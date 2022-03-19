Як помиляються війська Росії під час війни в Україні

Джонатан Біл

Кореспондент з питань оборони

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Росія має одну з найбільших і найпотужніших армій у світі, але у перші дні вторгнення в Україну такого враження не було. Багато західних аналітиків здивовані діями росіян на полі бою, а один з них навіть назвав їх "гнітючими".

Наступ Росії, схоже, застопорився, і дехто сумнівається, чи зможе вона взагалі оговтатись від втрат.

Цього тижня один високопосадовець НАТО заявив ВВС, що "росіяни вочевидь не досягли своєї мети і, ймовірно, не досягнуть".

То що ж пішло не так? ВВС поговорила з провідними західними військовими експертами. Ось, що вони думають про помилки, яких Москва припустилася під час війни в Україні.

Хибні уявлення

Перша помилка Росії полягала в тому, що вона недооцінила силу опору й можливості збройних сил України. Річний оборонний бюджет Росії перевищує 60 млрд доларів, а України - трохи більш як 4 млрд доларів.

Водночас Росія та багато інших країн, схоже, переоцінили її військову міць. Президент Путін розпочав амбітну програму модернізації російських збройних сил і, можливо, сам повірив у власну рекламу.

За словами британського військового посадовця, більшу частину інвестицій Росія витратила на ядерний арсенал та експерименти, зокрема, на розробку нової зброї на кшталт гіперзвукових ракет.

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Є інформація, що Росія побудувала найдосконаліший у світі танк, що не має аналогів, — Т-14 "Армата". Його бачили на параді перемоги у Москві, але не в боях проти українців. Більшість озброєння, яке Росія привезла до України, - це старі танки Т-72, бронетранспортери, артилерія та ракетні установки.

На початку вторгнення Росія мала перевагу в повітрі, оскільки бойові літаки, які вона сконцентрувала біля кордону, перевищували українські військово-повітряні сили у більш ніж втричі. Більшість військових аналітиків припускали, що сили вторгнення швидко здобудуть перевагу в повітрі, але не склалося.

Українська протиповітряна оборона досі діє ефективно, що обмежує можливості Росії для маневрування.

Москва, можливо, також розраховувала, що її спецпризначенці завдадуть швидкого й рішучого удару.

Один представник західної розвідки сказав BBC, що Росія планувала закинути передові підрозділи десантників, "щоб знищити невелику кількість українських захисників". Але на заваді став аеродром у Гостомелі неподалік від Києва. ЗСУ позбавили Росію повітряного мосту для перекидання військ, техніки та спорядження.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський танк Т-14 "Армата"

Натомість Росії довелося перевозити свої вантажі автомобільним транспортом. Це зробило їх легкою мішенню для українських військ. Частина важкої бронетехніки збилася з дороги й застрягла у багнюці, посилюючи образ армії, що "загрузла".

Тим часом колона російської техніки завдовжки 65 кілометрів, що рухалась у бік Києва з півночі, так і не змогла оточити українську столицю.

Найбільших успіхів росіяни досягли з півдня, де вони змогли використати залізницю для поповнення своїх сил. Британський міністр оборони Бен Воллес заявив ВВС, що сили президента Путіна "втратили імпульс".

"Вони застрягли і повільно, але стабільно зазнають значних втрат".

Втрати і низький бойовий дух

Для вторгнення Росія зібрала близько 190 тисяч військових, і більшість з них вже брали учать в бойових діях.

Близько 10% своїх сил росіяни вже втратили.

Незалежних даних про масштаби втрат ані росіян, ані українців немає. Україна стверджує, що знищила 14 тисяч російських бійців, але, за оцінками США, ця цифра, ймовірно, вдвічі менша.

США також повідомляють про падіння морального духу серед деяких підрозділів російської армії.

Росія змушена шукати додаткові сили, щоб компенсувати свої втрати, перекидаючи резервні частини навіть зі сходу країни та з Вірменії.

Західні посадовці вважають "дуже ймовірним", що до російських військових також приєднаються найманці з Сирії та "вагнерівці" (найманці російської приватної військової компанії "Вагнера").

На думку військового високопосадовця НАТО, це є ознакою того, що росіяни "збирають останні ресурси".

Постачання й логістика

Стара військова приказка свідчить: "Аматори обговорюють тактику, а професіонали вивчають логістику".

Є свідчення, що Росія не приділила цьому питанню достатньої уваги. У бронетанкових колон закінчилося паливо, харчі та боєприпаси. Автомобілі зламалися, і бійці прости кинули їх напризволяще, а українці відбуксували їх на своїх тракторах.

Західні посадовці також вважають, що Росія, можливо, вичерпала запаси деяких боєприпасів. Вона вже застосувала від 850 до 900 одиниць високоточної зброї великої дальності, включно з крилатими ракетами, які замінити складніше, ніж некеровану зброю. Офіційні особи США також попередили, що Росія звернулася до Китаю за допомогою.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Адміністрація Байдена вирішила надати Україні бойові безпілотники. За інформацією впливових американських ЗМІ, йдеться про дрони-камікадзе Switchblade - керовані ракети, які можуть вражати ворожі цілі з відстані у десятки кілометрів

Тим часом в Україну постійно надходить західна зброя, що підіймає її бойовий дух. США щойно оголосили про новий пакет військової допомоги у 800 мільйонів доларів. Крім великої кількості протитанкових і зенітних ракет, очікується, що українці отримають дрони-камікадзе Switchblade.

Це одноразові безпілотники, призначені для озброєння невеликих піхотних підрозділів. Вони -компактні й легкі, тому такий дрон легко може переносити у рюкзаку один солдат.

Однак Захід, як і раніше, попереджає, що Путін може вдатись до ескалації й "вдарити вдвічі сильніше". Кажуть, у нього ще достатньо ресурсу, щоб обстрілювати українські міста "значний проміжок часу".

На думку представника західної розвідки, Путіна "навряд чи вдасться стримати. Він, ймовірно, як і раніше, переконаний, що Росія здатна перемогти Україну військовим шляхом".

І хоч українці чинять запеклий опір, той самий розвідник попередив, що без значного поповнення запасів їхні сили також виснажаться.

Наразі позиції України кращі, ніж на початку вторгнення, але, як і раніше, не дуже оптимістичні.