Чим загрожує відключення електрики на Чорнобильській АЕС

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Чорнобильська АЕС, захоплена російською армією, була знеструмлена внаслідок бойових дій. Наразі системи безпеки підтримують за допомогою дизельних генераторів, але палива в них вистачить лише на дві доби, сказав в інтерв'ю ВВС в.о. генерального директора станції Валерій Сейда.

Директор каже, що повне відключення може спричинити викид радіації в атмосферу. МЗС України закликає світову спільноту змусити Росію припинити вогонь для термінового ремонту на станції.

Однак Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що відключення електрики не несе серйозних загроз.

Наскільки ситуація на станції є небезпечною і чи є ризик нової катастрофи?

Що каже директор Чорнобильської АЕС

9 березня виконувач обов'язків генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Валерій Сейда сказав в інтерв'ю BBC News Україна, що через бойові дії станція залишилася без електрики.

"Якщо живлення не відновлять протягом 48 годин, ми повністю втратимо всі системи та обладнання на нашому майданчику", - повідомив він.

За його словами, без електрики працівники не зможуть контролювати системи радіаційного контролю і вентиляції, а також опалення, водопостачання та пожежні системи.

Російські війська захопили Чорнобильську АЕС у перший день вторгнення в Україну.

Відтоді працівники станції не можуть залишити її - вони живуть на станції останні два тижні. Всі переміщення, зокрема між об'єктами на території, мають узгоджувати з російськими військовими.

Автор фото, МО России/Getty Images Підпис до фото, Російські військові оточили станцію по периметру

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Чорнобильську АЕС, що зазнала найбільшої в історії ядерної катастрофи 1986 року, закрили 2000-го. Однак на об'єкті все ще працюють понад дві тисячі людей, які підтримують АЕС у безпечному стані.

Наразі занепокоєння вчених викликає сховище відпрацьованого ядерного палива. Це система вологого зберігання відпрацьованих матеріалів з реакторів, яка має постійно охолоджуватися - і у разі відключення електрики ядерні відходи почнуть нагріватися.

Якщо АЕС залишиться без електрики на довгий час, попереджає директор ЧАЕС, може статися викид радіації в атмосферу.

"Можливо, не в такому масштабі, як це було вперше, але все одно - [це загрожує] виходом радіоактивності за бар'єри, встановлені проєктом", - сказав Сейда.

Відновити електропостачання мають працівники Укренерго, однак через бойові дії вони не можуть розпочати роботу, заявив Сейда: "Ми організовуємо зв'язок із загарбниками, щоб домовитися про можливість коридорів, але поки що за п'ять днів ситуація з місця не зрушилася, навколо бої".

Також 9 березня керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що Чорнобильська АЕС досягне критичної температури через сім діб після відключення електрики.

Однак Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить причин для "критичних порушень безпеки". В агентстві заявили, що навіть без електрики Чорнобиль не загрожує новим викидом радіації.

Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі визнав, що відключення електрики порушує ключовий принцип безпеки - безперебійне електропостачання. При цьому МАГАТЕ у своїй заяві наголошує, що на станції достатньо охолоджувальної води для відпрацьованого ядерного палива.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чорнобильську АЕС оточує зона відчуження

"З огляду на термін, який минув з часу катастрофи на ЧАЕС у 1986 році, теплове навантаження басейну для відпрацьованого палива та обсяг охолоджувальної води на ЧАЕС є достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності подачі електроенергії", - йдеться у заяві МАГАТЕ.

Однак не всі погодились з цією оцінкою. Заяву МАГАТЕ розкритикував Бальтазар Ліндауер, директор департаменту ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Вкрай дивно робити таку заяву без доступу до даних, місцевих експертів чи місця подій. Крім того, останній блок у Чорнобилі припинив роботу у 2000 році, тому не все паливо відноситься до 1986 року, як випливає з тексту заяви", - написав Ліндауер у відповідь на твіти МАГАТЕ.

ЄБРР активно спонсорує, розробляє та підтримує проєкти консервації Чорнобильської АЕС, зокрема у співпраці з МАГАТЕ.

Що кажуть інші експерти?

У розмові з ВВС професор екології Портсмутського університету Джеймс Сміт, який вивчає наслідки Чорнобильської аварії, заявив, що ризики нової катастрофи невеликі.

"Я не бачив нічого, щоб вказувало на ризик серйозного викиду радіації. Наскільки мені відомо, відпрацьоване паливо в Чорнобилі - старе, йому понад 20 років, і воно не виділяє тепло так, як свіжі відходи", - сказав Сміт.

Проте вчений підтвердив, що ризик підвищення радіації на самій станції існує, і люди, що там перебувають, можуть зазнати серйозного опромінення.

У середу британський Центр наукової інформації опублікував добірку думок фахівців.

Відключення ЧАЕС від електрики може призвести до перегріву реактора, однак загрози нової Фукусіми немає, вважає Тоні Рулстон з Кембріджського університету. "Однак це вкрай нездорова ситуація - як для персоналу атомної станції, так і для районів навколо неї", - додає він.

Професор Бристольського університету Том Скотт підтримав позицію МАГАТЕ - він вважає, що ситуація не становить особливої небезпеки навіть у разі відключення електрики.

Але Клер Коркгілл з Шеффілдського університету описала кілька небезпечних сценаріїв.

У першому та третьому реакторі вода, у якій зберігають ядерні відходи, може почати випаровуватися, вражаючи радіацією будівлі, вважає Коркгілл. Вона також відзначила ризики, пов'язані з відключенням систем контролю та вентиляції четвертого реактора.

Через відсутність електрики можуть бути знищені результати програми виведення ЧАЕС з експлуатації, яка коштувала 1,5 млрд євро, додала вона.

Професорка Імперського коледжу Лондона Джеральдін Томас вважає, що загрози атомної катастрофи немає - принаймні для Заходу. "У малоймовірному випадку викиду радіації він обмежиться територією прилеглих районів і не матиме ризик для Західної Європи - радіоактивної хмари не виникне".

Проте Ліндауер з ЄБРР розкритикував фахівців, які не погоджуються з директором станції та вченими, що працювали на ній: "Я абсолютно вражений самопроголошеними експертами, які оголосили Чорнобиль безпечним - з безпечної відстані ... відключення будь-якого атомного об'єкта від живлення - серйозний ризик".