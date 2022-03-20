Як західні розвідники намагаються дізнатися, що в голові у Путіна

Гордон Корера

Кореспондент з питань безпеки

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Західні розвідники вважають, що російський лідер Володимир Путін потрапив у пастку в закритому світі, який сам створив. І це їх турбує.

Роками вони намагалися проникнути у свідомість Путіна, щоб краще зрозуміти його наміри.

Оскільки російські війська, здається, загрузли в Україні, потреба в цьому стає дедалі необхіднішою, оскільки вони намагаються визначити, як він реагуватиме на тиск.

Розуміння його психічного стану буде життєво важливим, щоб уникнути ескалації кризи у ще загрозливіших масштабах.

Існували припущення, що російський лідер хворий, але багато аналітиків вважають, що він фактично став ізольованим і закритим для будь-яких альтернативних поглядів.

Його ізоляція була очевидною на фотографіях його зустрічей, наприклад, коли він зустрівся з президентом Емманюелем Макроном, і вони розмістилися на різних кінцях довгого столу. Це також було помітно на зустрічі Путіна з російською командою з національної безпеки напередодні війни.

Початковий військовий план Путіна виглядав як щось, розроблене офіцером КДБ, пояснює один із західних співробітників розвідки.

Його створила, наголошують західні розвідники, невеличка "змовницька політична кліка", і перевагу надавали секретності. Але результатом став хаос. Російські військові командири були не готові, і деякі солдати перейшли кордон, не знаючи, що вони роблять.

Єдина людина, яка ухвалює рішення

Західні розвідники, завдяки джерелам, які вони не будуть називати, знали про ці плани більше, ніж багато хто всередині російського керівництва. Але тепер перед ними стоїть новий виклик - зрозуміти, що робитиме російський лідер далі. А це непросто.

"Проблема розуміння кроків Кремля полягає в тому, що Путін єдиний, хто ухвалює рішення в Москві", - пояснює Джон Сіфер, який раніше керував операціями ЦРУ в Росії. І навіть попри те, що його погляди часто висвітлюються через публічні заяви, знати, як він буде діяти щодо них, є складним завданням для розвідки.

"У такій захищеній системі, як Росія, надзвичайно важко мати хороші розвідувальні дані про те, що відбувається в голові лідера, особливо коли так багато його власних людей не знають, що відбувається", - розповідає BBC колишній очільник британської Мі-6 сер Джон Соверс.

Автор фото, SPUTNIK / AFP Підпис до фото, Путін на зустрічі у лютому 2022 року

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Співробітники розвідки кажуть, що Володимир Путін ізольований у створеній ним самим бульбашці, куди проникає дуже мало сторонньої інформації, особливо будь-якої, яка може кинути виклик його поглядам.

"Він є жертвою власної пропаганди в тому сенсі, що він слухає лише певну кількість людей і блокує все інше. Це дає йому дивний погляд на світ", - каже Адріан Фернгем, професор психології та співавтор книги "Психологія шпигунів та шпигунства", яку незабаром опублікують.

Ризик полягає у тому, що називають "груповим мисленням", під час якого кожен підкріплює його точку зору. "Якщо він - жертва групового мислення, нам треба знати, хто належить до цієї групи", - каже професор Фернгем.

Коло тих, з ким розмовляє Володимир Путін, ніколи не було великим, але коли справа дійшла до рішення про вторгнення в Україну, воно звузилося до кількох людей, вважають західні розвідники - усіх тих "справжніх віруючих", які поділяють погляд Путіна на світ і його нав'язливі ідеї.

Відчуття того, наскільки малим стало його внутрішнє оточення, посилилося, коли він публічно розкритикував очільника власної Служби зовнішньої розвідки на нараді з національної безпеки безпосередньо перед вторгненням - крок, який, здавалося, принизив чиновника. Його промова через кілька годин також дозволила переконатися, що Путін одержимий та розлючений Україною та Заходом.

Ті, хто спостерігав за ним, кажуть, що російським лідером керує бажання подолати те, що він вважає приниженням Росії в 1990-х роках, а також переконання, що Захід сповнений рішучості не дозволити Росії розвиватися і хоче відштовхнути його від влади. Одна людина, яка зустрічалася з Володимиром Путіним, згадує його одержимість переглядом відеозапису, на якому вбивають лівійського лідера Муамара Каддафі після того, як його відсторонили від влади в 2011 році.

