Коли закінчиться війна. Прогнози та сценарії військових експертів

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Mil.in.ua

Україна вже два тижні стримує багатотисячну навалу російського війська. Документи захоплених у полон солдатів РФ вказують на те, що операція з окупації сусідньої країни мала б закінчиться за лічені дні. Ці плани Кремля зазнали невдачі. Але скільки ще можуть тривати воєнні дії в Україні?

З раннього ранку 24 лютого, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про "спеціальну військову операцію", в Україні тривають повномасштабна війна. Сухопутні війська країни-агресора атакують з півночі, півдня і сходу, російська авіація бомбить міста, а під ракетні обстріли потрапили чи не всі регіони України.

Але за два тижні бойових дій росіяни змогли захопити і окупувати лише один обласний центр - Херсон, ще кілька міст - в облозі, а також взяти під контроль дві атомні станції - в Чорнобилі та Енергодарі. На інших напрямках Збройні сили України стримують атаки противника.

Українська влада каже, що тотальний опір народу і військ змогли зруйнувати плани Кремля. Але від конкретних прогнозів, скільки ще можуть тривати бойові дії, в Києві поки утримуються. Не змогли дійти одностайності в цьому питанні і опитані ВВС News Україна військові експерти.

"Акела промахнувся"

"Якщо казати про дії Росії, то можна згадати відому фразу "Акела промахнувся". Цей "Акела" промахнувся у багатьох своїх розрахунках. Операція була розрахована на кілька днів, але вже зараз ми бачимо, щоб Росія нічого не може силою своїх наземних військ зробити такого, щоб докорінно переламати ситуацію", - пояснює Олексій Мельник, колишній військовий льотчик, а нині керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який у 2006-2010 роках був заступником начальника генштабу ЗСУ, каже, що план Кремля провалився не в останню чергу через відсутність суттєвої переваги у повітрі, на яку розраховувала Росія.

"Чому їм це не вдалося? Бо вони не змогли завоювати перевагу в повітрі. Це було принципове питання. Перші атаки були націлені на знищення не тільки української авіації, але й радіолокаційних підрозділів. Три доби били по них, але переваги не здобули. Тому російські сухопутні війська не змогли діяти за попередньо складеними планами наступу", - каже військовий запасу в коментарі ВВС News Україна.

Однак зараз Україна, за словами Романенка, потребує швидких рішень від західних союзників для посилення власної протиповітряної оборони. Може йтися не стільки про "закриття неба", як про передачу літаків винищувальної авіації.

Олексій Мельник погоджується з думкою про те, що невдачі окупантів "на землі" змушують армію РФ вдаватись до постійного терору з повітря - авіаційних і ракетних ударів.

Їх зупинили

"Які висновки з цієї ситуації? Позитив у тому, що ми їх зупинили, і стратегічних резервів поблизу зони бойових дій в них немає. Погана новина в тому, що Путін не має наміру зупинятися, і він буде використовувати все, що в нього є, щоб досягти результату в Україні, який образно можна назвати "тож не діставайся ти нікому", - зауважив аналітик Центру Разумкова в інтерв'ю ВВС News Україна.

Експерти також сходяться на думці про те, що українські війська на даному етапі вдало маневрують і перерізають ланцюжки логістичних постачань до військ противника.

Автор фото, Getty Images

"Ресурси, що були перенесені на українську землю - бензин, ракети, амуніція, - були призначені для війни тривалістю 7-8 днів. Зараз у росіян є дуже реальна дірка у постачанні", - зазначив під час українського телемарафону аналітик-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв. На його думку, зараз логістика - це найслабше місце російських військ.

Втрати - не показник

Ще однією обставиною, крім проваленого старту, що змусила б Кремль погодитися на завершення війни в Україні, могли б стати величезні втрати російських військ. Міноборони Росії не оприлюднює актуальні дані про загибель своїх солдат і втрачену техніку в сусідній країні.

Натомість український генштаб Збройних сил декілька разів на добу видає свої оцінки втрат противника. Так, за його даними, станом на ранок 10 березня втрати росіян у живій силі становлять понад 12 тисяч осіб. Щоправда, українське військове керівництво не уточнює, йдеться саме про загиблих, чи також про поранених (санітарні втрати). Перевірити ці дані в незалежних джерелах неможливо.

Автор фото, ДСНС України

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Генерал Ігор Романенко каже, що, за його даними, 12 тисяч - це число виключно загиблих солдат РФ, а кількість поранених - значно більша. Ці показники є надзвичайно великими, наголошує він. "На такі втрати вони не розраховували", - впевнений експерт. Такий стан справ, за його прогнозами, може спровокувати протестні рухи всередині Росії і впливає на морально-психологічний стан військових.

При цьому Росія дані про свої втрати наводили за два тижні війни лише один раз - 2 березня. Тоді оголосили про близько 500 загиблих.

