Скільки російських генералів загинули на війні в Україні і чому це стається

Бен Тобаяс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Telegram/@Pravda_Gerashchenko Підпис до фото, Українські джерела повідомляють, що четвертим російським генералом, який загинув в Україні, став Олег Мітяєв

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час бойових дій загинув ще один російський генерал.

Він не назвав імені офіцера, але радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що бійці "Азову" вбили генерал-майора Олега Мітяєва.

Генерал Мітяєв загинув під Маріуполем, повідомляють українські ЗМІ.

Він є четвертим загиблим генералом, про якого заявили українців, що ставить питання - чому такі високопоставлені російські військові перебувають так близько до лінії фронту.

Також є підтверджені численні повідомлення про загиблих командирів дивізій та полків.

Аналітики вважають, що російські воєнні дії в Україні очолюють близько 20 генералів, а це означає, що якщо всі повідомлення про смерті підтвердяться, п'ята частина російських генералів була вбита в бою.

Через такі великі втрати деякі експерти вважають, що генерали не просто опинилися не в тому місці не в той час, а що українці, ймовірно, свідомо обирають за мішені російських офіцерів вищого рівня.

"Я не думаю, що це нещасний випадок. Один - це нещасний випадок, але так багато означає, що вони є мішенями", - сказала ВВС Ріта Конаєва з Джорджтаунського університету.

У розмові з Wall Street Journal людина з найближчого оточення президента Зеленського сказала, що в Україні є група військової розвідки, яка займається атаками на російських офіцерів.

"Вони шукають високопоставлених генералів, льотчиків, командирів артилерії", - сказав співрозмовник виданню.

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За словами пані Конаєвої, оскільки українські військові програють за чисельністю, їхня орієнтація на високопосадовців може стати важливою частиною інформаційної війни.

"Якщо припустити, що є елемент свідомого націлювання, це живить моральний дух України. Є елемент перемоги. Це надихає".

Щоб Україна могла націлюватись на конкретних російських офіцерів, вона повинна знати, де вони. Аналітики кажуть, що Росія використовує відкриті канали зв'язку, які можуть дати підказки про те, де розташовані ті чи інші цілі.

"Якщо росіяни використовують мобільні телефони чи аналогові радіостанції для зв'язку зі старшими офіцерами, українці мають усе на тарілці", - сказав BBC аналітик з питань оборони Конрад Музика з Rochan Consulting.

Після смерті іншого старшого офіцера - генерал-майора Віталія Герасимова - Україна оприлюднила запис, на якому нібито двоє російських силовиків обговорюють смерть генерала та скаржаться на те, що їхня захищена мережа зв'язку не працює.

На передовій

Незвично, щоб такі високопоставлені офіцери наражали себе на небезпеку, наближаючись до поля бою, і західні джерела вважають, що вони зробили це для того, щоб контролювати операції, які в деяких районах сильно загальмували.

У російській армії традиційно багато старших чинів, і офіцери часто виконують повсякденні завдання, каже пан Музика. Хоча така ситуація починає змінюватися, цим можна пояснити те, чому генерали відчували потребу керувати операціями на лінії фронту.

"Останніми роками відбувся великий зсув, який мав на меті змусити командирів батальйонів мислити незалежно, щоб вони могли самі ухвалювати рішення, - каже пан Музика. - Але це запровадили лише три роки тому, тож, можливо, це ще належним чином не вплинуло на їхню продуктивність".

Подробиці загибелі генералів неясні, а отримати підтверджені факти з місця подій важко. Були припущення, що всі вони брали участь у бойових діях на передовій, але це не обов'язково так, каже пані Конаєва.

"Це не обов'язково означає, що генерали були на передовій. Наприклад, вони могли перебувати в дорозі або перевіряти лінії постачання", - сказала вона BBC.

Яких генералів втратила Росія

Як повідомляється, генерал-майор Олег Мітяаєв помер десь поблизу Маріуполя, де йдуть одні з найважчих боїв.

Про його вбивство заявили бійці полку "Азов".

Він був командиром 150-ї мотострілецької дивізії російської армії, відносно нової частини, сформованої в 2016 році, яка базується в Ростовській області поблизу кордону з Україною.

Україна стверджує, що цей підрозділ створили для того, щоб він брав участь у війні на Донбасі, хоча Росія заперечує, що її військові були у ній задіяні.

За даними офіційних українських джерел, 11 березня у боях загинув генерал-майор 29-ї загальновійськової армії Андрій Колесников.

Обставини його смерті не розкривають.

Після того, як Колесников став третім російським генералом, за повідомленнями, вбитим в Україні, один із західних чиновників сказав AP, що російська армія, можливо, має низький моральний дух, через що високопоставлені військові офіцери переміщуються ближче до лінії фронту.

Начальник штабу 41-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Віталій Герасимов був убитий 7 березня біля східного міста Харкова, повідомляє Міністерство оборони України.

Харків, розташований неподалік російського кордону, зазнає постійних обстрілів з боку російських військ.

Українські військові оприлюднили запис, на якому, за їхніми словами, двоє співробітників російської служби безпеки обговорюють смерть Герасимова і скаржаться, що їхні захищені мережі зв'язку більше не працюють в Україні.

Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та в російській анексії Криму в 2014 році.

Повідомляють, що 3 березня від пострілу снайпера загинув генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командира тієї ж частини, що й Герасимов.

Як і Герасимов, Суховецький брав участь у військових операціях Росії в Криму та Сирії.

На відміну від інших генералів, про смерть Суховецького повідомляли російські ЗМІ, а президент Росії Володимир Путін у своїй промові підтвердив, що в Україні загинув генерал.