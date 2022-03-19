Росія стверджує, що вдарила по Україні гіперзвуковою ракетою "Кинджал". Що це?

41 хвилин(и) тому

Автор фото, KREMLIN.RU Підпис до фото, Пуск ракети "Кинджал" (архівне фото)

У суботу зранку російське Міноборони заявило про перше в історії бойове застосування "гіперзвукової" ракети "Кинджал" проти українських підземних складів у Івано-Франківській області.

Українська армія підтвердила факт удару в тому районі, але не уточнює, якою саме ракетою вдарили росіяни.

Що ж відомо про гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал", який армія РФ вирішила застосувати в тилу українських збройних сил?

Що відомо про "Кинджал"

Автор фото, RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE Підпис до фото, Кинджал є модифікацією ракет для "Іскандерів", які встановлюють на швидкісні винищувачі МіГ-31

Вперше про ракету "Кинджал" стало відомо у березні 2018 року зі звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ.

Тоді керівник Кремля представив багато зразків "фантастичної" зброї, яка начебто здатна долати найбільш новітні системи протиповітряної оборони. Але на підтвердження своїх слів російський президент продемонстрував лише комп'ютерну графіку, через що його тодішній виступ багато хто назвав "мультиками".

Частину щодо ракети "Кинджал", утім, на Заході тоді сприйняли цілком серйозно.

Гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинджал" вважається глибкою модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

За словами Путіна, "Кинджал" здатний розвивати швидкість 10 махів (це близько 12 тисяч км/год), долати відстань до 2 тис. км і нести ядерні та звичайні боєприпаси.

"Екстраполюючи відомі характеристики 9М723 на авіаційний варіант - дійсно, її дальність перевищує 2 тис. км,. Це зумовлене характеристиками цієї ракети", - пояснював у коментарі BBC військовий експерт, головний редактор російського журналу "Арсенал Батьківщини" Віктор Мураховський.

Водночас ця ракета не є крилатою, на відміну від "Калібрів".

Віктор Мураховський характеризував "Кинджал" як "аеробалістичну" ракету, траєкторія польоту якої підтримується не крилами, а за рахунок високої швидкості.

Єдиним відомим носієм для "Кинджала" є швидкісний винищувач Міг-31, який спеціально модернізували для пусків цієї ракети. Власне, завдяки цьому літаку "Кинджал" і здатний виконувати свої функції далекобійної надзвукової ракети, адже Міг-31 фактично виконує роль її першого ступеню.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, МІГ-31К з ракетою "Кинджал"

При цьому є дані, що МіГ-31К (модернізація Міг-31 під ракету "Кинджал") вже не може нести частину свого штатного озброєння.

За повідомленнями медіа, влітку 2021 року Росія направила два МіГи-31К на свою базу "Хмеймім" у Сирії - робилося це, як вважають, для того, щоб відслідковувати рухи британського авіаносця у Середземному морі.

Завдяки надзвуковій швидкості "Кинджал" вважають ракетою з "пробивними" якостями, що робить її небезпечною для військових кораблів.

Завдяки цьому ж вважається, що її можна використовувати проти підземних бункерів та сховищ.

Удар по Україні

Автор фото, Telegram Підпис до фото, Російські джерела стверджують, що це "момент прильоту" ракети "Кинджал" по Івано-Франківській області

Попри присутність у Сирії, російське Міноборони жодного разу офіційно не заявляло про бойове застосування "Кинджалів" до війни в Україні.

У суботу, 19 березня, в російській армії відзвітували про удар цими ракетами по Івано-Франківщині.

"Авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами було знищено великий підземний склад боєприпасів у населеному пункті Делятин Івано-Франківській області", - йшлося у повідомленні.

У ЗСУ згодом підтвердили факт удару, але відзначили, що тип ракети, який випустилти росіяни, ще уточнюють.

"Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять 2 тис. км, 5,5 тис. км по дальності - це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та інші Х-101, Х-55, Х-555", - розповів у коментарі "Українській правді" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Була заява про "Кинджал", яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити", - додав він.

Російські пабліки тим часом почали активно поширювати відео, на якому нібито зображений "приліт Кинжала" в Делятині.

Саме цей ролик, утім, викликає питання щодо автентичності, адже місцевість на ньому вкрита снігом, тоді як по всій Україні, включно з Прикарпаттям, де розташований Делятин, вже кілька днів тепла погода.

Автор фото, mi100.info Підпис до фото, Фото з Делятина 18 березня перед ймовірним ударом, снігу в тій місцевості не помітно

На фото з місцевих сайтів від 18 березня також не видно снігу.

"Ознака показухи"

Російські медіа тим часом активно включилися у тему першого бойового застосування "Кинджалів".

Сайт "Известия", наприклад, у першій половині 19 березня встиг опитати російських експертів, за словами яких ракетний удар "Кинджалом" по Івано-Франківській області, розташованій далеко від епіцентру бойових дій, "допоміг уникнути жертв серед мирного населення".

Автор фото, RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE

"Це ознака "показухи" (showmanship). Навіть якщо ["Кинджал"] справді використали, ми повинні розглядати це як одиничний момент, оскільки в Росії немає багато цих ракет", - вважає Домініка Кунертова з Центру досліджень безпеки в Цюріху.

Водночас у міжнародних звітах йдеться про те, що Росія перекинула МіГи-31 у Калінінград - поближче до європейських столиць.

"Це сигнал для Заходу, тому що Путін роздратований тим, що Захід наважується передавати стільки зброї [Україні]. Точність ["Кинджалу"] сумнівна, тож він не стане якимось суттєвим фактором", - відзначає Домініка Кунертова.

Ввечері суботи про удар "гіперзвуковими ракетами" повідомили і американські медіа.

"За даними США, Росія використовувала гіперзвукові ракети: американські чиновники підтвердили CNN, що минулої неділі Росія запустила гіперзвукові ракети в Україні, що стало першим відомим застосуванням таких ракет у бойових діях", - йдеться у повідомленні CNN.