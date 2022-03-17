"Косуля злякалася і вбила себе об стіну". Як тварини страждають від війни в Україні

Олег Черниш

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, "Притулок для диких тварин" Підпис до фото, Косуля

Напад Росії на Україну за три тижні боїв призвів до загибелі тисяч мирних громадян і руйнування їхніх будинків. Але ще одними, менш помітними на загал, жертвами цієї війни стали тварини, що утримуються в міських і приватних зоопарках.

Мільйони українців продовжують тікати на захід із зони активних бойових дій, що передусім розгортаються на півдні і сході України. Багато хто намагається забрати з собою домашніх улюбленців. Але судячи з оголошень в соцмережах зоозахисних організацій, значна кількість хатніх тварин залишаються покинутими в квартирах і на вулицях окупованих територій чи обстрілюваних міст.

Ще складніша ситуація з дикими тваринами, що утримуються в приватних оселях, зоопарках і екопарках в зоні військового конфлікту.

Хижі ссавці опинились в буквальному сенсі на лінію вогню. Вони щодня гинуть не лише від російських ракет, а також від стресу, голоду і холоду.

"Ми випускаємо тварин на волю"

Косулі, лосі й олені, хижі птахи, а також червоні вовки опинились на волі й гуляють навколо українського Харкова. Співробітники місцевого "Екопарку Фельдмана" після початку бойових дій випустили копитних і птахів, щоб врятувати їм життя.

Червоні вовки, також відомі як "руді пси" з книжок Кіплінга про Мауглі, втекли самостійно. Річ у тім, що приватний звіринець фактично опинився в гущині воєнних подій і під постійними обстрілами. Нещодавно територію поблизу парку захопили війська РФ, каже ВВС директор закладу Віталій Ільченко.

Вони не пропускають співробітників і волонтерів, які могли б погодувати, вилікувати тварин і евакуювати їх в безпечне місце. Від обстрілів загинуло вже троє працівників, які намагались потрапити до звіринцю.

Автор фото, Екопарк Фельдмана Підпис до фото, Наслідки обстрілів

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"Наразі ситуація така, що ми стараємось випустити все, що можливо випустити. Тобто тих тварин, які можуть спокійно жити в нашому природному середовищі, а тих, які не можуть бути пристосовані - стараємось вивозити", - пояснює Ільченко, який і сам залишився в Харкові під обстрілами.

Періодично деяких тварин вдається переправити в безпечне місце. Переважно це дрібні ссавці і птахи. Велику кількість забрав до себе додому власник екопарку, депутат Верховної Ради Олександр Фельдман. Серед врятованих також і левеня Сімба. Колись ще до війни його вдалось забрати з ресторану, де він страждав від неналежного догляду.

На території екопарку ще залишається багато хижих тварин, зокрема і тигри, які потребують негайної евакуації, каже Віталій Ільченко.

"Кожен день - це випробування для нас і для них, - зазначає директор. - Але з 14 березня ситуація невідома, бо біля екопарку стоять війська РФ і нас туди не допускають. Що буде далі - лише Бог знає. Якщо ситуація зміниться і Збройні сили України відтиснуть їх від екопарку, то ми далі будемо евакуювати тварин".

Зоолог впевнений, що ще тиждень звірі зможуть протриматись, бо в них є запаси їжі. Головне, додає він, щоб не було значного похолодання.

Закриті на війну

В тому ж Харкові розміщений і комунальний зоопарк - не на околиці, а в самому центрі міста. Втім, це не вберегло його від війни.

З початку бойових дій заклад закритий для відвідувачів. Співробітники, що залишились і доглядають тварин, благають про допомогу. Заступниця директора зоопарку Карина Детюк на свої сторінці в фейсбуці виклала банківські реквізити і попросила про фінансову допомогу для її установи. В першу чергу, для закупівлі корму для тварин.

"Нашим мавпам потрібні фрукти та овочі, нашим хижакам потрібне м'ясо тощо. Ми робимо можливі й неможливі речі на війні, щоб знайти їжу для наших друзів з зоопарку. Наші вовки зараз можуть завивати тривожними сиренами, а наші серця розриваються від болю", - написала вона.

Зоопарк в Миколаєві на півдні України теж опинився на лінію фронту. Місто вже більше двох тижнів нещадно обстрілюють російські війська, що намагаються його захопити. Найстаріший український звіринець також став мішенню для ракетних бомбардувань.