Автор фото, DENIS SINYAKOV

Коли директора ЦРУ Вільяма Бернса попросили оцінити психічний стан пана Путіна, він сказав, що той "перебував у горючій суміші образ та амбіцій протягом багатьох років", і описав його погляди як "такі, що ставали дедалі більш жорсткими", і водночас ставав "набагато більш ізольованим" від інших точок зору.

Російський президент божевільний? Це питання ставили багато разів на Заході. Але мало хто з експертів вважає його корисним. Один психолог, який має досвід у цій галузі, сказав, що помилкою було б його називати "божевільним" тільки тому, що ми не можемо зрозуміти таке рішення, як-от вторгнення в Україну.

У ЦРУ є команда, яка проводить "аналіз лідерства" іноземців, які приймають рішення. Вона спирається на традицію, яка сягає спроб зрозуміти Гітлера. Ці люди вивчають походження, стосунки та здоров'я, спираючись на дані таємної розвідки.

Іншим джерелом є оцінки тих, хто мав безпосередній контакт, наприклад, інших лідерів. Як повідомлялося, у 2014 році Ангела Меркель сказала президенту Обамі, що Володимир Путін живе "в іншому світі".

А коли президент Макрон нещодавно зустрівся з паном Путіним, повідомлялося, що він побачив російського лідера "більш жорстким, більш ізольованим" у порівнянні з попередніми зустрічами.

Автор фото, Anadolu Agency / Getty Images Підпис до фото, Зустріч Макрона та Путіна у Москві

Щось змінилося?

Дехто припускає, без особливих доказів, про можливе погане здоров'я або вплив ліків на Путіна. Інші вказують на психологічні фактори, такі як відчуття, що його власний час закінчується, щоб виконати те, що він вважає своїм покликанням - захистом Росії або відновленням її величі. Російський лідер помітно відгородився від інших під час пандемії Covid, і це також могло мати психологічний вплив.

"Путін, імовірно, не психічно хворий, і він не змінився, хоча він більше поспішає і, ймовірно, в останні роки є більше ізольованим", - каже Кен Деклева, колишній урядовий лікар і дипломат США, а зараз старший науковий співробітник Фонду американо-китайських відносин Джорджа Буша-старшого.

Але зараз викликає занепокоєння те, що правдива інформація все ще не потрапляє в замкнуте коло Путіна. Його розвідувальні служби, можливо, не хотіли перед вторгненням розповідати йому все, що він не хотів чути, пропонували перед війною райдужні оцінки того, як пройде вторгнення і як будуть сприймати російські війська.

І цього тижня один західний чиновник сказав, що Володимир Путін, можливо, все ще не має уявлення про те, наскільки погано йдуть справи з його власними військами, хоча ці дані вже є у західної розвідки. Це викликає занепокоєння щодо того, як він може відреагувати, зіткнувшись із погіршенням ситуації для Росії.

Теорія божевільного

Сам Путін розповідав історію погоні за щуром, коли він був хлопчиком. Коли він загнав його в кут, щур відреагував - напав на нього і змусив малого Путіна тікати. Питання, яке задають західні політики, полягає в тому, що, якщо Путін зараз почувається загнаним у кут?

"Питання насправді полягає в тому, чи не подвоїть він зусилля та чи загострить протистояння з точки зору систем зброї, які він готовий використовувати", - сказав один із західних чиновників.

Існують побоювання, що він може застосувати хімічну або навіть тактичну ядерну зброю.

"Занепокоєння полягає в тому, що він робить щось неймовірно поспішне, злісним натисканням кнопки", - каже Адріан Фернгем.

Сам Путін може грати на відчутті, що він небезпечний або навіть ірраціональний - це добре відома тактика (її часто називають теорією божевільного), у якій хтось, хто має доступ до ядерної зброї, намагається змусити свого супротивника відступити, переконуючи, що він цілком може бути достатньо божевільним, щоб використовувати її, попри можливість загибелі людства.

Для західних розвідників і політиків розуміння намірів і мислення Володимира Путіна сьогодні одна з найважливіших речей. Прогнозування його реакції має вирішальне значення для визначення того, як далеко вони можуть заштовхнути його, не викликаючи небезпечної реакції.

"Особиста концепція Путіна не допускає невдач чи слабкості. Він зневажає такі речі, - вважає Кен Деклева. - Загнаний в кут, ослаблений Путін — це більш небезпечний Путін. Іноді краще дозволити ведмедю вибігти з клітки й повернутися до лісу".