"Вагнерівці" масово вербують найманців на війну з Україною. Беруть усіх без розбору

Ілля Барабанов

ВВС

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Британські газети Times та Independent наприкінці лютого повідомили, що близько 400 найманців російської Приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" нібито з'явилися у Києві з метою захопити місто та вбити президента України Володимира Зеленського.

Співрозмовники ВВС серед найманців стверджують, що тоді оголосили великий набір бійців на війну в Україні, причому брали навіть тих, з ким раніше контракти не підписували, а основу ПВК намагаються зберегти для виконання раніше підписаних контрактів в інших країнах.

"На прохання трудящих відкрито набір на охорону на ближнє зарубіжжя". 28 лютого, коли російське вторгнення тривало вже кілька днів, такі оголошення почали з'являтися у пабліках, через які раніше вербували найманців у "ПВК Вагнера".

Під новий конфлікт для потенційних найманців зняли майже всі обмеження, що були раніше: якщо ще кілька місяців тому в ПВК не брали нікого, крім росіян, що народилися в межах країни до 2014 року, то тепер на пункт вербування у Молькіно під Краснодаром запрошують і мешканців самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", і жителів анексованого Криму, і іноземців, не беруть лише громадян Грузії.

Наявність боргів перед російською Федеральною службою судових приставів, відсутність довідки про несудимість чи закордонний паспорт також більше не проблема.

Підпис до фото, Оголошення про набір найманців

Один з найманців переслав ВВС повідомлення, яке розсилають у їхніх внутрішніх ветеранських чатах: "Панове! Хто хоче поїсти "сала", пишіть мені. Чинних працівників без косяків на пікнік не запрошують. Борги ФССП - по****. Закордонний - по ****. Довідки - по ****. ЛДНР, Крим запрошуємо дуже. У кого були проблеми з працевлаштуванням у нас - телефонуйте. Кого звільнили у нас з якихось причин - телефонуйте. На пікнік запрошуємо поїсти "сала".

Ще восени 2021 року колишні найманці скаржилися, що у "ПВК Вагнера" перестали приймати тих, хто народився на території Криму чи самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", побоюючись, що серед них можуть бути українські диверсанти.

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При цьому в оголошеннях підкреслюють, що робота за колишніми контрактами не припиняється і перекидати назад до Росії найманців з африканських країн поки що не планують.

"Хлопці, все у штатному режимі, без змін. Африка під землю не провалилася. Коли концерт Газманова у Києві - не знаю. Єдине, авіарейси на півдні скасували, враховуйте це, добирайтеся іншим транспортом до Краснодара", - попереджають потенційних новачків в одному з оголошень.

Після того, як Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України, літаки тимчасово перестали приймати аеропорти на півдні Росії у Ростові-на-Дону, Анапі, Сочі та Краснодарі - місті, звідки найближче добиратися до полігону Молькіно, де розташована база та вербувальний пункт ПВК "Вагнера".

Максимально широкий набір у Молькіно підтвердив ВВС один з найманців, який ще недавно перебував поблизу російсько-українського кордону, але вже повернувся додому. За його словами, основний склад "ПВК Вагнера" в українському конфлікті на цей час участі не бере.

"З українським набором цікава тема: там не основний кістяк, у Молькіно набирають усіх підряд. Саме тих, хто з косяками, саме тих, хто з чорних списків, - розповів він. - Там не "Вагнер" працює, а лише зібрані загони з різними іншими назвами. Ми їх між собою штрафбатами називаємо", - розповів він.

"Тож там не "Вагнер", а усякий непотріб, який наразі набирають у Молькіно із зеленими дверима. Ті, хто в основних загонах, - не беруть участь. Погань усяку набрали і командують ними такі ж штрафники. Тому не знаю, як вони поводяться. Єдине, не знаю, на який напрямок їх потім кинуть. Принаймні у "ЛНР" їх поки що не бачили", - додало джерело.

За кілька тижнів до війни, розповів співрозмовник ВВС, ветеранів "Вагнера" набирали у нові формування - під командуванням, як він стверджує, "чинних офіцерів ГРУ". Їм нібито зробили шеврони з назвами нових ПВК, після чого, як розповідає він, вони виконали якесь завдання "на харківському напрямку", отримали зарплати по 2100 доларів на місяць і повернулися додому.

ВВС звернулася за коментарем до міністерства оборони Росії і чекає на відповідь. Інформацію щодо участі офіцерів ГРУ неможливо перевірити через незалежні джерела.

Підпис до фото, Оголошення про набір найманців

Вперше "ПВК Вагнера" з'явилася у самопроголошеній "ЛНР" у 2014 році, коли розпочався конфлікт на сході України.

Тоді найманці брали участь у боях за луганський аеропорт, але широку популярність здобули не через це, а після ліквідації цілої низки відомих польових командирів, що воювали на боці самопроголошеної республіки, але не вписалися у вертикаль влади, яку Москва намагалася побудувати в Донецьку та Луганську.

Ліквідацію таких польових командирів як Олексій Мозговий, Павло Дрьомов чи Олександр Бєднов ЗМІ, посилаючись на учасників збройних формувань "ЛНР", пов'язували з роботою "Вагнера", а не з діяльністю українських диверсантів, як про це заявляла влада самопроголошеної республіки.

За наступні роки найманці встигли проявити себе у Сирії, Лівії, ЦАР, Мозамбіку, Судані. У грудні 2021 року Євросоюз запровадив санкції проти ПВК "Вагнера", під обмеження потрапили вісім фізичних осіб та три юридичні, з якими найманці підписували контракти.

BBC News направила запит до міністерства оборони Росії з проханням підтвердити або спростувати: чи набираються на полігоні Молькіно якісь додаткові сили для того, що російська влада називає "спеціальною військовою операцією", і чекає на відповідь.