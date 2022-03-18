Яку зброю США нададуть Україні і як це допоможе

Бернд Дебусман-молодший

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український солдат тримає протитанковий ракетний комплекс "Джавелін" під час навчань у 2021 році

Згорілі уламки російського танка лежать у багнюці, а на фото поруч український солдат несе озброєння, яке, як стверджують, знищило цей танк.

Такі фото збройні сили України викладають у твітері, вказуючи, що це результат "влучення "Джавелінів" по [російській] військовій техніці".

З невеликої трубки довжиною трохи більше метра вилітає ракета, злітає, а за кілька секунд вражає потужну бронемашину, розносячи її на шматки.

Так працює переносний протитанковий ракетний комплекс "Джавелін".

Це компактна й ефективна зброя, яка вражає цілі на відстані до чотирьох кілометрів. "Джавелін" також може знищити танк, вражаючи його практично вертикально і пробиваючи найменш захищену верхню частину.

Сама наявність цих американських протитанкових ракет "викликає паніку" у російських військових, кажуть українські бійці, - і вже незабаром Україна отримає ще дві тисячі "Джавелінів".

У середу президент США Джо Байден заявив про надання додаткових 800 млн доларів військової допомоги Україні. "Джавеліни" також входять у цей пакет.

Серед інших американських "подарунків" - дрони, що працюють як повітряні бомби, і зенітна зброя, здатна збивати гелікоптери.

Але чи допоможе це Україні подолати російську армію, що чисельніша і краще оснащена.

Що США надішлють Україні?

Новий пакет військової допомоги США для України - дуже масштабний: 25 тисяч комплектів бронежилетів і касок, гвинтівки й гранатомети, тисячі одиниць іншої протитанкової зброї та понад 20 мільйонів патронів.

Крім "Джавелінів", українська армія отримає 800 американських переносних зенітних комплексів "Стінгер", які, як відомо, збивали радянські літаки під час Афганської війни.

США також планують надати 100 "тактичних безпілотних літальних апаратів" - невеликих дронів, що поміщаються в рюкзак й запускаються вручну.

Їх можна використовувати для спостереження за полем бою або, у деяких випадках, для атаки, перетворюючи на авіабомби, що можуть вражати цілі на відстані.

Лише за тиждень обсяг американської військової допомоги Києву сягне мільярда доларів.

За словами Джона Гербста, колишнього посла США у Києві, це "значна подія", яка усуває попередні недоліки щодо підтримки України.

Як це допоможе проти російських наземних та повітряних наступів?

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Військові експерти кажуть, що найбільше допоможе американська протитанкова зброя.

Російське військо - це "переважно механізовані сили", тобто бронетранспортери, тому "найкраще, що можна зробити, - це вивести їх з поля бою", - каже колишній полковник армії США Крістофер Маєр.

За його словами, Україна отримала різні протитанкові системи з кількох країн, що підвищить "смертоносність" українських сил проти російської техніки.

"Якщо ви дасте їм протитанкові системи, це допоможе їм знищити будь-яку захисну систему танків", — каже Маєр.

І українська влада каже, що успішно застосовує таку зброю. Станом на 16 березня вони стверджують, що знищили понад 400 танків та понад 2 тисячі одиниць іншої російської техніки.

Але протитанкові засоби не допомагають Україні у боротьбі з російською авіацією, яка вже три тижні бомбить українські міста й села.

Тут допоможуть переносні зенітні комплекси "Стінгер", які збили сотні радянських літаків й гелікоптерів під час війни в Афганістані.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фото збитого російського гелікоптера, яке оприлюднило міноборони України

Однак "Стінгери" ефективні проти гелікоптерів і літаків, що літають на висоті до 3800 м. А от захистити від високолітних російських бомбардувальників вони не можуть.

І це серйозне упущення США.

"Їм потрібно більше "Стінгерів", у цьому немає жодних сумнівів, - вважає Джон Гербст. - Але їм також потрібна висотна зенітна зброя... це серйозний недогляд".

Що США не надіслали?

Білий дім натякнув, що через треті країни до України можуть направити зброю на кшталт радянських зенітно-ракетних комплексів С-300. Однак офіційних заяв щодо цього не було.

Словаччина висловила готовність озброїти українців такими системами за умови, що отримає заміну. Повідомляють, що двоє інших союзників НАТО - Греція й Болгарії - також мають ці системи.

США раніше відхилили пропозицію Польщі передати Україні свої винищувачі МіГ-29 російського виробництва, мотивуючи це підвищенням ризику відкритого конфлікту між НАТО і Росією.

Однак полковник Маєр вважає, що передача МіГ-29 або аналогічних літаків союзниками США дуже допоможе Україні боротися за контроль над своїм небом.

Він зазначив, що Радянський Союз надав Північному В'єтнаму як літаки, так і пілотів для боротьби проти США, і це не призвело до поширення конфронтації.

Що зробили інші країни?

США - не єдині, хто підтримав Україну зброєю. Щонайменше 30 країн простягнули українцям руку допомоги. ЄС, приміром, виділив на це 500 мільйонів євро (551 мільйон доларів), що вперше в історії союзу.

Однак після того, як США оголосили про новий пакет допомоги, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна терміново потребує "додаткової підтримки".

"Навіть більше, ніж ми отримуємо зараз, - сказав він, закликаючи надати "системи ППО, літаки [і] достатньо летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів".

На думку Маєра, обіцяної на сьогодні військової допомоги від США, можливо, вистачить лише для того, щоб дозволити українцям "героїчно померти".

"Ми маємо бути більш агресивними, - сказав він. - І повинні надати зброю у такій кількості і якості, як це зробив СРСР для Північного В'єтнаму під час нашої війни з ними".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські солдати розвантажують протитанкову зброю американського "Джавелін" за кілька тижнів до російського вторгнення 24 лютого

На думку Гербста, в майбутньому Україні, ймовірно, знадобляться додаткові пакети допомоги, і вони будуть ефективними, тільки якщо дозволять їй кинути виклик російським ВПС.

"Ключовим для мене є те, чи надішлемо ми щось, що вразить російські повітряні сили на висоті дев'ять тисяч метрів та вище", - сказав він.

Попри те, що поки що жодних твердих заяв не було зроблено, президент Байден пообіцяв, що на шляху буде додаткова допомога - і що США працюють над тим, щоб допомогти Україні придбати необхідні системи протиповітряної оборони більшої дальності, не повідомляючи подробиць.

Твердих заяв з боку США поки що не було, однак президент Байден пообіцяв, що США працюють над тим, щоб допомогти Україні отримати необхідні їй системи ППО більшої дальності, не повідомляючи подробиць.

"Буде більше", - сказав він.