США передадуть Україні дрони-камікадзе. Що це за зброя?

28 хвилин(и) тому

Адміністрація Байдена вирішила надати Україні бойові безпілотники. За інформацією впливових американських ЗМІ, йдеться про дрони-камікадзе Switchblade - керовані ракети, які самонаводяться та можуть вражати ворожі цілі з відстані в десятки кілометрів.

Досі США постачали цю високотехнологічну зброю лише Великій Британії. У порівнянні з іншими безпілотниками вони дуже дешеві, а через малі габарити, високу швидкість і безшумний політ практично невразливі. Що це за зброя?

В інформаційному бюлетені Білого дому про новий пакет військової допомоги Україні йдеться про "тактичні безпілотні авіаційні системи".

Як повідомляють телеканали CNN, NBC та видання Politico, йдеться про баражуючі боєприпаси Switchblade 300 та Switchblade 600, відомі також як дрони-камікадзе. Вони призначені для ураження як бронетехніки, так і піхоти.

За інформацією NBC News, рішення про постачання цієї високотехнологічної військової розробки обговорювали в американських вищих колах до останнього. Поки невідомо, який саме різновид безпілотників нададуть Україні. Не виключено, що обидва.

Зброя одноразового використання

Виробляє безпілотники Switchblade (цю назву можна перекласти як "ніж з лезом, що викидається") компанія AeroVironment, яка базується в передмісті Вашингтона. Її замовником є Командування спецоперацій ВПС США.

AeroVironment поки що не коментує повідомлення про передачу її продукції українській армії, але відкрито підтримує Україну.

"Ми підтримуємо народ України та всі країни НАТО, - йдеться на сайті компанії. - Україна та наші східноєвропейські союзники зараз потребують наших технологій, щоб перемогти російську армію і запобігти майбутній агресії".

Switchblade - це роботизовані розумні бомби, які мають двигун, камери, системи наведення та боєголовку. Їх можна запрограмувати на самостійну атаку об'єктів, які перебувають за багато кілометрів, вони можуть баражувати навколо цілей, поки не настане слушний момент для удару.

Це зброя одноразового використання, тому її назвали "дроном-камікадзе". Вона набагато дешевша, ніж ракети, якими оснащують бойові безпілотники. За деякими оцінками, Switchblade 300 може коштувати лише 6 тисяч доларів.

Switchblade 300 - легка версія

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Switchblade 300 розроблений як одноразовий БПЛА та призначений для озброєння невеликих піхотних підрозділів. Він компактний - 610 мм завдовжки, важить разом із чохлом для перенесення та пусковою установкою лише 2,7 кг, його легко може нести у рюкзаку один солдат.

У спорядженому стані Switchblade перебуває всередині мортири, після запуску у нього розкладаються крила, і він перетворюється на маленьку крилату ракету. Ним можна керувати на відстані до 10 км, у повітрі він може перебувати до 10 хвилин. Для розвідки він непридатний, але віддалені цілі - легку бронетехніку та живу силу - вражає дуже ефективно. Деякі моделі Switchblade модифікують, щоб мати змогу атакувати і ворожі безпілотники.

Switchblade використовує кольорову камеру та GPS для ідентифікації, відстеження та ураження цілей, але його можна і заздалегідь запрограмувати на атаку об'єкта за координатами. Його бойова частина має заряд вибухівки, еквівалентний ручній гранаті. Заряд здатний детонувати як при потраплянні у ціль, так і в повітрі. Після запуску повернути дрон вже не можна, але при необхідності оператор може скасувати атаку та перенацілити Switchblade.

Апарат рухається завдяки електричному двигуну, летить безшумно, а враховуючи ще й невеликі розміри та високу швидкість - близько 160 км/год у момент атаки, його вкрай складно виявити, а тим більше - збити.

Switchblade 600 - важка версія

У березні 2020 року AeroVironment повідомила про успішні льотні випробування більшої протитанкової версії Switchblade, а в жовтні презентувала нову модель.

Switchblade 600 є помітно важчим, ніж Switchblade 300 - важить 23 кг, але його теж можна переносити вручну, а час встановлення складає 10 хвилин.

За даними компанії-виробника, Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані до 40 км і перебувати в повітрі протягом 40 хвилин. Швидкість атаки в нього вища, ніж у попередника - 185 км/год. Його бойова частина використовується для знищення бронетехніки.

Система управління зроблена на базі планшета з сенсорним екраном. Вона може керувати польотом вручну або автономно, використовує зашифровані канали передачі даних, обладнана модулем GPS із селективною доступністю та захистом від електронного перехоплення.

Розроблено ще одну версію Switchblade 600 - шестизарядну, призначену для встановлення на автоплатформу або великий безпілотник.

Точну вартість Switchblade 600 не називають, але відомо, що вона є меншою, ніж у протитанкових ракет типу Javelin, які США вже постачають Україні.

Україна - друга після Британії

Американські військові використовували Switchblade під час бойових дій в Афганістані та деяких інших місцях, але не афішували застосування цих дронів.

Досі США не продавали цю зброю нікому, крім Великої Британії.

Поряд із повідомленнями про високу ефективність Switchblade, відкритої інформації про них дуже мало.

Невідомо, скільки таких комплексів є на складах у США, як швидко AeroVironment зможе виробляти нові та скільки часу знадобиться українським військовим, щоб навчитися використовувати цю зброю.