можливі військові злочини в Україні.

Де їх використовували раніше?

Термобаричні боєприпаси з'явилися під час Другої світової війни, коли їх використала німецька армія. Вони не набули значного поширення до 1960-х років, доки США застосували їх у В'єтнамі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Війська США застосували термобаричні бомби в Афганістані

США також використали ці боєприпаси в Афганістані, спочатку в 2001 році для знищення сил "Аль-Каїди", що ховалися в печерах гір Тора-Бора, а в 2017 році - проти сил "Ісламської держави".

Росія використовувала їх під час війни у Чечні 1999 року.

За деякими даними, режим Башара Асада застосовував термобаричну зброю російського виробництва у громадянській війні у Сирії.