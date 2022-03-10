Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні - Білий дім

Гордон Корера

Кореспондент BBC News з питань безпеки

22 хвилин(и) тому

Автор фото, SOPA Images/Getty Images Підпис до фото, Евакуація жителів міста Ірпінь на Київщині під зруйнованим автомобільним мостом

Представники Заходу побоюються, що Росія може застосувати у війні з Україною неконвенційні види озброєння.

Найімовірніше, йдеться про хімічну зброю, хоча цей термін також охоплює маломасштабну ядерну, біологічну та радіологічну зброю або так звані брудні бомби.

"У нас є вагомі причини для занепокоєння", - сказав один західний чиновник, пояснивши, що таке вже було під час конфліктів за участю Росії - особливо в Сирії, де хімічну зброю застосовували її союзники.

У середу британське міністерство оборони повідомило у твіттері, що російські війська застосовують в Україні термобаричні ракети. Їх ще називають вакуумними бомбами, оскільки вони вибухають, висмоктуючи кисень, щоб створити високотемпературний та надзвичайно потужний вибух.

Така особливість посилює руйнівну силу цієї зброї порівняно з іншими бомбами схожого розміру. На людях, які опинилися в радіусі вибуху, це може позначитися жахливим чином.

Британське міністерство оборони додало, що в Україну, ймовірно, вирушають "досвідчені найманці" з російських приватних військових компаній, пов'язаних із Кремлем.

Російських найманців звинувачують у порушень прав людини в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Сирії, Лівії та Центральноафриканській Республіці.

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Побоювання щодо хімічної зброї з'явилися у Заходу через те, що Росія почала поширювати дезінформацію та заяви про те, що Україна нібито сама використала чи зараз розробляє хімзброю.

Представники Заходу вважають, що цими заявами Росія може готувати провокаційну інсинуацію якою згодом намагатиметься виправдати застосування подібної зброї самими російськими військовими.

Останніми днями російська влада та ЗМІ заявляли, що Україна планувала створити "брудну бомбу", яка розсіює радіоактивні матеріали. А міністр закордонних справ РФ - що Україна прагнула отримати ядерну зброю.

Посольство Росії в Лондоні написало у твітері, що "нещодавно знайдені документи" свідчать про те, що в українських лабораторіях за фінансової підтримки міністерства оборони США були виготовлені компоненти біологічної зброї.

США відкинули звинувачення, назвавши їх "операцією з дезінформації, яку ми неодноразово бачили з боку росіян протягом багатьох років в Україні та інших країнах".

Західні посадовці побоюються, що влада Росії у такий спосіб закладає основу для провокації - "операції під чужим прапором".Приписавши ж застосування "особливих видів озброєння" Києву, Москва спробує виправдати подальше застосування такої зброї проти України.

За словами представників Заходу, подібні історії Росія поширювала перед застосуванням хімзброї в Сирії.

Але "були й інші сигнали", сказали посадовці - найімовірніше, маючи на увазі деякі дані своєї розвідки: "Ми дуже стурбовані".

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Алеппо у 2013 році. У Сирії війська Асада, яких підтримувала Росія, звинувачували у застосуванні примітивної хімічної зброї

Союзник Росії, уряд Башара Асада в Сирії, використав хімічну зброю проти мирних жителів кілька разів.

Росію також звинувачують у застосуванні нервово-паралітичних речовин — хімічної зброї — при замахах на вбивство Сергія Скрипаля у Солсбері 2018 року та російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році.

Міжнародна організація із заборони хімічної зброї описує хімічну зброю як токсичну речовину, яку свідомо використовують для заподіяння смерті чи шкоди здоров'ю.

Міжнародне гуманітарне право забороняє використання подібної зброї проти будь-яких цілей, оскільки вона має невибірковий характер і створена, щоб заподіяти надмірні травми та страждання.