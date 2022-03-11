Маріуполь сьогодні у знімках до та після

Відділ візуальної журналістики

BBC News

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Sergiy Orlov

У місті, яке вже тиждень перебуває в оточенні, знищені цілі житлові квартали, торговий центр. Дитяча лікарня й пологовий будинок зазнали авіаудару.

Відомо про принаймні одну братську могилу для поховання загиблих.

Місто з населенням близько 400 тис. людей вже багато днів бомбардують.

За словами заступника міського голови Сергія Орлова, Маріуполь переживає гуманітарну катастрофу. Жителям бракує їжі та води, у місті не працює "ні електрика, ні водопостачання, ні опалення, ні каналізація".

За його словами, люди змушені розтоплювати сніг, щоби пити, й рубати дрова, щоби приготувати їжу та зігрітися за від'ємної температури.

Автор фото, Sergiy Orlov Підпис до фото, Подвір'я Маріупольського пологового відділення та дитячої лікарні після авіаудару - 9 березня 2022 року

У середу в результаті нищівного удару по пологовому відділенню та дитячій лікарні, загинули троє людей, серед яких є дитина, і 17 людей поранено.

Президент України Володимир Зеленський назвав напад військовим злочином.

Автор фото, Reuters

Неподалік від Маріупольського університету помітні пошкодження на дорогах.

Автор фото, Yandex/Sergii Orlov

На супутникових знімках компанії Maxar виявлені пошкодження житлових районів на півдні й сході міста, яке залишається відрізаним від зовнішнього світу.

На інших знімках Maxar видно пошкодження торгового центру на заході міста. Повністю зруйновано дахи двох будівель.

Маріуполь є ключовою стратегічною ціллю для Росії. Його захоплення дозволить підтримуваним Росією сепаратистським угрупуванням на сході України об'єднати сили з військами в Криму, анексованому Росією у 2014 році.