США жорстко застерегли Китай від допомоги Росії

30 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

США попередили Китай про серйозні наслідки у разі надання військової допомоги Росії.

Напередодні джерела провідних американських ЗМІ повідомили, що Росія запросила у КНР таку допомогу.

"Ми повідомили Пекіну, що не стоятимемо осторонь і не дозволимо будь-якій державі компенсувати Росії втрати від економічних санкцій", - сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому нічого не відомо про прохання Росії.

Від початку російського вторгнення в Україну Пекін висловлював підтримку своєму давньому союзнику Москві, однак, невідомо, чи надавав він військову чи економічну допомогу.

При цьому місцеві ЗМІ з посиланням на офіційних осіб США повідомляють, що Росія останніми днями зверталась до Китаю з проханням надати військову техніку, зокрема безпілотники. Що на це відповів Китай - невідомо.

В інтерв'ю CNN радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що США "напряму, приватно повідомляли Пекіну, що підтримка Росії та допомога їй в ухиленні від санкцій матимуть наслідки".

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"Ми не дозволимо, щоб це тривало, і не дозволимо стати для Росії рятівним колом від цих економічних санкцій у будь-якій точці світу".

Він додав, що хоч США вважають, що Китай знав про плани Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну, однак, Пекін, "можливо, не розумів масштаб всього цього".

Оскільки цілком можливо, що Путін брехав їм, так само як він брехав європейцям та іншим", - сказав Салліван.

Попередження Саллівана пролунало напередодні його зустрічі у Римі з китайським дипломатом та членом політбюро Ян Цзечі, на якій обговорюватимуть війну в Україні.

Лю Пеньюй, представник посольства Китаю у Вашингтоні, заявив американським ЗМІ, що не чув про прохання Росії. Він додав: "Наразі пріоритетом є запобігання ескалації".

Китай досі утримувався від засудження Росії і заявляв, що до "законних побоювань Москви щодо безпеки" необхідно ставитися серйозно.

Китайські державні ЗМІ та урядовці, крім того, що повторюють офіційну позицію Росії про те, що це "спеціальна військова операція", а не вторгнення, також останніми днями повторюють заяви Росії про дезінформацію щодо війни.

При цьому Пекін висловив непохитну підтримку суверенітету України. Він також закликав до миру і заявив, що готовий допомогти покласти край війні дипломатичним шляхом.

Декілька країн закликали Китай зробити більше, щоб зупинити Росію.