Олексій Мельник пригадує, що у часи служби воєнним льотчиком втрачав товаришів по службі після бойових вильотів. Ця ситуація безумовно відбивається на діях військових, каже він, але зараз експерт не бачить ознак того, що значні втрати росіян переломлять ситуацію.

"Хочеш не хочеш, але це в тебе в голові є. Звичайно, це впливає на морально-психологічний стан. Тепер вони, мабуть, намагатимуться діяти обережніше, щоб їх не збили. Але поки що я не бачу ознак, що вони відмовляться виконувати накази", - зауважує Мельник.

Так само він скептично ставиться до прогнозів, що росіяни на даному етапі почнуть вдаватися до акцій непокори через економічні санкції та інформацію про гибель солдатів. Експерт вважає, що минуть місяці, поки громадяни РФ будуть дійсно готові до таких дій.

Аналітик впевнений, що постійні апеляції до російського народу і запевнення західних політиків у його "безневинності" - це величезна помилка.

"Це докорінна помилка. Саме російський народ - це ворог, це нація, яка зробила Путіна, яка його підтримує, і вона заслуговує покарання і відповідальності на рівні з Путіним", - пояснює він.

Сценарії завершення війни

Питання щодо того, скільки ще буде тривати війна і як вона закінчиться, залежить від дуже багатьох чинників, зазначають військові експерти.

"Я вважаю, що це може тривати від декількох тижнів до декількох місяців. Залежно від того, як буде складатися ситуація", - каже генерал Ігор Романенко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Росії нечисленні протести проти війни жорстко придушуються

За його словами, зараз Росія стягує резерви і готує другу, вирішальну, наступальну операцію в Україні. Від її успіху чи провалу багато в чому і буде залежати подальший перебіг подій.

Будь-яка інша країна світу на фоні втрат і провалів у військовому плануванні вже б починала переговори з противником про завершення війни і виведення військ, каже Олексій Мельник. Але тільки не Росія.

Причина, на його думку, в тому, що зараз бойові дії в Україні продовжуються не з точки зору військово-політичних інтересів Росії, а лише в особистих інтересах Володимира Путіна. У цьому полягає основна складність завершення розпочатого збройного конфлікту.

"Тобто, ідеться лише про те, як переконати одну людину, яка має свій приватний інтерес просто знищити сусідню країну", - пояснює експерт.

На думку Олексія Мельника, є декілька сценаріїв, як може завершитись війна в Україні.

Перший - хоч і реалістичний, але малоймовірний.

"Може статися щось подібне, що ми вже бачили наприкінці лютого 2014 року на Майдані. Коли Київ був фактично окупований і здавалось, що шансів немає. Але наступного ранку раптово зникли всі "беркутівці", всі блокпости. Ще напередодні ввечері неможливо було повірити, що таке станеться", - розмірковує аналітик Центру Разумкова.

Проводячи паралелі із сьогоденням, Олексій Мельник не виключає, що найближчим часом оточення Путіна "дозріє" до того, щоб терміново прибрати цю загрозу, "повісити на нього всіх собак" і забезпечити собі певні преференції, наприклад, свободу.

Водночас більш реалістичний сценарій полягає у тому, що Росія намагатиметься продовжити війну, підтягнути сухопутні резерви, завдаючи авіаційних ударів по українських містах. Це буде війна без якогось видимого прогресу, однак в України краще налагоджені мобілізаційні процеси і більше шансів перемогти в такому виснажливому протистоянні, вважає експерт.

"У нас є реальний шанс вистояти. І час працює на нас. Чим довше ми втримаємося, тим вище ймовірність, по-перше, що ворог буде зупинений там, де він є, і друге, що почнуться реальні переговори про поступове виведення російських військ", - пояснює він.

Таке виведення військ, каже Мельник, займе певний час і швидше за все відбуватиметься у два етапи. Спочатку російські солдати відступлять від Києва, а згодом залишать Схід і Південь країни.

Про ще один сценарій каже журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він вважає, що Росія спробує "заморозити" війну, розв'язану проти України.

"Боюсь, що буде період, коли буде незрозуміло закінчилася війна чи ні, але кровопролиття більше не буде. Я думаю, що ми наближаємося до цього, це питання тижня-десяти днів. Позиція Росії слабшає, і вони це розуміють. Їм буде вигідніше не називати війну закінченою, тому що їм треба буде зізнатися, що її втрачено, але зупинити її на якомусь "замороженому" етапі", - сказав журналіст в інтерв'ю Олесі Бацман.

Христо Грозєв вважає, що оголосити про закінчення війни для Володимира Путіна буде складно, оскільки тоді стане точно зрозуміла кількість загиблих в Україні російських військових.

Українська влада і західні союзники натомість запевняють, що перемога України неминуча. Але шлях до неї все ще не простий.

"Перемога буде за нами. Це прогнози розвідспільноти США. Чи буде складно? Так, тому що не варто недооцінювати ворога", - заявив ввечері 9 березня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.