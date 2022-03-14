США жорстко застерегли Китай від допомоги Росії

National Security Advisor Jake Sullivan responds to questions from the news media during the daily press briefing at the White House in Washington, DC, USA, 11 February 2022.

Автор фото, EPA

США попередили Китай про серйозні наслідки у разі надання військової допомоги Росії.

Напередодні джерела провідних американських ЗМІ повідомили, що Росія запросила у КНР таку допомогу.

"Ми повідомили Пекіну, що не стоятимемо осторонь і не дозволимо будь-якій державі компенсувати Росії втрати від економічних санкцій", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому нічого не відомо про прохання Росії.

Від початку російського вторгнення в Україну Пекін висловлював підтримку своєму давньому союзнику Москві, однак, невідомо, чи надавав він військову чи економічну допомогу.

При цьому місцеві ЗМІ з посиланням на офіційних осіб США повідомляють, що Росія останніми днями зверталась до Китаю з проханням надати військову техніку, зокрема безпілотники. Що на це відповів Китай - невідомо.

В інтерв'ю CNN радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що США "напряму, приватно повідомляли Пекіну, що підтримка Росії та допомога їй в ухиленні від санкцій матимуть наслідки".

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"Ми не дозволимо, щоб це тривало, і не дозволимо стати для Росії рятівним колом від цих економічних санкцій у будь-якій точці світу".

Він додав, що хоч США вважають, що Китай знав про плани Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну, однак, Пекін, "можливо, не розумів масштаб всього цього".

Оскільки цілком можливо, що Путін брехав їм, так само як він брехав європейцям та іншим", - сказав Салліван.

Попередження Саллівана пролунало напередодні його зустрічі у Римі з китайським дипломатом та членом політбюро Ян Цзечі, на якій обговорюватимуть війну в Україні.

Лю Пеньюй, представник посольства Китаю у Вашингтоні, заявив американським ЗМІ, що не чув про прохання Росії. Він додав: "Наразі пріоритетом є запобігання ескалації".

Китай досі утримувався від засудження Росії і заявляв, що до "законних побоювань Москви щодо безпеки" необхідно ставитися серйозно.

Китайські державні ЗМІ та урядовці, крім того, що повторюють офіційну позицію Росії про те, що це "спеціальна військова операція", а не вторгнення, також останніми днями повторюють заяви Росії про дезінформацію щодо війни.

При цьому Пекін висловив непохитну підтримку суверенітету України. Він також закликав до миру і заявив, що готовий допомогти покласти край війні дипломатичним шляхом.

Декілька країн закликали Китай зробити більше, щоб зупинити Росію.

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