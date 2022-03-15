Чому Росії буде дуже складно взяти Київ. Пояснення українських генералів

Джеремі Боуен

BBC News, Київ

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Українські генерали, що відповідають за оборону Києва, розповіли ВВС, як їхні сили затято борються, щоб стримати російську артилерію, і пояснили, які місто має сильні сторони у війні проти росіян.

Київ дедалі більше відчуває гостроту війни та руйнування від нападів російських сил.

У понеділок вранці російська ракета вразила дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок, загинула щонайменше одна людина, будівля зруйнована, десятки українців залишилися без даху над головою.

На щастя, багато мешканців були у сховищах, інакше жертв було б значно більше.

15 березня знову обстріл багатоповерхівок - двоє загиблих.

Центр Києва і багато його передмість російські атаки поки що не зачепили, а от інші українські міста зазнають масованого артилерійського обстрілу, є багато жертв.

Автор фото, ЗСУ

Є ризики, що те ж саме чекає на киян, що залишилися у місті.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив дводенну комендантську годину до ранку 17 березня, а також закликав киян-чоловіків повернутись для оборони столиці.

Відомо, що столиця - одна з головних цілей російського вторгнення.

Річки та торфовища допомагають в обороні

Генерали, відповідальні за оборону Києва, заявили, що роблять все можливе, щоб стримати російську артилерію, але визнали, що столиця вразлива для ракет.

Однак рельєф міста та місцевості грають на руку українським силам, сказав мені генерал Андрій Крищенко. Місто - велике й розлоге. Його перетинають річки, причому не лише могутній Дніпро, що ділить Київ на дві частини, а і його притоки.

Підпис до фото, Генерал Андрій Крищенко (посередині) каже, що місцевість навколо Києва ускладнює масштабне переміщення військ

"З одного боку, важко захищатися, враховуючи, що Київ дуже великий, - сказав він. - Але з іншого боку, це плюс. Річки, мости на підступах до міста. Наші війська будують оборону й укріплення".

"Навколо міста багато невеликих річок, що впадають у Дніпро, багато торф'яних боліт, тож місцевість не придатна для масштабного пересування військ".

Ще однією перевагою, за словами генерала, є те, що Київ — промислове місто, з майстернями та фабриками, які перепрофілювали для виробництва необхідних для укріплень речей — бетонних блоків, мішків з піском та протитанкових загороджень.

Підпис до фото, Генерал Сергій Князєв відстежує рух російських військових у напрямку Києва на великому інтерактивному екрані

Генерали Крищенко і Князєв стоять перед великим інтерактивним екраном, на якому вони відстежують наступ Росії на Київ.

Вони пояснили, що зупинили наступ ворога на двох головних напрямках - зі сходу та з північного заходу, зокрема рух відомої російської військової колони завдовжки 64 км, яку фіксували на північ від Києва в перші дні війни.

За словами генералів, завдяки атакам українських збройних сил колона розпорошилася по навколишнім лісам і наразі не становить загрозу.

Стратегічні мости підірвані

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У центрі уваги росіян, як і раніше, залишаються околиці столиці у північно-західному напрямку. Генерал Князєв вказує на найближчі скупчення сил російської піхоти на іншому березі річки Ірпінь, що приблизно за 20 км від центру Києва.

Українці добре укріпилися і зруйнували стратегічно важливі мости.

"Тут заболочені низовини, і російські сили не можуть їх пройти. Якби не українські солдати, вони просто перекинули б через річку понтонну переправу. Але ми там і хочемо їх знищити", - каже генерал Князєв.

Поки ми розмовляли, пролунав ще один вибух. "Чуєте, - каже молодший офіцер, - це наша ППО збила ще одну".

Українські військові успіхи здивували їхніх друзів і ворогів. Президент Зеленський і його командири більш ніж задоволені діями своєї армії та тисяч добровольців.

Однак росіяни поки що не кинули на українську столицю всю свою військову міць.