"Це вже не війна. Це - Росія проти людства"
- Джоель Гантер
- Львів, Україна
Люди, чиї близькі перебувають у пастці в обложеному місті Маріуполь, у четвер відчайдушно намагалися додзвонитися у місто, яке було практично відрізане від зовнішнього світу внаслідок ескалації та невибіркового бомбардування з боку російських військ.
Дмитро Гурін, український депутат, який виріс у Маріуполі і чиї батьки потрапили там у пастку, сказав, що останній раз йому вдалося зв'язатися з їхніми сусідами чотири дні тому.
"Ми розмовляли 30 секунд, коли вони вийшли на місце із сигналом - є кілька таких місць, про які люди знають", - каже він.
"Вони сказали, що мої батьки живі, живуть у підвалі під їхнім житловим будинком, - розповідає Гурін. - Будь ласка, зрозумійте, що це не притулок зі світлом, водою та туалетом, це підвал без нічого".
Він розповів, що його батьки топили сніг, щоб пити воду, і намагалися готувати їжу на відкритому вогні надворі.
"Ви можете спробувати це уявити? Ваші батьки, 67 і 69 років, п'ють сніг і намагаються готувати їжу на вогні на вулиці взимку, під безперервними обстрілами", - каже він.
"Це вже не війна. Це не армія проти армії. Це килимове бомбардування. Це - Росія проти людства".
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Кінець подкаст
35-річний одеський продавець кави Артур Бондаренко розповів, що щодня безнадійно надсилає повідомлення своїм близьким друзям, подружжю з шестирічним сином.
"Щодня я надсилаю їм повідомлення і кажу: "Привіт, доброго ранку, як справи?" Жодне з повідомлень не доходить".
Бондаренко каже, що востаннє розмовляв з ними 2 березня.
"У них не було ні води, ні електрики, ні опалення, і під їхнім будинком немає укриття".
Маріуполь, де мешкає близько 400 тисяч людей, є ключовою стратегічною ціллю для Росії, оскільки його захоплення дозволить підтримуваним Росією сепаратистам на сході України об'єднати сили з військами в Криму, анексованому Росією в 2014 році.
Місто вже дев'ять днів зазнає потужних бомбардувань з боку російських військ, які знищують багатоквартирні будинки та зрівнюють із землею житлові квартали. На кадрах, перевірених BBC, видно обстріли у четвер - це підтверджує заяву міської ради про те, що бомбардування тривають.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у четвер, що ситуація в Маріуполі є найскладнішою в країні.
У середу в Маріуполі в результаті нищівного удару, який зруйнував пологове відділення та дитяче відділення лікарні, загинули троє людей - двоє дорослих та дівчинка - 17 отримали поранення.
Мешканка Маріуполя Діана Берг, якій у п'ятницю вдалося втекти з чоловіком, розповіла, що дізналася про обстріл із новин.
"Вчора була найжорстокіша, шокуюча річ, - сказала вона. - Ця лікарня дуже близько від того місця, де я жила, я була там тиждень тому, там мій сімейний лікар. Я не знаю, чи він ще живий".
Жінка також не може зв'язатися зі своєю свекрухою від суботи і поняття не має, жива вона чи мертва.
"На наступний день після нашого від'їзду вона надіслала одне повідомлення, щоб сказати, що вона жива, і дізнатися, що ми живі, - каже Діана Берг. - Відтоді ми нічого не знаємо. Користуємося додатком Telegram, дивимося ЗМІ, і все".
Муніципальна влада нарешті змогла розпочати збір і поховання тіл, які були на вулицях, повідомив у четвер ВВС заступник міського голови Сергій Орлов. За оцінками міської влади, наразі було вбито 1300 мирних жителів, сказав він.
"Немає можливості робити окремі могили через велику кількість тіл і через безперервні обстріли. Їх кладуть у братські могили", - сказав він.
Діана Берг розповіла, що новина про масові поховання поширилася через чат-групи у телеграмі, які люди використовують для моніторингу ситуації в місті.
"У нас немає новин від наших друзів, ми знаємо лише, що вони можуть бути поховані в тих братських могилах", - каже вона.
Численні заплановані спроби евакуації жителів Маріуполя зірвались за останні п'ять днів після того, як російські війська відновили обстріли міста - попри домовленості про припинення вогню. Пан Орлов сказав, що міська влада готова в будь-який момент запровадити плани евакуації, але з Росією не вдалося домовитися про створення гуманітарного коридору.
Він повідомив, що група зі 100 громадян намагалася виїхати з Маріуполя в четвер на приватних автомобілях та проїхала український блокпост, але була вимушена повернутися, коли російські війська обстріляли автомобілі, заблокувавши їм шлях.
За його словами, його батьки та брат досі перебували в пастці в районі Маріуполя, який сильно обстрілюють, і він не може з ними зв'язатися дев'ять днів.
Зростають побоювання щодо серйозної гуманітарної кризи в Маріуполі після повідомлень про те, що люди намагаються добувати воду зі снігу і не мають доступу до їжі чи ліків.
43-річний вчитель англійської мови Олександр Протях сказав, що його мати та близька подруга опинилися в пастці в місті, і в подруги, можливо, вже закінчилися ліки від діабету.
"Мені вдалося організувати для неї інсулін у перший день війни, але він або закінчився, або скоро закінчиться, - каже він. - Це гуманітарна катастрофа".
Також незабаром буде продовольча криза, каже народний депутат Гурін.
"Наступним буде голод, - каже він. - Це не жарт, за тиждень у вас буде голод у центрі Європи".
Коментуючи авіаудар по маріупольській лікарні в середу, мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російські війська у "тотальному злі, якому немає пояснень".
"Чим це можна виправдати? Це геноцид, організований Росією проти нашого народу", - сказав він.
У четвер Росія заявила, що зруйноване в результаті авіаудару пологове відділення було захоплено українськими військами задовго до того, як він був завданий, але на знімках з місця події, зроблених інформаційним агентством Associated Press, можна побачити медичний персонал після вибуху на вулиці і вагітну жінку, яку несуть з будівлі на ношах.
"Слава Богу, більшість людей уже були у бомбосховищі, - каже заступник мера пан Орлов. - Інакше було б набагато гірше".
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл "звірством" і знову закликав світові держави забезпечити безпольотну зону над Україною - прохання, яке наразі не хочуть задовольнити.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у четвер, що його російський колега Сергій Лавров сказав українським офіційним особам, що Росія продовжуватиме свою агресію, поки Україна не виконає всі їхні вимоги, включно з капітуляцією.
За участю Світлани Лібет