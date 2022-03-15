Марина Овсяннікова. Що відомо про журналістку, яка виступила проти війни на росТБ

Protester on set of the 'Vremya' news programme

Автор фото, Channel One

Співробітниця російського "Першого каналу" Марина Овсянникова увірвалася в кадр у прямому ефірі випуску новин з антивоєнним плакатом. Її затримали і до ранку не було відомо, де вона і що їй загрожує.

Офіційної інформації про затримання Овсяннікова поки що немає. Російське державне агентство "ТАСС" із посиланням на джерело у правоохоронних органах пише, що Слідчий комітет Росії розпочав дослідчу перевірку.

"Щодо Овсяннікової проводиться дослідча перевірка на наявність у її діях складу злочину за ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил Росії)".

Це нова кримінальна стаття, яку есктрено ухвалили в Росії після 24 лютого, коли почалося вторгнення в Україну.

За "публічне поширення" інформації про військові дії "з використанням свого службового становища" передбачено штраф до 5 млн рублів (приблизно 170 тисяч доларів) або позбавлення волі на строк до 10 років.

До ранку з нею не було жодного зв'язку.

Де зараз журналістика, як і раніше, невідомо, повідомив телеграм-каналу "Можемо пояснити" адвокат Анрі Цискарішвілі.

За словами джерела "ТАСС", адміністративну справу проти Овсяннікової порушувати не стали - поліція одразу передала справу до Слідчого комітету.

Що сталося в ефірі

Овсяннікова з'явилася в кадрі у прямому ефірі вечірньої програми "Час". Вона стала за спиною ведучої з плакатом, який закликав "зупинити війну" і "не вірити пропаганді". Режисер не відразу переключився на інший сюжет, а телеведуча незворушно продовжила читати текст із суфлера.

Пізніше стало відомо, що Овсяннікова перед тим, як вийти в ефір з антивоєнним плакатом, записала звернення. У ньому вона назвала війну проти України, "злочином", а Росію "країною-агресором". Відповідальність за це вона поклала на президента Росії.

Крім того, вона повідомила, що останні роки працювала на Першому каналі і що їй соромно за це, оскільки дозволяла говорити брехню з екрану телевізора.

"Перший канал" заявив, що проводить службову перевірку: "У прямому ефірі програми "Час" справді стався інцидент із сторонньою у кадрі, ведеться службова перевірка".

"Дивний захват"

Президент України Володимир Зеленський подякував Овсянніковій: "Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду. Тим, хто бореться з дезінформацією та розповідає правду, реальні факти своїм друзям, своїм близьким та рідним. І особисто тій дівчині, яка увійшла до студії "Першого каналу" з плакатом проти війни.

Однак багатьох інших українців вчинок російської журналістки геть не вразив.

"Якийсь дивний і не дуже розумний захват навколо цього плаката в ефірі Першого каналу РФ", - написав у фейсбуку Мустафа Найєм.

"Навіть якщо всі журналісти росзмі вийдуть на червону площу, обкатаються у смолі й посиплять голову попелом, це не поверне тисячі життів наших близьких та рідних, убитих у цій війні; не відновить нашого колишнього Харкова, Сум, Чернігова, Маріуполя та Волновахи", - наголосив він.

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