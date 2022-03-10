"Це вже не війна. Це - Росія проти людства"

Джоель Гантер

Львів, Україна

18 хвилин(и) тому

Автор фото, AP Підпис до фото, Українські рятувальники вивозять поранену вагітну жінку з лікарні, яку обстріляли російські війська

Люди, чиї близькі перебувають у пастці в обложеному місті Маріуполь, у четвер відчайдушно намагалися додзвонитися у місто, яке було практично відрізане від зовнішнього світу внаслідок ескалації та невибіркового бомбардування з боку російських військ.

Дмитро Гурін, український депутат, який виріс у Маріуполі і чиї батьки потрапили там у пастку, сказав, що останній раз йому вдалося зв'язатися з їхніми сусідами чотири дні тому.

"Ми розмовляли 30 секунд, коли вони вийшли на місце із сигналом - є кілька таких місць, про які люди знають", - каже він.

"Вони сказали, що мої батьки живі, живуть у підвалі під їхнім житловим будинком, - розповідає Гурін. - Будь ласка, зрозумійте, що це не притулок зі світлом, водою та туалетом, це підвал без нічого".

Він розповів, що його батьки топили сніг, щоб пити воду, і намагалися готувати їжу на відкритому вогні надворі.

"Ви можете спробувати це уявити? Ваші батьки, 67 і 69 років, п'ють сніг і намагаються готувати їжу на вогні на вулиці взимку, під безперервними обстрілами", - каже він.

"Це вже не війна. Це не армія проти армії. Це килимове бомбардування. Це - Росія проти людства".

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35-річний одеський продавець кави Артур Бондаренко розповів, що щодня безнадійно надсилає повідомлення своїм близьким друзям, подружжю з шестирічним сином.

"Щодня я надсилаю їм повідомлення і кажу: "Привіт, доброго ранку, як справи?" Жодне з повідомлень не доходить".

Бондаренко каже, що востаннє розмовляв з ними 2 березня.

"У них не було ні води, ні електрики, ні опалення, і під їхнім будинком немає укриття".

Маріуполь, де мешкає близько 400 тисяч людей, є ключовою стратегічною ціллю для Росії, оскільки його захоплення дозволить підтримуваним Росією сепаратистам на сході України об'єднати сили з військами в Криму, анексованому Росією в 2014 році.

Місто вже дев'ять днів зазнає потужних бомбардувань з боку російських військ, які знищують багатоквартирні будинки та зрівнюють із землею житлові квартали. На кадрах, перевірених BBC, видно обстріли у четвер - це підтверджує заяву міської ради про те, що бомбардування тривають.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у четвер, що ситуація в Маріуполі є найскладнішою в країні.

У середу в Маріуполі в результаті нищівного удару, який зруйнував пологове відділення та дитяче відділення лікарні, загинули троє людей - двоє дорослих та дівчинка - 17 отримали поранення.

Мешканка Маріуполя Діана Берг, якій у п'ятницю вдалося втекти з чоловіком, розповіла, що дізналася про обстріл із новин.

"Вчора була найжорстокіша, шокуюча річ, - сказала вона. - Ця лікарня дуже близько від того місця, де я жила, я була там тиждень тому, там мій сімейний лікар. Я не знаю, чи він ще живий".

Жінка також не може зв'язатися зі своєю свекрухою від суботи і поняття не має, жива вона чи мертва.

"На наступний день після нашого від'їзду вона надіслала одне повідомлення, щоб сказати, що вона жива, і дізнатися, що ми живі, - каже Діана Берг. - Відтоді ми нічого не знаємо. Користуємося додатком Telegram, дивимося ЗМІ, і все".

Муніципальна влада нарешті змогла розпочати збір і поховання тіл, які були на вулицях, повідомив у четвер ВВС заступник міського голови Сергій Орлов. За оцінками міської влади, наразі було вбито 1300 мирних жителів, сказав він.

"Немає можливості робити окремі могили через велику кількість тіл і через безперервні обстріли. Їх кладуть у братські могили", - сказав він.

Діана Берг розповіла, що новина про масові поховання поширилася через чат-групи у телеграмі, які люди використовують для моніторингу ситуації в місті.

"У нас немає новин від наших друзів, ми знаємо лише, що вони можуть бути поховані в тих братських могилах", - каже вона.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія також сильно обстріляла Харків та інші великі міста

Численні заплановані спроби евакуації жителів Маріуполя зірвались за останні п'ять днів після того, як російські війська відновили обстріли міста - попри домовленості про припинення вогню. Пан Орлов сказав, що міська влада готова в будь-який момент запровадити плани евакуації, але з Росією не вдалося домовитися про створення гуманітарного коридору.

Він повідомив, що група зі 100 громадян намагалася виїхати з Маріуполя в четвер на приватних автомобілях та проїхала український блокпост, але була вимушена повернутися, коли російські війська обстріляли автомобілі, заблокувавши їм шлях.

За його словами, його батьки та брат досі перебували в пастці в районі Маріуполя, який сильно обстрілюють, і він не може з ними зв'язатися дев'ять днів.

Зростають побоювання щодо серйозної гуманітарної кризи в Маріуполі після повідомлень про те, що люди намагаються добувати воду зі снігу і не мають доступу до їжі чи ліків.

43-річний вчитель англійської мови Олександр Протях сказав, що його мати та близька подруга опинилися в пастці в місті, і в подруги, можливо, вже закінчилися ліки від діабету.

"Мені вдалося організувати для неї інсулін у перший день війни, але він або закінчився, або скоро закінчиться, - каже він. - Це гуманітарна катастрофа".

Також незабаром буде продовольча криза, каже народний депутат Гурін.

"Наступним буде голод, - каже він. - Це не жарт, за тиждень у вас буде голод у центрі Європи".

Коментуючи авіаудар по маріупольській лікарні в середу, мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російські війська у "тотальному злі, якому немає пояснень".

"Чим це можна виправдати? Це геноцид, організований Росією проти нашого народу", - сказав він.

У четвер Росія заявила, що зруйноване в результаті авіаудару пологове відділення було захоплено українськими військами задовго до того, як він був завданий, але на знімках з місця події, зроблених інформаційним агентством Associated Press, можна побачити медичний персонал після вибуху на вулиці і вагітну жінку, яку несуть з будівлі на ношах.

"Слава Богу, більшість людей уже були у бомбосховищі, - каже заступник мера пан Орлов. - Інакше було б набагато гірше".

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл "звірством" і знову закликав світові держави забезпечити безпольотну зону над Україною - прохання, яке наразі не хочуть задовольнити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у четвер, що його російський колега Сергій Лавров сказав українським офіційним особам, що Росія продовжуватиме свою агресію, поки Україна не виконає всі їхні вимоги, включно з капітуляцією.

За участю Світлани Лібет