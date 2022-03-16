Чи застосує Росія тактичну ядерну зброю

Гордон Корера

Кореспондент BBC News з питань безпеки

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Незабаром після російського вторгнення в Україну Володимир Путін заявив, що переводить сили ядерного стримування РФ "в режим особливого бойового чергування".

Це викликало побоювання, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю. Це не призведе до повномасштабної ядерної війни, але може мати драматичні наслідки.

Що таке тактична ядерна зброя?

Її застосовують на відносно невеликих відстанях. Цим вона відрізняється від "стратегічної" ядерної зброї.

Під час холодної війни це були бомби, які дві наддержави, США і Радянський Союз, могли запускати на великі відстані, щоб завдати ударів одне одному.

Однак термін "тактичний" охоплює доволі багато видів зброї, зокрема бомби і ракети меншого розміру, які використовують безпосередньо на полі бою.

Яку тактичну ядерну зброю має Росія?

Вважають, що Росія має близько двох тисяч одиниць тактичної ядерної зброї.

Її можуть розміщувати на різних типах ракет, що доставляють звичайну вибухівку. А можуть випускати як артилерійські снаряди на полі бою.

Деякі види тактичної ядерної зброї розробили спеціально для повітряних та морських суден, наприклад для торпед та глибинних бомб, що вражають підводні човни.

Вважають, що ці боєголовки поки що стоять у сховищах, однак є побоювання, що Росія може застосувати саме тактичну ядерну зброю, а не великі стратегічні ракети.

"Можливо, вони вважають це звичайним озброєнням, яке не порушує поріг ядерної війни", - пояснює Патрісія Льюїс, керівниця програми міжнародної безпеки в аналітичному центрі Chatham House.

Наскільки вона потужна?

Тактична ядерна зброя дуже відрізняється за розмірами і потужністю.

Найменша може важити одну кілотонну або менше (це тисяча тонн вибухової речовини у тротиловому еквіваленті), а більші можуть сягати 100 кілотонн.

Ефект дії залежить від розміру боєголовки, від того, наскільки високо над землею вона вибухне, та від локальних умов.

Для порівняння: бомба, що вбила близько 146 тисяч людей у японській Хіросімі під час Другої світової війни, важила 15 кілотонн.

Вважають, що найбільша стратегічна зброя Росії важить щонайменше 800 кілотонн.

Чи варто боятися заяв Путіна?

Президент Путін неодноразово посилався на російську ядерну зброю - очевидно, щоб викликати у противника відчуття страху.

Американська розвідка вважає, що це радше сигнал для Заходу - не втручатися у справи України, а не ознака того, що він планує розпочати ядерну війну.

Однак є побоювання, що Росія за певних умов може застосувати в Україні тактичну зброю меншого розміру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Невеликими ядерними боєголовками може стріляти звичайна артилерія на кшталт самохідної артилерійської установки "Малка"

Американська розвідка каже, що Росія у конфлікті з НАТО дотримується теорії "ескалація задля деескалації".

Кремль, приміром, може застосувати тактичну зброю на полі бою або погрожувати зробити це.

Це робиться для того, щоб налякати противника і змусити його відступити.

Однак є побоювання: якщо Путін відчує себе загнаним у кут і його стратегія в Україні провалиться, він може використати тактичну ядерну зброю, щоб "змінити правила гри", вийти з глухого кута або уникнути поразки.

Але для цього ситуація в Україні чи Росії має погіршитися.

Хізер Вільямс, експерт з атомної енергії у Королівському коледжі Лондона, каже, що одна з проблем полягає в тому, що досі незрозуміло, що для Путіна буде "перемогою" в Україні, а отже, що може підштовхнути Росію до застосування ядерної зброї.

Чи може її використання призвести до самознищення?

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Путін стверджує, що Україна є частиною Росії, тому використання ядерної зброї на власній території виглядає дивним.

А "наслідки цього можуть зачепити саму Росію", попереджає Патрісія Льюїс.

Єдиний випадок бойового застосування ядерної зброї у світовій історії - це атомні бомбардування Хіросіми й Нагасакі, які здійснили збройні сили США на завершальному етапі Другої світової війни проти Японії. Чи захоче Путін стати першим лідером, який порушить табу і застосує таку зброю?

Дехто побоюється, що він вже продемонстрував готовність робити те, що інші вважали неможливим, як-от вторгнення в Україну чи отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.

На думку Хізер Вільямс, однією з причин, чому Росія може відмовитись від ідеї про ядерну зброю, є Китай.

"Росія дуже залежить від підтримки Китаю, а Китай дотримується принципу "незастосування ядерної зброї першим". Тому, якщо Путін це зробить, Китаю буде неймовірно складно підтримувати його. Це означало б втратити Китай".

Чи може це закінчитись ядерною війною?

Ніхто точно не знає, до чого призведе застосування тактичної ядерної зброї.

США кажуть, що уважно стежать за ситуацією. Вони мають потужну розвідувальну мережу, яка дозволяє стежити за російською ядерною діяльністю — наприклад, чи вивозять вони тактичну зброю зі сховищ, чи є якісь зміни у поведінці на пускових майданчиках.

Поки що, за словами американської розвідки, істотних змін немає.

Складно передбачити, як США і НАТО відреагують на застосування росіянами ядерної зброї. Вони можуть не захотіти подальшої ескалації й ризику повномасштабної ядерної війни, а можуть захотіти покласти цьому край.

Це може означати жорстку відповідь звичайною, а не ядерною зброєю. Але що тоді робитиме Росія?

"Переступивши ядерний поріг, зупинитися буде вкрай складно, - каже Джеймс Актон з Фонду Карнегі за міжнародний мир. - Не думаю, що хтось може впевнено сказати, як тоді виглядатиме цей світ".