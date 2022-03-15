Марина Овсяннікова. Що відомо про журналістку, яка виступила проти війни на росТБ

1 година тому

Автор фото, Channel One

Співробітниця російського "Першого каналу" Марина Овсянникова увірвалася в кадр у прямому ефірі випуску новин з антивоєнним плакатом. Її затримали і до ранку не було відомо, де вона і що їй загрожує.

Офіційної інформації про затримання Овсяннікова поки що немає. Російське державне агентство "ТАСС" із посиланням на джерело у правоохоронних органах пише, що Слідчий комітет Росії розпочав дослідчу перевірку.

"Щодо Овсяннікової проводиться дослідча перевірка на наявність у її діях складу злочину за ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил Росії)".

Це нова кримінальна стаття, яку есктрено ухвалили в Росії після 24 лютого, коли почалося вторгнення в Україну.

За "публічне поширення" інформації про військові дії "з використанням свого службового становища" передбачено штраф до 5 млн рублів (приблизно 170 тисяч доларів) або позбавлення волі на строк до 10 років.

До ранку з нею не було жодного зв'язку.

Де зараз журналістика, як і раніше, невідомо, повідомив телеграм-каналу "Можемо пояснити" адвокат Анрі Цискарішвілі.

За словами джерела "ТАСС", адміністративну справу проти Овсяннікової порушувати не стали - поліція одразу передала справу до Слідчого комітету.

Що сталося в ефірі

Овсяннікова з'явилася в кадрі у прямому ефірі вечірньої програми "Час". Вона стала за спиною ведучої з плакатом, який закликав "зупинити війну" і "не вірити пропаганді". Режисер не відразу переключився на інший сюжет, а телеведуча незворушно продовжила читати текст із суфлера.

Пізніше стало відомо, що Овсяннікова перед тим, як вийти в ефір з антивоєнним плакатом, записала звернення. У ньому вона назвала війну проти України, "злочином", а Росію "країною-агресором". Відповідальність за це вона поклала на президента Росії.

Крім того, вона повідомила, що останні роки працювала на Першому каналі і що їй соромно за це, оскільки дозволяла говорити брехню з екрану телевізора.

"Перший канал" заявив, що проводить службову перевірку: "У прямому ефірі програми "Час" справді стався інцидент із сторонньою у кадрі, ведеться службова перевірка".

"Дивний захват"

Президент України Володимир Зеленський подякував Овсянніковій: "Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду, реальні факти своїм друзям, своїм близьким та рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла до студії "Першого каналу" з плакатом проти війни.

Однак багатьох інших українців вчинок російської журналістки геть не вразив.

"Якийсь дивний і не дуже розумний захват навколо цього плаката в ефірі Першого каналу РФ", - написав у фейсбуку Мустафа Найєм.

"Навіть якщо всі журналісти росзмі вийдуть на червону площу, обкатаються у смолі й посиплять голову попелом, це не поверне тисячі життів наших близьких та рідних, убитих у цій війні; не відновить нашого колишнього Харкова, Сум, Чернігова, Маріуполя та Волновахи", - наголосив він.