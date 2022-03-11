Маріуполь сьогодні у знімках до та після
- Відділ візуальної журналістики
- BBC News
У місті, яке вже тиждень перебуває в оточенні, знищені цілі житлові квартали, торговий центр. Дитяча лікарня й пологовий будинок зазнали авіаудару.
Відомо про принаймні одну братську могилу для поховання загиблих.
Місто з населенням близько 400 тис. людей вже багато днів бомбардують.
За словами заступника міського голови Сергія Орлова, Маріуполь переживає гуманітарну катастрофу. Жителям бракує їжі та води, у місті не працює "ні електрика, ні водопостачання, ні опалення, ні каналізація".
За його словами, люди змушені розтоплювати сніг, щоби пити, й рубати дрова, щоби приготувати їжу та зігрітися за від'ємної температури.
У середу в результаті нищівного удару по пологовому відділенню та дитячій лікарні, загинули троє людей, серед яких є дитина, і 17 людей поранено.
Президент України Володимир Зеленський назвав напад військовим злочином.
Неподалік від Маріупольського університету помітні пошкодження на дорогах.
На супутникових знімках компанії Maxar виявлені пошкодження житлових районів на півдні й сході міста, яке залишається відрізаним від зовнішнього світу.
На інших знімках Maxar видно пошкодження торгового центру на заході міста. Повністю зруйновано дахи двох будівель.
Маріуполь є ключовою стратегічною ціллю для Росії. Його захоплення дозволить підтримуваним Росією сепаратистським угрупуванням на сході України об'єднати сили з військами в Криму, анексованому Росією у 2014 році.