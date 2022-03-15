Українська журналістка та оператор Fox News загинули під Києвом. Що про них відомо

17 хвилин(и) тому

Автор фото, FOX NEWS/PA

Під час обстрілу російської артилерії на Київщині разом із оператором Fox News П'єром Закржевскі, громадянином Ірландії, загинула українська журналістка Олександра Кувшинова.

55-річний Закржевскі та 24-річна Кувшинова загинули, коли їхній автомобіль потрапив під вогонь у Горенці на околиці Києва.

Їхній колега, 39-річний кореспондент Fox News Бенджамін Голл, був поранений і залишається в лікарні.

Генеральна директорка Fox News Сюзанна Скотт сказала, що це був жахливий день для організації.

За її словами, "пристрасть і талант Закржевскі як журналіста не мали рівних", він висвітлював події в Іраку, Сирії та Афганістані.

Представниця Fox News Йонат Фрілінг також зазначила, що Кувшинова працювала з командою останній місяць і "виконала блискучу роботу".

"Ми втратили красиву сміливу жінку, — сказала Фрілінг. - Вона любила музику, була веселою та доброю".

Незадовго до загибелі журналістів у неділю в Ірпені застрелили 50-річного американського журналіста Брента Рено.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, загинули ще щонайменше двоє українських журналістів.

В Україні злочини проти журналістів у час війни збирає Інститут масової інформації.