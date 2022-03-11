Що таке воєнні злочини та чи зможуть Путіна притягнути до відповідальності за них

Домінік Кашані

Кореспондент з правових питань, BBC News

1 година тому

Автор фото, UKRAINE MILITARY VIA REUTERS

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл пологового будинку і дитячої лікарні "воєнним злочином".

Може здатися, що це не так, але "навіть у війни є правила", стверджує Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Вони викладені в договорах, які називаються Женевськими конвенціями, та низці інших міжнародних законів і угод.

Що таке воєнний злочин?

Не можна свідомо атакувати цивільне населення, а також інфраструктуру, яка є життєво важливою для його виживання.

Заборонені також деякі види зброї - через невибірковість або жахливі страждання, яких вони завдають, наприклад протипіхотні наземні міни та хімічна чи біологічна зброя.

Необхідно доглядати за хворими та пораненими, включно з пораненими солдатами, які мають права як військовополонені.

Інші закони забороняють катування та геноцид - свідому спробу знищити певну групу людей.

Серйозні злочини під час війни, такі як вбивство, зґвалтування або масове переслідування групи людей, відомі як "злочини проти людяності".

Які звинувачення у воєнних злочинах були в Україні?

Україна назвала воєнним злочином удар російської авіації по пологовому та дитячому відділеннях лікарні в Маріуполі. Загинули троє людей, зокрема дитина, 17 співробітників і пацієнтів поранені.

Також надходили повідомлення про те, що російські війська розстрілюють мирних жителів, які тікають від війни.

З'являється дедалі більше доказів того, що касетні бомби - боєприпаси, які розділяються на безліч бомб, - влучили в цивільні райони Харкова.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від ракетних обстрілів сильно постраждали цілі райони Харкова

Ані Росія, ані Україна не підписали всесвітню заборону на їхнє використання, але ці інциденти все ж можна вважати воєнним злочином.

Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що Росія застосувала термобаричну зброю, яка створює величезний вакуум, всмоктуючи кисень. Ці руйнівні бомби не заборонені, але їхнє навмисне використання поблизу цивільного населення майже напевно порушить правила ведення війни.

Багато експертів стверджують, що саме вторгнення є злочином за концепцією агресивної війни - докладніше про це нижче.

Як переслідують підозрюваних у воєнних злочинах?

Кожна країна зобов'язана розслідувати ймовірні воєнні злочини.

Деякі країни докладають для цього більше зусиль, ніж інші.

У Британії старші офіцери поліції запропонували допомогти зібрати докази потенційних злочинів в Україні.

Як можна притягнути до відповідальності підозрюваних у воєнних злочинах?

Після Другої світової війни існувала низка окремих судів, включно з трибуналом щодо воєнних злочинів, скоєних після розпаду Югославії.

Також було створено орган для притягнення до відповідальності винних у геноциді в Руанді, коли в 1994 році хуту-екстремісти вбили за 100 днів 800 тисяч людей.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Теонесте Багосора помер під час відбування 35-річного ув'язнення за участь у геноциді в Руанді 1994 року

Сьогодні за дотриманням правил ведення війни стежать Міжнародний кримінальний суд та Міжнародний суд ООН.

Міжнародний суд ООН

Міжнародний суд вирішує спори між державами, але не може переслідувати окремих осіб. Україна подала туди позов проти Росії через вторгнення.

Якщо Міжнародний суд ухвалить рішення проти Росії, забезпечити виконання цього рішення має Рада Безпеки ООН (РБ ООН).

Але Росія - одна з п'яти постійних членів Радбезу ООН - може накласти вето на будь-яку пропозицію щодо санкцій.

Міжнародний кримінальний суд

МКС розслідує справи та переслідує військових злочинців, які не постають перед судом в окремих країнах.

Це сучасний і постійний спадкоємець Нюрнберга, який переслідував найважливіших вцілілих нацистських лідерів, які перебували під вартою в 1945 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серед нацистських воєнних злочинців на Нюрнберзькому процесі були Герман Герінг, Рудольф Гесс і Йоахім фон Ріббентроп.

Нюрнберг закріпив принцип, згідно з яким держави можуть погодитися на створення спеціального суду для захисту міжнародного права.

Чи може МКС карати за злочини в Україні?

Головний прокурор МКС, британський юрист Карім Хан каже, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні воєнні злочини, і він має дозвіл 39 держав на розслідування.

Слідчі розглядатимуть минулі та сучасні звинувачення - починаючи з 2013 року і до анексії Росією Криму.

Якщо є докази проти окремих осіб, прокурор попросить суддів МКС видати ордери на арешт для притягнення їх до суду, який відбудеться в Гаазі.

Ось тут стають очевидними практичні обмеження повноважень суду.

У суду немає власної поліції. В арешті підозрюваних він покладається на окремі держави.

Але Росія не є членом суду - вона вийшла з нього в 2016 році. Президент Путін не буде видавати жодного підозрюваного.

Якщо підозрюваний поїде до іншої країни, його можуть заарештувати, але це дуже велике "якщо".

Чи можна притягнути до відповідальності президента Путіна чи інших керівників?

Набагато легше прив'язати воєнний злочин до солдата, який його коїть, ніж до керівників, які наказали йому стріляти.

Але МКС також може притягнути до відповідальності за злочин "ведення агресивної війни".

Це злочин невиправданого вторгнення або конфлікту, що виходить за межі виправданих воєнних дій з метою самооборони.

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Він виник у Нюрнберзі після того, як суддя з Москви переконав союзників, що лідери нацистів повинні постати перед судом за "злочини проти миру".

Але тут криється проблема: професор Філіп Сендс, експерт з міжнародного права з Університетського коледжу Лондона, каже, що МКС не може притягнути до відповідальності російських лідерів за цей злочин, оскільки країна не є підписантом судової угоди.

Теоретично Рада Безпеки ООН могла б попросити МКС розслідувати це правопорушення. Але знову ж таки Росія могла б накласти вето на це як один із п'яти постійних членів ради.

Тож чи є якийсь інший спосіб притягнути до відповідальності?

Ефективність МКС - і те, як міжнародне право діє на практиці, - залежить не лише від договорів, а й від політики та дипломатії.

Професор Сендс та багато інших експертів стверджують, що, як і в Нюрнбергу, рішення знову лежить у дипломатії та міжнародній домовленості.

Він закликає світових лідерів створити одноразовий трибунал для переслідування злочину агресії в Україні.