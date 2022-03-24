"Русский военный корабль, иди на ...". Як народилося гасло цієї війни

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua

24 лютого росіяни погрожували українським прикордонникам на острові Зміїний у Чорному морі. Вимагали здатися, а у відповідь почули: "Русский военный корабль, иди на ...".

24 лютого українці ще нічого не знали про долю прикордонників з цього острова, про те, скільки людей загине у цій війні та скільки міст понівечать сотні російських ракет, але зухвала та смілива відповідь російському кораблю запам'яталася всім.

Це був перший день вторгнення Росії до України.

Як з'явився запис цих переговорів і чому українці так полюбили фразу про корабель?

Острів

Острів Зміїний, на якому майже нічого не росте, розташований за 120 км від Одеси і за 37 км від дельти Дунаю у північно-західній частині Чорного моря.

Він зовсім невеликий, і у міжнародному суді ООН Румунія та Україна навіть сперечалися острів це чи скеля, щоби домогтися вигіднішого окреслення своїх територіальних вод та виключної економічної зони.

Автор фото, Aleksandr Litvinenko

На острові є селище Біле, банк і гарнізон прикордонників.

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Зранку 24 лютого до Зміїіного підійшли дві нерозпізнані цілі, які згодом виявилися російськими кораблями "Москва" та "Василий Быков", і висунули прикордонникам вимоги - здавайтесь.

"Ви перебуваєте у повній ізоляції! У зоні ураження зброєю. У випадку спротиву - будете знищені. Шанси вижити - рівні нулю. Це скоро закінчиться, і ви продовжите своє звичне життя. Для цього потрібно… зупинити роботу РЛС і засобів зв'язку, вишикуватись і скласти зброю", - заявили росіяни по міжнародному каналу зв'язку.

О 16:29 24 лютого з'явилися перші новини про атаку на Зміїний. Острів обстрілювали з бойової авіації та з корабельної зброї.

Близько 18:00 надходили повідомлення, що прикордонники все ще тримають оборону. Вони двічі відбили атаки росіян, але о десятій вечора за Києвом Зміїний захопили.

Через деякий час після цього американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies опублікувала супутниковий знімок зі слідами бою на Зміїному.

Автор фото, Maxar Technologies

На ньому видно, як острів обстрілювали - у центрі острова пошкоджені будівлі, зруйновані дахи, на землі - вирви від ракет.

Спочатку була інформація, що 13 прикордонників загинули. Проте 28 лютого у ВМС заявили, що вони - живі, але у полоні.

Курс для російського корабля

Як світ дізнався про те, куди українці у перший день війни відправили російський корабель?

Українські прикордонники на материку записували всі розмови між захисниками острова і росіянами, розповіли ВВС News Україна у Державній прикордонній службі.

Один з цих файлів, тривалістю 47 секунд, самі ж прикордонники поширили наступного дня. Такий крилатий вислів не міг залишитися непоміченим, кажуть у ДПС.

"Українські прикордонники послали росіян", "Русский военный корабль, иди на ..." - наступного дня такі заголовки з'явилися у багатьох українських ЗМІ.

У Держприкордонслужбі кажуть, що свідомо не називають, хто вів переговори по радіозв'язку з росіянами і сказав ці слова.

"Це можуть озвучити тільки самі хлопці", - заявили у відомстві. А вони - все ще у полоні.

У кількох ЗМІ з'явилися інтерв'ю з Тетяною Грибовою з Черкащини, яка каже, що російський корабель відправив її син - морський піхотинець Роман Грибов.

"Коли мій син послав корабель, то я зрозуміла, скільки звитяги у цих словах. Це стало закликом до боротьби проти проклятого окупанта у всьому світі", - каже жінка.

Проте у Держприкордонслужбі категорично не називають імен і не роблять жодних припущень про те, чий голос міг лунати на записі.

"Головне прагнення українців"

Після цього вислів став одним з символів боротьби України з російськими військами.

"Русский военный корабль, иди на ..." - говорив український президент, міністри та губернатори, американський сенатор, музиканти та співаки, звичайні люди та "Укрзалізниця".

Це гасло з'явилося на білбордах та на одязі, на вказівниках, рекламних банерах, на стінах, на мобільних додатках, в обмінниках валют замість знаку рубля, на аватарках та у сотнях мемів.б

Автор фото, Getty Images/SERGEI SUPINSKY Підпис до фото, Крім оригіналу, з'явилися численні модифікації знаменитого гасла

Заклик озвучив ведучий знаменитої американської телепрограми "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман, а "Укрпошта" провела конкурс на найкращий проєкт поштової марки.

Гасло повторюють українські військові та кричать на протестах в окупованому Херсоні та інших містах.

Ці слова пишуть на захоплених у росіян танках. Від російського вторгнення гине тисячі людей, а українці щоденно у соцмережах повторюють: "Русский военный корабль, иди на ...".

Нецензурні слова з України цитують світові ЗМІ - Reuters, The Guardian, ВВС, Der Spiegel.

Письменник Андрій Бондар вважає, що секрет популярності цієї фрази в тому, що вона виконала для українців роль замовляння, словесної формули, в якій втілено головне прагнення українського народу: "Від...ться від нас!", сформулюване класиком Лесем Подерв'янським.

"Ще раніше, але по-іншому це прагнення сформулював інший класик нашої літератури Микола Хвильовий: "Геть від Москви!". Тому всі влучні та доречні меми, які повторюють наші головні прагнення, і будуть ставати нашими словесними оберегами", - каже пан Бондар.

"Русскій корабль" - це квінтесенція образу одвічної гордості всієї російської воєнної машинерії - її нібито непереможного військового флоту. Ми послали в перші дні війни саме його, а з ним увесь мілітарний російський світ. Ми знецінили їх вустами нашого офіцера на острові Зміїний. А підхопили й полюбили тому, що віримо нашим офіцерам і нашій армії загалом", - вважає український письменник.