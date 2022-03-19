Як Кремль маніпулює та поширює фейки у Twitter

Джеймс Клейтон

Репортер з питань технологій у Північній Америці

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Pakawat Thongcharoen

Олена Курило стала обличчям вторгнення Росії в Україну. Закривавлена й перев'язана 53-річна вчителька каже, що не може повірити у те, що сталося з нею та її рідним Чугуєвом.

Її фото з'явилося на перших шпальтах газет усього світу.

Наступні кілька днів російські урядові акаунти у соцмережах публікували відео, де стверджували, що Олена взагалі не постраждала.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олена Курило

"До речі, чудові фото, вони були в усіх новинах", - каже російський оповідач.

Потім у відео розповіли, що пізніше Олену сфотографували вже без ушкоджень.

"За кілька днів - цілком здорова, жодної подряпини".

BBC і Reuters підтвердили справжність фото, тому ця заява не має під собою жодних підстав.

Подібні дикі теорії змови - не рідкість у соцмережах. Однак дивно, що цей допис поширив офіційний урядовий акаунт РФ - російська дипмісія в Женеві.

Російський уряд має величезну мережу офіційних твіттер-акаунтів. BBC знайшла понад 100: від іноземних місій або посольств з кількома тисячами підписників до профілів, що мають понад мільйон підписників.

Президент Путін теж має офіційну сторінку.

Підпис до фото, Обліковий запис міністерства закордонних справ Росії у твіттері

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І хоч багато з цих повідомлень - дезінформація, Twitter працює з ними інакше, ніж з російськими державними ЗМІ на кшталт RT або Sputnik.

28 лютого Twitter заявив, що не дозволить, рекламувати пости російських державних ЗМІ, тобто їх не будуть рекомендувати до перегляду в домашній хроніці, повідомленнях чи у інший спосіб. При цьому Twitter підтвердив ВВС, що ця політика не поширюється на урядові акаунти РФ.

Тім Грем, аналітик в австралійському Центрі дослідження цифрових медіа QUT, вважає це "лазівкою" у політиці модерації Twitter, яка дозволяє російському уряду поширювати дезінформацію.

"Це, безумовно, слабке місце у системі захисту Twitter від дезінформації", - каже він.

Грем проаналізував 75 твіттер-профілів російського уряду, що мають загалом понад 7 мільйонів підписників. Спільно ці акаунти отримали 30 мільйонів лайків, 36 мільйонів ретвітів та 4 мільйони коментарів.

Він проаналізував, скільки разів кожен акаунт ретвітнув дописи інших 74 профілів протягом години. Виявилось, що кремлівська мережа акаунтів працює дуже злагоджено на збільшення трафіку. Цю практику іноді називають "астротурфінгом" — коли власник кількох облікових записів використовує контрольовані ним профілі для поширення контенту та збільшення охоплення.

Підпис до фото, Візуалізація дослідження Тіма Грема, що показує, як російські урядові профілі ретвітять одне одного протягом 60 хвилин

"Діє скоординована мережа ретвітів", - каже Грем.

"Якби ці профілі не ділилися інформацією одночасно, це був би просто набір непов'язаних між собою точок. Наразі ж дуже чітко видно, як ці акаунти ретвітять одне одного".

"Для них це інструмент просування необхідного контенту, і їм це сходить з рук", - каже він.

Правила Twitter не дозволяють штучно посилювати контент за допомогою скоординованих дій кількох облікових записів.

Але правила модерації для різних акаунтів - різні, і урядові профілі мають більше свободи. Однак, коли йдеться про скоординовану поведінку, жодних винятків немає, повідомляє компанія на своєму сайті.

ВВС розмістила дослідження Грема у твіттері, але соцмережа поки що не відреагувала на його висновки.

ВВС також звернулася до посольства Росії у Великій Британії із запитанням про те, що офіційні російські твіттер-акаунти поводяться скоординовано і багато з них поширюють дезінформацію. Відповіді ВВС не отримала.

10 березня посольство повідомило у твіттері, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі було сфальсифіковане, а жінки, зображені на місці події, - акторки.

Там також розмістили фото вагітної жінки, яку несуть на ношах, з написом "ФЕЙК". Однак за кілька днів стало відомо, що і вона, і її дитина померли.

Підпис до фото, Скріншот зі сторінки посольства Росії у Британії, фейкову заяву Twitter видалив

Twitter видалив кілька повідомлень з написом "ФЕЙК" після того, як ВВС помітила їх. Однак російські урядові акаунти досі містять чимало дезінформації.

Необґрунтовану заяву про те, що Олена Курило насправді не постраждала, не видалили. Її поширили більш як 20 окремих російських урядових профілів.

Фейкові заяви про те, що Україна має біологічну зброю, які поширили російські офіційні сайти, також не видалили, як і заяви про хімічну атаку, яку готують українці.

Проблема Twitter у тому, що довести неправдивість контенту під час війни - складно.

"Війна ще більше ускладнює контроль над соцмережами,- вважає Саввас Заннеттоу з Технологічного університету Делфта в Нідерландах. - Ефективно модерувати контент неможливо... інформація надходить дуже швидко і звідусіль".

А Twitter видаляє лише ті фейки, які легко перевірити.

Ускладнюють ситуацію й винятки у політиці Twitter щодо урядових профілів.

При цьому соцмережа заявила, що вживатиме додаткових заходів для позначення акаунтів, пов'язаних з Кремлем.

"Ми вжили численних примусових заходів щодо облікових записів посольств Росії, зокрема вимагали видалити деякі твіти", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Однак Кремль пише не лише у Twitter. Він має акаунти у Facebook та на інших майданчиках.

У січні 2021 року, після заворушень на Капітолійському пагорбі, Twitter заблокував акаунт президента США Дональда Трампа. Соцмережа побоювалась, що він скористається нею для підбурювання до насильства.

Оскільки офіційні російські акаунти продовжують публікувати дику дезінформацію під час війни, цілком можливо, що Кремль, зрештою, отримає ще одну санкцію — блокування у Twitter.