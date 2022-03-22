"Більше очей у небі". Як виглядає війна в епоху доступних супутників

Кріс Баранюк

Кореспондент ВВС з питань технологій і бізнесу

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Maxar Підпис до фото, З супутника можна роздивитись і окремі машини, і навіть розмітку на дорозі

З початку війни в Україні багато приватних компаній, що запускають й управляють власними супутниками, постійно публікують супутникові знімки із зони конфліктів. Сучасні технології дають унікальну можливість по-новому поглянути на бойові дії, що розгортаються на землі.

Численні фото супутників Maxar Technologies, сервісу Planet та інших компаній дозволяють як широкому загалу, так і військовим аналітикам за тисячі кілометрів від місця події спостерігати за ситуацією в Україні та за просуванням російських військ.

Менеджер з Уельсу Кайл Глен має незвичайне хобі - відстежувати пересування російських військ.

Глен - засновник профіля Conflict News у твіттері, і в нього вже понад 400 тисяч підписників.

Він компілює і викладає доступні для широкого загалу фото і відео військових дій в Україні, отримані з різних онлайн-джерел.

Ще з минулого року він та інші члени так званої розвідспільноти за відкритими джерелами ("open source intelligence community") уважно спостерігали за військовими діями Росії навколо та всередині України.

Він купував й поширював зі свого акаунта супутникові знімки онлайн-служби SkyWatch, на яких було видно, як кілька місяців росіяни концентрували військову техніку на російсько-українському кордоні, а потім і сам момент вторгнення.

"Ми спостерігали, як почалося значне скупчення техніки, а потім, за день до вторгнення, вся вона зникла, - згадує Глен, маючи на увазі зображення одного з військових таборів на кордоні. - Я не заробляю на цьому, це моє хобі, захоплення, називайте як хочете".

Висвітлюючи війну в Україні, люди у безпрецедентних масштабах використовують матеріали, які поширюють через соцмережі. Це стосується і супутникових знімків, на яких видно пересування військ і жахливі руйнування українських міст.

За останні дні супутники, з-поміж іншого, встигли зафіксувати збиті російські вертольоти, зруйнований торговельний центр, житлові квартали Маріуполя та палаючий у Чорному морі танкер.

Автор фото, Maxar Підпис до фото, На супутникових знімках компанії Maxar чітко видно колону російської техніки, що рухалася у бік Києва

За словами Глена, супутникові знімки були у вільному доступі й під час попередніх конфліктів, зокрема під час війни у Сирії, але тоді обсяг матеріалу, що надходив, був краплею в морі порівняно з тим, що надійшло з України за останні кілька тижнів.

Але що змінилося? Якщо супутники, що належать державі чи розвідці, збирають секретну інформацію, то приватні фірми давно вже могли продавати власні, незасекречені знімки. І ось тепер весь цей матеріал можна легко отримати в мережі.

Багато комерційних та інших організацій використовують супутникові знімки для спостереження за лісовими пожежами, станом врожаїв або для відстеження суден. Це привело до збільшення кількості комерційних супутників, що, за словами партнера аналітичної компанії Quilty Analytics Кріса Квілті, помітно покращило можливості обміну даними.

"Тепер у небі значно більше очей", - каже Кріс.

Автор фото, Arianespace Підпис до фото, За останні 20 років кількість супутників на орбіті помітно зросла

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Звичайні люди можуть купувати супутникові знімки з високою роздільною здатністю за 10 доларів за квадратний кілометр знятої поверхні.

До речі, якщо говорити про роздільну здатність, то іноді вона дозволяє в деталях роздивитись предмети розміром 30 на 30 сантиметрів на рівні землі, і це точно дає можливість побачити і розмітку на дорозі, і автівки на ній.

Оператори супутників можуть запрограмувати їх так, щоб вони кожні 24 години відстежували певні зони, фіксуючи найменші зміни.

З розвитком технологій збільшилось і бажання людей використовувати супутникові знімки.

"Основні можливості супутників практично не змінилися, змінилося лише те, як люди використовують отримані дані", - пояснює Кріс Квілті.

Це стосується і складніших знімків, зроблених за допомогою так званого радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR), які зазвичай складніше розшифровувати, ніж звичайні знімки, зроблені за допомогою оптики.

Супутники можуть робити SAR-знімки навіть крізь хмари. На таких чорно-білих фото видно техніку, наприклад танки, які позначені як яскраві точки.

Такі знімки, за словами Глена, допомогли йому та його колегам відстежити момент вторгнення в Україну.

Автор фото, Georgetown University Підпис до фото, За словами Рити Конаєв, доступність супутникових знімків допомагає боротися з фейками та дезінформацією щодо війни в Україні

Як каже заступниця директора аналітичного відділу Центру безпеки та нових технологій при Джорджтаунському університеті Рита Конаєв, супутникові знімки ось вже 10-15 років асоціюються з сучасними конфліктами, але цього разу ми маємо справу зовсім з іншими масштабами й доступністю таких знімків.

За її словами, саме супутникові фото допомогли кинути виклик фейкам й дезінформації навколо цього конфлікту.

"Архітектура і план європейських міст, таких як Київ, легко впізнавані на Заході", - наголошує Конаєв, і додає, що, можливо, саме це вплинуло на те, як Захід сприйняв та відреагував на це вторгнення, на відміну від воєн, що велися на Близькому Сході та в інших регіонах.

Кайл Глен додає, що підписники Conflict News та інших схожих акаунтів у соцмережах самі можуть перевірити справжність знімків, звіривши їх з джерелами.

"Ви можете запропонувати широкій аудиторії інформацію в максимально неупередженому вигляді і дати людям можливість самим робити висновки", - каже він, і додає, що рішення про те, коли і якою інформацією ділитися, ухвалює все ж таки він сам та інші члени "розвідспільноти за відкритими джерелами".

Наприклад, сам він, за його словами, стоїть у цьому конфлікті на боці українців, тому намагатиметься не публікувати інформацію про пересування українських військових, щоб випадково їм не зашкодити.

Деякі приватні компанії, наприклад, канадська фірма MDA, діляться своїми знімками, зробленими з орбіти практично в режимі реального часу, безпосередньо з українськими військовими.

За словами Рити Конаєв, супутникові знімки, на відміну від інших джерел інформації, у прямому розумінні слова дають унікальну можливість поглянути на події, що відбуваються за тисячі кілометрів від вас, і саме це пояснює підвищений інтерес до таких знімків.

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"У певному сенсі погляд з великої відстані дає ширше уявлення про масштаби руйнувань, - вважає Конаєв. - Це вже більше, ніж життя окремо взятих людей, це життя цілих спільнот".

Втім, така доступність деталізованих знімків може мати далекосяжні і не завжди передбачувані наслідки.

Хоч військові покладаються не на соцмережі, а на власні розвіддані, ніхто не може точно сказати, як викладені у "твіттері" та "фейсбуці" супутникові знімки пересування військ можуть вплинути на ухвалення оперативних рішень на місцях.

"Наслідки можуть бути дуже реальними і мати потенційні наслідки для життя чи смерті", - вважає Рита Конаєв.

Кайл Глен теж замислювався над цим, але, за його словами, він навряд чи колись дізнається, чи призвів викладений ним у загальний доступ знімок до фатального удару чи бойового зіткнення.

"Я не сказав би, що це змусить мене сумніватися у тому, що я роблю, але я пам'ятаю про таку ймовірність, - каже він. - І я з цим змирився".