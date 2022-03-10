Без доларів та поїздок за кордон. Порівнюємо життя в СРСР та в Росії після 24 лютого

9 хвилин(и) тому

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Після вторгнення російських військ в Україну життя росіян почало стрімко змінюватися. Кордони закривають, рубль знецінюється, ціни повзуть вгору.

Західні компанії масово залишають Росію та припиняють надавати послуги клієнтам з Росії.

Про припинення роботи в Росії оголосили Boeing і Airbus, Apple і Nokia, IKEA і ExxonMobil, BMW і Ford, сотні інших компаній та організацій. Великі російські банки відключають від SWIFT, а платіжні системи Visa та Mastercard припиняють обслуговувати російські банківські картки. Про припинення роботи в Росії оголосив і символ капіталістичних змін McDonald's.

Дуже багато того, чого з'явилося в Росії за останні 30 років після розпаду СРСР, на очах стає недоступним.

Валюта

Як було в СРСР

Вільний обіг валюти у Радянському Союзі був заборонений, за незаконні валютні операції загрожувало покарання аж до смертної кари.

Офіційний курс іноземних валют був сміховинним (64 копійки за долар), на чорному ринку долар коштував у рази дорожче.

Отримати невелику суму у валюті на законних підставах могли лише ті, хто їхав у закордонне відрядження або за турпутівкою, невитрачені гроші потрібно було повернути (але радянські громадяни зазвичай витрачали все).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Радянський карбованець в західних країнах жодної цінності не мав і в побуті отримав образливе прізвисько "дерев'яний"

Як тепер у Росії

Банк Росії запровадив обмеження на операції з готівковою валютою - тепер купити її в Росії не можна.

Купити готівку росіянам не можна навіть для поїздки за кордон, підтвердив Центральний банк РФ. Єдиний варіант - знімати валюту з російської карти "Мир". Але її приймають небагато країн - Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан.

Клієнти банків, що мають валютні рахунки, можуть зняти готівку, але не більше ніж 10 тисяч доларів. Решта - у рублях. Євро зняти не можна.

Росіяни зможуть відкривати нові валютні рахунки та депозити, але зняти з них кошти можна буде лише у рублях. "Тимчасовий порядок" діє до 9 вересня, повідомив Центральний банк.

Закордон

Як було в СРСР

Щоб виїхати за кордон, радянська людина повинна була мати "бездоганну біографію", зібрати безліч довідок та характеристик, усіх кандидатів на закордонну поїздку ретельно перевіряв КДБ. Окрім дипломатів та розвідників, отримати заповітний закордонний паспорт могли, наприклад, моряки, спортсмени, артисти, а також ті, що їхали за турпутівками у країни соцтабору.

Переважній більшості радянських громадян іноземні країни були недоступні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У радянських туристів західний спосіб життя викликав захоплення та шок, тому за кордон відпускали лише ідейно стійких - але й за ними наглядали люди з КДБ

Як тепер у Росії

Формально виїзд з Росії поки що не заборонений, але дуже ускладнений. Авіасполучення з багатьма країнами припинене - Євросоюз, інші держави Європи, США, Канада закрили небо для російських літаків.

Росавіація, зі свого боку, сама рекомендувала російським авіакомпаніям не літати за кордон - інакше вони можуть втратити літаки, що перебувають у лізингу. Повідомляли також, що візові центри деяких країн припинили приймати у росіян документи на візи. Виїзд за кордон обмежений тепер і фактично забороною продажу доларів росіянам.

ЗМІ

Як було в СРСР

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Левову частку часу радянські ЗМІ приділяли вихвалянню партійних та державних діячів

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Аж до оголошеної Горбачовим перебудови незалежних від держави ЗМІ у Радянському Союзі не було. Усі газети, журнали, теле- та радіостанції фінансувалися з держбюджету та перебували під контролем комуністичної партії й спецслужб. Основним завданням радянських ЗМІ була пропаганда соціалістичного ладу, боротьба із західною ідеологією та доведення до народних мас позиції КПРС як єдино правильної.

Як тепер у Росії

Після 24 лютого багато незалежних ЗМІ заблокував державний регулятор "Роскомнагляд". Читачі, які не можуть оминути блокування, читають новини у телеграм-каналах.

