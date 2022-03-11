Що таке хімічна та біологічна зброя

Френк Гарднер

Кореспондент ВВС з питань безпеки

17 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Росія звинуватила Україну у розробці біологічної зброї разом зі США. Україна ці звинувачення категорично відкидає і називає нісенітницею.

Західні партнери побоюються, що Росія робить закиди про наявність біологічної чи хімічної зброї в Україні, щоб створити привід для власного застосування такої зброї у війні проти України.

Що таке хімічна зброя

Хімічна зброя - це будь-які боєприпаси, які містять токсини або хімічні речовини, що атакують організм людини.

Існують різні категорії хімічної зброї:

задушливі отруйні речовини, такі як фосген, атакують легені та дихальну систему

шкірно-наривні отруйні речовини, такі як іприт, який обпікає шкіру та засліплює людей

нервово-паралітичні речовини, які перешкоджають передачі повідомлень мозку до м'язів тіла. Невелика їх крапля може бути смертельною

Усі ці хімічні речовини можуть бути використані під час війни в артилерійських снарядах, бомбах і ракетах. Але все це суворо заборонено Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Їх використовували у війнах в минулому - у Першій світовій війні, в ірано-іракській війні в 1980-х роках і нещодавно сирійським урядом проти повстанських сил.

У 2018 році Росія використала "Новичок" для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері. Росія це заперечувала.

Зараз Росія звинувачує Україну в розробці зброї в секретних лабораторіях. Україна каже, що це нісенітниці, і вона не має ані хімічної, ані біологічної зброї.

І Росія, і Україна підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Пентагон стурбований тим, що Росія звинувачує Україну в наявності хімічної зброї, щоб створити привід для здійснення власної атаки з використанням хімічної зброї.

Річ у тім, що коли під час затяжної війни нападники намагаються зламати волю оборонців, то хімічна зброя, на жаль, є одним із дуже ефективних способів досягти цього. Саме це Сирія зробила в Алеппо.

Що таке біологічна зброя

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Біологічна зброя відрізняється від хімічної. Так називають використання як зброї якогось небезпечного збудника на кшталт вірусу Ебола.

Росія звинуватила Україну у розробці біологічної зброї разом зі США. Однією з причин є те, що Україна, як і багато країн світу, працює над дослідженнями Covid та інших патогенів і шукає способи захисту населення від них.

Україна заперечує будь-які звинувачення в роботі над біологічною зброєю.

Проблема в тому, що існує потенційно сіра зона між роботою над способами захисту населення від шкідливих патогенів і таємною роботою над тим, як їх можна використовувати як зброю.

Росія не надала жодних безпосередніх доказів українських зловживань у цій сфері. Росія, коли була частиною Радянського Союзу, контролювала справді масштабну програму біологічної зброї, яку керувала агенція під назвою "Біопрепарат".

Після закінчення холодної війни вчені почали працювати над її знищенням у 1990-х роках. Вони виявили, що радянські війська мали масове виробництво та використовували сибірську виразку, віспу та інші захворювання після того, як випробували їх на живих мавпах на півдні Росії. Вони навіть завантажили спори сибірської виразки в боєголовки міжконтинентальних ракет великої дальності, спрямованих на західні міста.