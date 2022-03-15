У Харкові розбомбили відомий артпаб "Старий Хем" і історичну пам'ятку. Чим вони відомі

Джордж Райт

BBC News

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Kostiantyn Kuts Підпис до фото, Паб був улюбленим місцем творчої молоді

"Ти ніколи не питимеш один" - цей вислів висів у артпабі "Старий Хем" - культовому барі Харкова на сході України.

Паб назвали на честь відомого американського письменника Ернеста Гемінгвея. Заклад подобався творчій молоді міста, тут часто виступав і випивав один з найвідоміших українських поетів Сергій Жадан.

Але зараз "Старий Хем" лежить у руїнах. Як і вся старовинна будівля - зруйнований чотириповерховий житловий будинок 1911 року був пам'яткою архітектури.

Автор фото, Unknown Підпис до фото, У понеділок війська РФ масованим обстрілом зруйнували паб

У понеділок під час обстрілу міста паб був повністю зруйнований, загинули двоє людей.

Власник закладу Костянтин Куц розповів ВВС, що під час удару бомби в барі не було персоналу, але загинули люди, що були у квартирах над пабом.

Коли російська армія 24 лютого напала на Україну, "Старий Хем" припинив розливати пиво і перетворився на імпровізоване бомбосховище, каже Куц.

Спочатку він сподівався, що це триватиме недовго.

"Ми не до кінця вірили у те, що відбувається, і сподівалися, що незабаром паб знову запрацює. Але коли на житлові будинки впали перші бомби, ілюзії розвіялись", - каже він.

Автор фото, Kostiantyn Kuts Підпис до фото, Костянтин Куц заснував паб у 2012 році

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У перші дні вторгнення Харків відбив колону російської бронетанкової техніки. Відтоді місто щоночі потерпає від ударів російської авіації та обстрілів, десятки мирних жителів загинули, сотні отримали поранення.

Однак за кілька тижнів до вторгнення паб, за словами Куца, жив своїм звичним життям.

"Була дружня атмосфера. Люди почувалися як удома, - згадує він. - Паб користувався популярністю серед молоді, і всі вони були оптимістично налаштовані й не вірили у війну".

Цю домашню атмосферу "Старий Хем" створював протягом десятиліття.

Костянтин Куц каже, що паб відкрили у 2012 році як місце, де люди могли "зустрічатися й обговорювати поточні справи за келихом пива". Незабаром він перетворився на центр для творчих людей Харкова, де виступали місцеві таланти.

Частий гість "Старого Хема" Юрій каже, що паб був своєрідним культурним хабом. Тут виступав Олег Скрипка - відомий український музикант і вокаліст рок-гурту "Воплі Відоплясова". Концерти мали неформальний характер і часто тривали до ранку.

"Це було одне з перших місць у Харкові, де публічно підтримали Майдан, - каже він. - Гадаю, свобода і демократія у поєднанні з дешевим пивом - це те, за що його полюбила молодь".

Автор фото, Kostiantyn Kuts

Паб мав ім'я відомого американського письменника Ернеста Гемінгвея, а біля входу стояла статуя письменника. Стіни закладу прикрашали портрети інших культових авторів, зокрема російського письменника Сергія Довлатова, Чарльза Буковскі та Марка Твена.

"Мене часто запитували - чому Старий Хем? - розповідає Куц. - Це радше символ дружби, а не натяк на вік".

Але що дійсно створило бар, то це люди, додає він.

Автор фото, Kostiantyn Kuts Підпис до фото, Куц сподівається відновити свій улюблений паб

Костянтин Куц наразі у Західній Україні. Але він сподівається, що повернеться до Харкова і відбудує свій улюблений бар.

"Я переконаний, що історія Хема не закінчилась, - каже він. - Ми переможемо, і Хем знову підніметься".