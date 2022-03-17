Твіттер-війна Ілона Маска. Як він зчепився з Кремлем за Україну

1 година тому

Автор фото, EPA/ALEXANDER BECHER

Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск з початку російського вторгнення публічно підтримав Україну. Ба більше - він розпочав активні інтернет-баталії у соцмережах з посадовцями Кремля.

Маск - винахідник, бізнесмен та інженер родом з Південно-Африканської республіки, що наразі мешкає у США і останніми роками займає чільні позиції серед найбагатших людей світу. Його статки оцінюють у 200-300 млрд доларів. У його професійному доробку створення платіжної системи PayPal, автомобільної корпорації Tesla і космічної компанії Space X.

Як людина, що з дитинства цікавиться космосом, Ілон Маск завжди був небайдужий до України, що має славетну історію підкорення зоряних просторів ще за часів СРСР.

Зокрема, у 2015 році американець заявив, що його найулюбленішою ракетою-носієм є "Зеніт", яку створили на "Південмаші" у Дніпрі. Пізніше Маск також публічно висловив своє захоплення піонером космонавтики, українським конструктором ракет Сергієм Корольовим.

Саме на ґрунті космосу і виник перший заочний інтернет-батл між Ілоном Маском і російськими посадовцями.

"Батутна" дипломатія

Ще навесні 2014 року, коли західні країни наклали перші санкції проти Росії за анексію українського Криму, тодішній віцепрем'єр, а згодом керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін натякнув, що це суттєво позначиться на співпраці зі США у космічній сфері.

Він написав у твіттері - ця соцмережа стане фактично основним інструментом спілкування російських посадовців з Ілоном Маском - про те, що через санкції Росія припинить доправляти американців на Міжнародну космічну станцію (МКС) своїми космічними кораблями.

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Як "альтернативу" доставки майбутній голова "Роскосмосу" запропонував неочікуваний пристрій. "Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", - продемонстрував свою дотепність росіянин.

Маск відповів на це через шість років, коли у травні 2020 року його компанія успішно запустила до МКС власноруч розроблене космічне судно Crew Dragon. "Батут працює", - пригадав тоді американець жарт свого російського візаві.

Викинувши росіян з монопольного ринку доставки астронавтів до Міжнародної космічної станції, власник Space X позбавив Росію чималих фінансових бонусів, які вона роками отримувала за ці перевезення.

Відтоді стосунки найбагатшої людини планети і представників автократичного російського режиму погіршувались із кожним роком. Від взаємних "підколів" у твіттері вони перейшли до відкритих образ з початком російського вторгнення в Україну.

Маск з перших днів війни підтримував Україну та "тих людей в Росії, що виступають проти". Важливим стало й те, що американець надав українському уряду доступ до своєї системи супутникового інтернету Starlink. Це викликало обурення в РФ.

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"Угрупування Ілона Маска перейшло на бік ворога і передало абонентське обладнання українським військовим", - заявив Дмитро Рогозін російським ЗМІ.

Двобій сторіччя?

На третій тиждень кривавої війни в Україні, а саме 14 березня, Ілон Маск опублікував твіт, у якому напряму запропонував Володимиру Путіну дуель.

"Цим я кидаю виклик Володимиру Путіну на поєдинок. Ставка - Україна", - написав американський інженер англійською. І затегавши офіційний акаунт Кремля, вже російською додав: "Чи погоджуєтесь ви на цей бій?"

У коментарях до допису підписники порадили американському бізнесмену добре підгодовуватись до бою і не зважати на поважний вік опонента, а український віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Путіна можна відправити на Юпітер.

Дехто зазначив, що бою може і не бути, бо російський президент начебто не виходить з бункера і не підпускає до себе нікого ближче, ніж на 10 метрів.

Варто зазначити, що Маск не вперше звертається до Путіна через соцмережі. Рік тому, в лютому 2021 року, він публічно запросив голову Кремля поспілкуватися у новоствореній соцмережі Clubhouse. Американця навіть не зупинило те, що російський президент, за публічною інформацією, взагалі не користується ані соцмережами, ані інтернетом. Ба більше, вважає його "проєктом ЦРУ".

Як заклик до Clubhouse, так і виклик на дуель, Путін поки що ігнорує. А ось російські посадовці почали наввипередки захищати свого президента і намагаються через соцмережі висміяти Маска.

Так, вже наступного дня у телеграмі Маску відповів лідер Чечні Рамзан Кадиров. Він написав, що Путін без проблем переможе молодшого за нього американця. Російського президента чеченський лідер назвав "світовим політиком, стратегом, грозою США і Заходу", а Маска зневажливо обізвав жіночим ім'ям "Ілона" і порадив "підкачатися".

На це американський інженер відповів, що така "підготовка" надасть йому надто велику перевагу. "Якщо він (Путін. - Ред.) не боїться двобою, я згоден використати лише ліву руку, хоч я навіть не шульга", - продовжив іронізувати Маск

Він також змінив ім'я свого акаунту на "Ілона". У коментарях під дописом власник серевісу "Телеграм" росіянин Павло Дуров написав, що відповідний акаунт вже зарезервував йому і у своїй соцмережі.

Не залишився осторонь конфлікту і старий "суперник" Маска Дмитро Рогозін. Спочатку він намагався іронічно відповісти на пропозицію дуелі для Путіна і процитував рядки з казки Пушкіна "Про попа і наймита його Балду". Сенс його відповіді полягав в тому, що американському інженеру ще зарано тягатися з Путіним.

Маск, своєю чергою, відповів Рогозіну цитатою з "Ідіота" Федора Достоєвського. "Дурепа з серцем і без розуму така ж нещасна дурепа, як і дурепа з розумом і без серця", - твітнув він і додав, що Путін може привести на двобій свого ведмедя, а Рогозін - отримати 10% від телетрансляції поєдинку.

Згодом твіти російського чиновника стали грубіші. Так, очільник "Роскосмосу" порадив власнику Space X "злізти з унітаза". На цю репліку американець поки що ніяк не відреагував.