Як жінка народила під обстрілами у Бучі
- Абдужаліл Абдурасулов
- BBC News, Київ
Ганна Тимченко боялася. Вона народжувала вже кілька годин, а її рідне місто безперервно бомбили. Вони з чоловіком опинилися у пастці без електрики, води й медичної допомоги.
Невеличке місто Буча за 30 км від Києва нещадного обстрілювали від початку російського вторгнення в Україну.
21-річна Ганна разом з чоловіком і братом спочатку ховалася у підвалі їхнього багатоквартирного будинку. Але коли зникла електрика і опалення, у підвалі стало дуже темно і холодно.
Чоловік Ганни Володимир розривався між бажанням лишитися у Бучі й спробою виїхати. Коли ж вони нарешті спробували виїхати автівкою, довелося повернутися - виявилося, що у їхній бік рухається колона російської військової техніки.
"Тоді ми вирішили залишитися у квартирі, - розповіла Ганна ВВС. - Я вважала за краще народжувати вдома, а не в душному підвалі. Мені було важко дихати, боліли легені".
Коли пізно ввечері 7 березня у неї почалися перейми, вона покликала сусідів на допомогу. Вони прийшли, але ніхто з них раніше пологи не приймав.
Вікторія Забродська, 49-річна сусідка Ганни, розповіла ВВС, що всі дуже хвилювалися: якщо щось піде не так, вони не знатимуть, що робити.
Кімнату освітлювали свічки, а єдиною доступною була крижана вода з пляшок.
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Кінець подкаст
"Я ніколи не думала, що народжуватиму в таких умовах, - розповідає Анна. - Повний сюрреалізм. Це моя перша дитина, і я нічого не знала".
Сусіди Ганни у відчаї намагалися зателефонувати медикам, але зв'язок постійно зникав. Зрештою, їм вдалося зв'язатися з гінекологом у Бучі. Він погодився прийти, але так і не з'явився.
Пізніше того ж дня він написав повідомлення з вибаченнями і пояснив, що його зупинив російський патруль, який зламав його телефон.
Сусідам Ганни довелося самим приймати пологи. Лише одна з них - Ірина Язова - мала медичну освіту.
"Коли вийшла голівка дитини, ми злякалися, - каже Вікторія. - Дівчинка була синя, і ми не знали, що робити. Потім Ірина обережно повернула голівку, і дитина вийшла. Спочатку вона не плакала. Тоді ми почали її плескати, вона заплакала, а ми всі зааплодували".
Чоловік Ганни Володимир не зміг втримати сліз. Крихітка Аліса народилася 8 березня - у Міжнародний жіночий день.
За два дні оголосили, що в Бучі відкриють гуманітарні коридори для евакуації.
"Всю ніч ми обговорювали, їхати чи ні", - каже Ганна.
Зрештою вирішили виїхати. Намагалися дізнатися, чи безпечний маршрут, і завантажили карти на свої телефони.
Наступного дня з Бучі у бік Києва виїхала 21 автівка. Вікторія, яка приймала пологи у Ганни, їхала попереду колони з білим прапором навколо швабри, який вона прикріпила до своєї автівки, і табличкою "Діти".
"Дорогою ми бачили жахливі сцени", - каже Ганна.
"Ніколи не думала, що побачу таке в житті - лише в кіно. На дорозі лежали мертві тіла. Будинки зруйновані. Стояли російські танки, спрямувавши стволи на дорогу. Ми дуже боялися, що вони почнуть стріляти".
За кілька годин евакуйовані минули всі російські блокпости і прибули до Києва.
"Коли ми вийшли, я постійно посміхалася, - каже Ганна. - Не могла повірити, що нам вдалося втекти".
Наразі Ганна насолоджується материнством і з нетерпінням чекає миті, коли познайомить батьків з їхньою онукою. Багато її родичів залишили країну, але вони з чоловіком не можуть виїхати. Ганна каже, що досі не почувається у повній безпеці.
"Всі мої думки у Бучі та в інших українських містах, - каже вона. - Важко повірити у те, що відбувається, але ми сподіваємося, що скоро зможемо повернутися додому".
Фото наданала Ганна Тимченко.