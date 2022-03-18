Шотландці повернулися додому з відпустки, а син уже воює за Україну

48 хвилин(и) тому

Батьки шотландського власника автомайстерні Адама Енніса були у відпустці, коли він вирішив взяти до рук зброю і поїхати воювати разом з українською армією.

І вперше вони дізналися про його рішення піти на війну, коли він не приїхав забрати їх з аеропорту після повернення додому.

35-річний Адам з міста Біггар приєднався до міжнародного підрозділу, який складається з 50 людей з усього світу, який захищає вулиці Києва.

Його батько Браян сказав BBC Scotland, що він був шокований, коли дізнався про вчинок сина.

"Ми з дружиною були у відпустці. У нас є дочка, яка живе в Таїланді, і ми були там три місяці. Адам мав зустріти нас в аеропорту, - розповів він. - Але замість нього нас зустрів його друг. Він не збирався нічого говорити, поки Адам не поговорить з нами".

"Тож ми нічого не знали, поки він не подзвонив нам того вечора. Він уже був у таборі в Україні", - сказав Браян.

Перша міністерка Нікола Стерджен попередила, що відправлення в зону бойових дій будь-кого, окрім підготовлених військових, було б контрпродуктивним.

А міністр оборони Британії Бен Воллес пізніше наголосив, що британці не повинні наражати себе на небезпеку, заявивши, що є "кращі способи зробити внесок у безпеку України".

Вебсайт міністерства закордонних справ рекомендує не їхати до України та застерігає: "Якщо ви їдете на схід України, щоб воювати чи допомагати іншим, хто бере участь у конфлікті, ваша діяльність може бути визнана злочином згідно із законодавством Британії про тероризм або іншими законами, і вас можуть притягнути до відповідальності. після повернення до Британії".

Автор фото, Big B's Garage Підпис до фото, Автомайстерня Адама у Шотландії

Останні два тижні Адам наражає себе на небезпеку, щоб допомогти Україні стримати вторгнення Росії.

Він не має військового досвіду, але його батько Браян каже, що його не можна назвати зовсім непідготовленим.

"Він здоровий хлопець і має певний досвід стрільби з гвинтівки, - каже Браян. - Він гарний стрілець... Він знає, як поводитися зі зброєю".

"Люди, які разом з ним, дуже добре за ним доглядають. Усі вони дуже досвідчені, - каже батько. - Навколо нього багато солдатів".

Браян дуже переживає за свого сина, але також неймовірно пишається ним.

"Як будь-які батьки, ви ніколи не хочете бачити близьку людину в небезпеці, і ми мали багато тривожних ночей через це, - каже він. - Ми хвилюємося, але він зробив це з правильних причин. Він зробив це не для слави, він не дурний. Він порядна людина, і коли приїхав туди, він сказав, що не шкодує".

"Дух і сила"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Адам сказав своєму батькові, що бачив жахливі речі, але що дух, сила і вдячність українського народу надихають і змушують його подолати свій страх.

"Люди плачуть і обіймають його, коли дізнаються, звідки він приїхав. Він там надовго і сказав, що не може допустити, щоб цей зловісний режим переміг в Україні, тому що наступними будуть Польща та інші країни. Це був останній дзвінок від нього", - розповів батько.

Місцеві жителі Біггара почали збирати кошти на закупівлю вкрай необхідного для України медичного обладнання. Адам хоче, щоб люди підтримали кампанію, організовану місцевою жінкою, польською іммігранткою Кароліною Лукаською.

Кароліна та її роботодавці, Crown Inn, створили сторінку збору коштів, щоб купити бинти, пов'язки та інші необхідні речі, як-от дефібрилятори.

27 лютого уряд України створив Міжнародний легіон територіальної оборони України (ILDU) для іноземних громадян, які хочуть допомогти українським військовим.

У консульстві України в Единбурзі заявили, що їхні телефони "дзвонили без упину".