Телеканал "Дождь" оголосив про припинення роботи. Радіостанцію "Эхо Москвы", що входила до холдингу "Газпром-медіа", ліквідували за рішенням ради директорів, а її ефір отримав радіо Sputnik.

Ухвалено закон про "військові фейки", що передбачає до 15 років позбавлення волі за "дискредитацію" російських військовослужбовців. Це змусило багато редакцій вивезти журналістів за кордон.

Заклади харчування

Як було в СРСР

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Типовий радянський буфет. Зате недорого

Заклади харчування у Радянському Союзі були трьох видів. Дешеві - на кшталт заводських їдалень, де можна було ситно пообідати за карбованець. Невибагливі - на зразок чаркових та привокзальних буфетів з черствими пиріжками та рідким чаєм. І дорогі ресторанні, з делікатесами та ввічливим обслуговуванням, недоступні для більшості радянських громадян.

31 січня 1990 року у Москві відкрився перший в країні McDonald's. СРСР ще існував.

Як тепер у Росії

8 березня McDonald's оголосив про те, що тимчасово закриває всі ресторани в Росії та призупиняє операції на російському ринку.

Робити висновки про перспективи російського ресторанного бізнесу наразі складно. Про повне або часткове згортання роботи в Росії оголосили McDonald's та Starbucks, власник ресторанів KFC та інші. Однак KFC працює за франшизою, як і Burger King, і ці ресторани можуть продовжити роботу.

З початком війни в Україні у московських кафе та ресторанах знизився потік клієнтів. Учасники ринку кажуть, що через різке падіння курсу рубля ціни на продукти можуть зрости, і ресторанному бізнесу доведеться адаптуватися до нових умов.

Їжа та товари широкого вжитку

Як було в СРСР

СРСР називали країною порожніх магазинних полиць та тотального дефіциту. Величезні черги, нестача товарів, спекулянти та перекупники.

У кожному регіоні був свій набір дефіцитних товарів. Найважче в Союзі було купити автомобілі та побутову техніку. У дефіциті була також електроніка, гарний одяг, взуття, книжки, косметика. При цьому радянські громадяни знали чи здогадувалися, що в західних країнах прилавки ломляться від товарів.

Автор фото, Getty Images

Як тепер у Росії

Про тотальний дефіцит товарів в Росії поки що не йдеться, але перебої в логістичних ланцюжках вже починають відчуватися.

З Росії йдуть безліч всесвітньо відомих брендів, інші припиняють постачання товарів, і замістити їхню продукцію буде непросто.

Apple, Microsoft та інші технологічні гіганти припинили постачання та продаж нової техніки до Росії.

Припинили доставку вантажів до Росії транспортно-логістичні компанії - DHL, FedEx, Kuehne+Nagel, Maersk, UPS.

З березня весь модельний ряд російської марки автомобілів Lada подорожчав більш ніж на 15%, таке зростання стало рекордним за всю сучасну історію.

Переслідування інакодумців

Як було в СРСР

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Радянський Союз вів виснажливу війну в Афганістані, багато солдатів поверталися звідти у цинкових трунах, але говорити про це не можна було - війну офіційно називали "міжнародною допомогою братньому Афганістану"

Будь-яке вільнодумство фактично прирівнювали до держзради й придушували. Радянських дисидентів позбавляли громадянства і садили до в'язниць або під домашній арешт, як академіка Сахарова. За антирадянські анекдоти за часів Сталіна могли посадити та розстріляти, за часів Брежнєва - відправити до психлікарні або внести до списку неблагонадійних.

Як тепер у Росії

У Росії вже не перший рік розганяють будь-які протестні акції, під різними приводами не допускають до виборів опозиційних політиків.

Акції проти війни в Україні придушують, по всій країні тисячі людей отримали штрафи чи адміністративні арешти.

Російський недержавний правозахисний медіапроект "ОВД-Інфо" підрахував, що лише в неділю, 6 березня, в країні затримали понад 5 тисяч людей. Свідки при цьому повідомляли, що затримували не лише тих, хто вийшов протестувати проти війни.

Росіян почали штрафувати за законом про "військові фейки". Правозахисники повідомляли, що завели вже 144 адміністративні справи. Після адміністративних справ новий закон передбачає кримінальні.