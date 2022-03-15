Українська журналістка та оператор Fox News загинули під Києвом. Що про них відомо
Під час обстрілу російської артилерії на Київщині разом із оператором Fox News П'єром Закржевскі, громадянином Ірландії, загинула українська журналістка Олександра Кувшинова.
55-річний Закржевскі та 24-річна Кувшинова загинули, коли їхній автомобіль потрапив під вогонь у Горенці на околиці Києва.
Їхній колега, 39-річний кореспондент Fox News Бенджамін Голл, був поранений і залишається в лікарні.
Генеральна директорка Fox News Сюзанна Скотт сказала, що це був жахливий день для організації.
За її словами, "пристрасть і талант Закржевскі як журналіста не мали рівних", він висвітлював події в Іраку, Сирії та Афганістані.
Представниця Fox News Йонат Фрілінг також зазначила, що Кувшинова працювала з командою останній місяць і "виконала блискучу роботу".
"Ми втратили красиву сміливу жінку, — сказала Фрілінг. - Вона любила музику, була веселою та доброю".
Незадовго до загибелі журналістів у неділю в Ірпені застрелили 50-річного американського журналіста Брента Рено.
За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, загинули ще щонайменше двоє українських журналістів.
В Україні злочини проти журналістів у час війни збирає Інститут масової інформації.