Як Львів рятує свою безцінну культурну спадщину

Джоель Гюнтер

BBC News Україна

22 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Порожній постамент у Національному музеї Львова

Поки російські війська продовжують нищити міста на сході й півдні країни, Львів готується зустріти ворога. Втім, блокпости на дорогах й військові на вулицях - лише верхівка айсберга, багато приготувань відбувається за зачиненими дверима.

У львівських галереях, музеях і церквах триває масштабна операція зі збереження культурної спадщини міста. Тисячі творів мистецтва та артефактів обережно переносять у таємні підземні сховища.

У національному музею Львова, одному з найбільших художніх музеїв України, спорожніли буквально всі зали. За словами директора музею Ігоря Кожана, 1500 артефактів прибрали з експозиції. Решта 97% колекції, 180 тис. одиниць, вже перебувають у сховищі.

Підпис до фото, Порожній бокс з клімат-контролем у Національному музеї Львова, всі картини перемістили у сховище

Ігор Кожан, директор Національного музею Львова - одного з найбільших художніх музеїв в Україні, провів ВВС екскурсію порожніми залами. Музей виглядає так, ніби його пограбували. Бокси з клімат-контролем, де зазвичай зберігаються твори мистецтва, ікони та рукописи, датовані XIV століттям, тепер порожні.

Майже кожен із 1500 експонатів музею перенесений у сховище, де вже зберігається решта колекції - 180 000 художних творів і артефактів.

"Прибрали абсолютно все", - каже Ігор Кожан.

Підпис до фото, Статуї на фонтанах у центрі міста оточені залізним каркасом і загорнуті у плівку

Підпис до фото, Бійці територіальної оборони біля львівської церкви, статуї якої загорнуті у захисну термостійку плівку

Культурні й релігійні організації Львова провели складну операцію з порятунку пам'ятників і соборів на вулицях міста.

Скульптури грецьких богів і богинь на головній площі обгорнуті вогнетривкою плівкою й обнесені металевим каркасом.

Пріоритетом є захист вітражів в історичному центрі Львова, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Архітектурні пам'ятки тут протягом століть будували різні національності - поляки, австрійці, угорці, німці, вірмени.

Підпис до фото, У церквах і соборах історичного старого міста Львова сховали вітражі

Підпис до фото, Залізні каркаси, якими планують закрити вітражі соборів

З Вірменського собору вперше з часів Другої світової війни вивезли й сховали у безпечному місці цінну дерев'яну скульптуру Христа XV століття.

Оригінальні вітражі на стінах 850-річного вірменського собору були вибиті у 1940-х роках під час німецького бомбардування. Але вітражі збереглися на куполі та верхніх частинах церкви.

Підпис до фото, На підлозі музею лежить статуя, надто важка, щоби її перенесли у сховище

Львову пощастило виграти час на підготування, і є надія, що місто зможе уникнути нападу. Однак культурні, архітектурні та релігійні цінності у багатьох інших українських містах зазнали значних збитків.

Внаслідок обстрілів російськими військами постраждали вітражі та неф Успенського собору в Харкові.

Знищено дерев'яну церкву XIX століття у селі В'язівка біля Житомира. В селищі Іванково на півночі Київської області через обстріли згорів музей Марії Примаченко, безцінні картини художниці дивом вдалося врятувати.

Твори мистецтва, переміщені у сховище, не можуть перебувати там надто довго без належного клімат-контролю, вони почнуть псуватися, каже директор Національного музею Ігор Кожан.

І вони, ймовірно, не витримають прямого попадання, додає він, тому що бункери не розраховані на те, щоб протистояти потужним бомбам.

Підпис до фото, Зображення Ісуса та Діви Марії - на порожній полиці Національного музею Львова

"Сподіваюся, ми зможемо їх повернути найближчим часом, - каже керівник музею. - Мені важко бути тут, у цих порожніх залах і коридорах. Ми могли б гуляти тут цілий день разом, насолоджуючись нашою історією та нашим мистецтвом".

Оцінити вартість колекції Ігор Кожан відмовився.

"Такої цифри немає", - сказав він.

"Ці твори неможливо відновити".

Репортаж зроблено за допомогою Світлани Лібет.