Як живе розлючений і нескорений Херсон

Ендрю Гардінг

BBC News

17 березня 2022, 12:35 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, PA Media

Вже понад два тижні з початку російської окупації херсонці потерпають від гострої нестачі ліків і виходять на щоденні акції проти російського агресора.

Вони також сподіваються, що артилерійські обстріли на околицях міста сигналізують про початок наступу українських сил, які прагнуть відбити Херсон - ключовий порт на півдні України.

Я - у кабінеті заступника херсонського мера Юрія Стельмашенка, він розмовляє телефоном, пояснюючи комусь, що у місті залишився тижневий запас їжі й ліків.

У цей час за вікном пролунала серія гучних вибухів, шибки у вікнах урядової будівлі затремтіли.

"Чуєте обстріли? Це недалеко. На жаль, доводиться звикати до такої жахливої реальності", - спокійно каже Стельмашенко.

"Тут справжня гуманітарна катастрофа, - продовжує він. - Ми одні, крім мера, іншої легітимної влади немає. До нас в офіс приходили росіяни, і ми домовилися, що продовжимо працювати. Але незрозуміло, як довго це триватиме".

Надходили повідомлення про те, що росіяни планують провести на Херсонщині референдум про створення так званої народної республіки - за аналогією з "ДНР" та "ЛНР".

Але Стельмашенко відкинув таку можливість. За його словами, очевидно, що навіть серед переважно російськомовного населення регіону дії Москви підтримки не отримають.

Відеозапис невеликої проросійської демонстрації у Херсоні місцеві назвали кремлівською пропагандою.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Російські війська розстріляли будинок у Херсоні

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На вулицях міста вишикувались черги за молоком, а в аптеках закінчились найнеобхідніші ліки.

"Ліків для людей із серцевими захворюваннями чи астмою не залишилось. Лікарні працюють, але ліків просто немає", - повідомила нам телефоном медик Галина. Повне ім'я вона назвати відмовилась.

Однак викладачка місцевого університету Лада запевнила, що ситуація у місті доволі стабільна.

"Тут ніхто не голодує. Є електрика, вода, центральне опалення, ходить транспорт", - хвалить вона мерію за підтримку міста.

Вона проти російської окупації і засуджує посадовців в інших окупованих містах, які підкорилися російській владі. "Якщо вони хочуть зробити наше місто російським, то це державна зрада", - пояснює викладачка.

Минулого тижня російські військові викрали Івана Федорова - мера Мелітополя, що перебуває під контролем військ РФ з перших днів вторгнення.

Після викрадення Федорова депутатка Мелітопольської міськради від проросійського "Опозиційного блоку" Галина Данильченко заявила про формування у місті "комітету народних обранців" й закликала місцевих "адаптуватися до нових реалій, щоб ми могли почати жити по-новому".

Але буквально напередодні влада України повідомила про звільнення мелітопольського мера. А Галині Данильченко українська прокуратура оголосила підозру у державній зраді.

Тим часом тисячі херсонців, включно з Ладою, продовжують виходити на щоденні мирні акції протесту біля урядових установ у центрі міста.

На відео з місця подій видно, як натовп кричить до російських військ: "Фашисти… вам не соромно?", "Йдіть додому".

"Однак кількість солдатів збільшується. І це вже не військові. Вони носять іншу форму. На кшталт поліцейської", - каже Лада.

"На сьогоднішніх акціях було так багато людей, що росіяни почали стріляти у повітря. Мені здалося, що вони злякалися. Я кричала їм: йдіть додому, йдіть до мами. Двоє [російських солдатів] сміялися, а я була така розлючена, що просто вигукнула кілька лайливих слів".

"Я не активістка, але хочу, щоб люди розуміли, що тут відбувається. Я на батьківщині, нічого поганого не роблю. Намагаюся захистити свою дочку".

Тим часом російські війська не полишають спроб захопити Миколаїв - інше стратегічно важливе місто на півдні України.

Але українські збройні сили продовжують стримувати наступ, а керівник Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім натякнув, що українці під Миколаєвом хочуть відбити і Херсон.

"Йдуть бої, зачищають кілька сіл [від російських військ]... Окупанти тікають, люди кажуть, що війська тікають. Це правда. Тікають", - написав він у соцмережі.

"Херсонці, ми з вами. Чекайте! Разом переможемо".