Як Росія застосовує стратегічну авіацію проти України

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Empics Підпис до фото, Стратегічні бомардувальники Ту-95

Удар по Яворівському полігону, через який загинули 35 людей, росіяни завдали з-за меж України літаками, що вилітали з аеродрому в глибині Росії.

Так працюють "дальники" - ракетоносці-бомбардувальники дальньої авіації зі стратегічними крилатими ракетами з радіусом дії понад 1 тис. км.

Авіабаза стратегічної авіації "Енгельс-2"

За даними української влади, для ракетного удару по Яворівському полігону російська стратегічна авіація злітала з аеродрому в Саратові - це понад 1,5 тис. км від цілі.

Але самі ракети запускали вже ближче до України, хоча й не залітаючи на її територію (ймовірно, з акваторії Чорного моря). Всього росіяни використали близько 30 ракет, частину з яких збила українська ППО.

Насправді йдеться не про Саратов, а про стратегічну авіабазу "Енгельс-2" неподалік цього міста.

Це - одна з найбільших авіабаз Росії, саме тут базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Останній стратегічний бомбардувальник Ту-160, який залишався у України в 2002 році. Через 20 років такі ж літаки завдаватимуть ударів по Львівщині

За даними російських медіа, станом на 2009 рік там було щонайменше 16 таких літаків. Новішої інформації немає.

Вісім з них опинились там з української бази в Прилуках у 1999-2000 роках - разом з трьома іншими стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та 575 крилатими ракетами до них. Тоді Москва списала за це Києву 285 млн доларів боргів "за газ".

На російських телеграм-каналах можна зустріти супутниковий знімок з, ймовірно, "авіабази стратегічної авіації повітряно-космічних сил Росії "Енгельс" 12 березня", на якому видно щонайменше чотири Ту-160 та Ту-95, готових до вильоту.

Автор фото, Telegram "Записки охотника" Підпис до фото, Як стверджують у російських телеграм-каналах, так виглядала авіабаза під Саратовом напередодні удару по Яворівському полігону: стратегічні ракетоносці готові до вильоту

Не виключено, що зранку 13 березня 2022 року міжнародний центр миротворчості та безпеки неподалік Львова обстрілювали літаки, які колись належали Україні, ракетами, якими розрахувалися за російський газ 22 роки тому.

Крилаті ракети

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Сильними сторонами крилатих ракет, які знову використала Росія, є їхня маневреність та можливість польоту на дуже малих висотах, що ускладнює протидію для протиповітряної оборони (ППО).

За рахунок того, що ці ракети мають двигун та крила, вони фактично можуть використовуватися як ударні безпілотні апарати (тобто діяти з високою точністю), але при цьому крилаті ракети мають дуже високу швидкість та потужний боєзаряд, аж до ядерного.

Обстрілювати Львівщину російська авіація могла набором стратегічних авіаційних ракет класу "повітря-поверхня", дальність дії яких становить більше 1 тис. км. Зокрема, мова може йти про "вироби" конструкторського бюро "Радуга", які мають індекс Х (вимовляється як "Ха").

Тут вибір варіюється від старої радянської ракети Х-55 (з дальністю польоту 2,5 тис. км) до її модифікації Х-55СМ, яка вражає цілі на відстані 3,5 тис. км.

Інша модифікація цієї ж ракети Х-555 за рахунок збільшення бойової частини має менший радіус дії - 2 тис. км - але і він дозволяє застосовувати її від умовного Саратова до Львівської області.

Є у російської стратегічної авіації і новітні ракети, такі як прийнята на озброєння в 2013 році Х-101 з дальністю 5,5 тис. км. Цей "виріб" може змінювати ціль вже під час польоту.

Автор фото, missilery.info Підпис до фото, Крилаті ракети "Калібр" також може використовувати стратегічна авіація - на відміну від експортних варіантів, чия дальність обмежується 300 км, власні російські ракети можуть діяти на 2,5 тис. км

Могли проти Яворівського полігона застосовувати і авіаційну модифікацію "Калібрів" (так звані "Калібри А"), зокрема ракету 3М-14Э з дальністю 2,5 тис. км.

Запуск над морем дозволяє їй рухатися на висотах до 20 метрів, що робить ці ракети менш помітними для ППО. Тож, можливо, з акваторії Чорного моря запускали саме їх.

Не вперше

Автор фото, Командування Повітряних сил ЗСУ Підпис до фото, Так росіяни вже обстрілювали житлові квартали Харкова, не залітаючи на територію України

Це не перший випадок застосування росіянами стратегічної авіації проти України, яка не залітає в українське небо.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ вже заявляло про те, що інші стратегічні літаки Ту-22М3 обстрілювали Харків, включно з житловими районами.

"Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю - ракетами класу "повітря-поверхня". Бомбардувальник зробив чотири заходи по курсу н.п. Бєсєдино (Курська область) - Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет", - йшлося у повідомленні від 28 лютого.

Використання стратегічної авіації та крилатих до неї - дорога операція.

Історик та публіцист Андрій Плахонін приводить підрахунки, виходячи з приблизної ціни однієї крилатої ракети у 6 млн доларів: "Щоб убити 35 українців на Яворівському полігоні, Росія витратила понад 30 крилатих ракет. Загальною вартістю понад 200 мільйонів доларів".