За словами директора закладу Володимира Топчія, досі залишаються лежати у вольєрах і на галявинах зоопарку три нерозірвані ракети, зокрема і з забороненими касетними боєприпасами. Прилітало від росіян в місця перебування приматів, білої ведмедиці і тигрів. Лише дивом не постраждали ні тварини, ні співробітники зоопарку.

Автор фото, Володимир Топчій Підпис до фото, Ракета на території зоопарку

Комунальний заклад також розраховує на фінансову допомогу меценатів для закупівлі кормів. Долучитися можуть і громадяни, які зараз через сайт зоопарку мають змогу купити онлайн квиток і так допомогти врятувати тварин.

Більш заплутана ситуація із заповідниками і зоопарками на територіях, які Росія вже зайняла з початку війни. Наприклад - найбільший степовий заповідник Європи "Асканія-Нова", якому понад 100 років, у Херсонській області. Міністерство оборони РФ 14 березня заявило, що "взяло під повний контроль" цю українську область.

ВВС вдалось поспілкуватись зі старшим науковим співробітником заповідника Ігорем Поліщуком. За його словами, "Асканія-Нова" продовжує свою діяльність попри обставини, що склалися.

"Заповідник функціонує, всіх тварин утримують. Але корма потрібні, так, це в першу чергу", - повідомив він.

Щодо бойових дій чи обстрілів заповідної території, то науковець відповів коротко: "поки що нічого такого, слава Богу, не було".

Стрес, що убиває

Частину тварин, що опинилися під ворожим вогнем, вже вдалося вивезти з України, розповідає ВВС зоозахисниця Наталя Попова. Біля Борисполя в Київській області вона тримає "Притулок для диких тварин".

Ця установа займається утримання і реабілітацією диких тварин, що зазнали неналежного поводження. В перший же день війни 24 лютого всі мешканці притулку відчули на собі весь жах бомбардування з повітря. Деякі тварини не пережили цей стрес.

"В мене у притулку, коли почалося бомбардування, гриміло дуже добре. Через це дуже багато тварин покалічило себе, бо вони металися(в клітках, - Ред.). Левиця травмувала ногу, не могла на ній стояти…Косуля злякалася, об стінку вдарилась і вбила себе, звернувши шию", - розповідає Наталя.

Після цього вона вирішила негайно евакуювати тварин до Польщі. З того боку кордону зголосилося допомогти керівництво Познанського зоопарку. Попова каже, що з першою партією хижих тварин з притулку відправила за кордон навіть свою домашню кішку, оскільки вона дуже лякалася вибухів.

Автор фото, "Притулок для диких тварин" Підпис до фото, Тигриця Шані

Зараз зоозахисниця активно допомагає збирати з приватних звіринців в Київській області тварин і евакуйовувати їх далі в безпечні місця. Так, наприклад, 12 березня вдалося врятувати тигрицю Шані, яка мешкала в приватному будинку в елітному поселенні Конча-Заспа під Києвом. Власник не міг через початок війни й надалі утримувати дику тварину і попросив про допомогу волонтерів.

Наталя Попова каже, що до неї щодня надходить дуже багато заявок на порятунок тварин, але не усюди її команда може доїхати через бойові дії. Зараз вже понад 20 великих хижаків вдалося переправити до Польщі.

"Вони в страшенному стресі й абсолютно неадекватні, коли ми їх забираємо", - наголошує волонтерка.

Тварини, які пережили ці три тижні війни, дуже налякані, вони бояться будь-якого звуку, пояснює вона. Додатковий сильний стрес для звірів - це тривалий переїзд через усю країну до західного кордону.

"Треба час, щоб вони заспокоїлись", - каже Наталя.

Наразі команда "Притулку" забирає лише тварин з приватних звіринців. Евакуювати мешканців комунальних зоопарків для них не має юридичної можливості, оскільки такі тварини - власність міста.

Ще одна проблема, яка загострюється з кожним новим днем війни - бої на півдні і сході України перервали ланцюжки поставок кормів від фермерських господарств. Власниця "Притулку для диких тварин" каже, поки що проблему вдається вирішувати за рахунок гуманітарної допомоги з Європи. Але що буде далі - невідомо.