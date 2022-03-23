Як Рівне готується до вторгнення з Білорусі. "Перші колони знищать, інші тікатимуть"

Віталій Червоненко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Рівненська ОВА Підпис до фото, Віталій Коваль каже, що ЗСУ та територіальна оборона готова до відсічі вторгнення з Білорусі

Рівненщина на заході України останніми днями під подвійним ударом - щодень її активно обстрілюють ракетами росіяни, а з півночі висить загроза прямого вторгнення військ Білорусі.

Українська розвідка протягом останніх двох тижнів кілька разів попереджала про реальність вторгнення, мова іде про можливий захід у дві області - Волинську та Рівненську.

Саме цим дехто і пояснює посилення обстрілів останніх днів. Росія може змушувати Лукашенка наказати військам перейти кордон, хоча, як вказують у розвідці, білоруські військові цього не хочуть.

Маневри і перегрупування білоруських військових на кордоні відбуваються постійно, але влада країни заперечує плани вторгнення. Як і Росія заперечувала перед нападом на Україну, а потім вдарила у тому числі з Білорусі по Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

Експерти говорять про кілька цілей, які можуть мати білоруські сили - або відволікти сили ЗСУ від Києва, або ж навіть перерізати шляхи постачання із заходу на схід. Ускладнює ситуацію те, що неподалік кордону з Білорусі на Рівненщині ще й розташована атомна станція.

Про те, як область готується до оборони, ВВС News Україна розпитала у керівника Рівненщини Віталія Коваля.

Автор фото, Рівненська ОВА Підпис до фото, Рівненська область на півночі межує з Білоруссю. Атомна станція у Вараші

Росія хоче тримати в напрузі тилові області

ВВС: Рівне зараз у центрі уваги - тилове місто почали постійно обстрілювати, спочатку телевежу, 21 березня був серйозний ракетний обстріл, 22 березня обстрілювали і зранку, і ввечері. З чим ви пов'язуєте таку активізацію?

Віталій Коваль: Це намагання посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію. Росія хоче тримати в напрузі області, які виконують тилові задачі.

Рівненщина хоч і прикордонна, але дуже важливо тут розгортати економіку і працювати на повну. Принаймні я для себе бачу такі причини постійних обстрілів.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Від обстрілу Рівненської телевежі загинули 23 людини

ВВС: Скільки загинуло людей від обстрілів з початку війни?

В.К.: Втрати озвучує міноборони і вже після перемоги. Ця інформація закрита.

ВВС: На фоні обстрілів дуже непроста ситуація у Білорусі на півночі області. Останні дні розвідка застерігає про можливе вторгнення білоруських військ, можливий наступ на Рівне. Обстріли можуть бути частиною підготовки вторгнення?

В.К.: Росія зазнає невдач на тих фронтах, які вже відкрила. Не може просунутись далі, десь вже їх відтісняють. Не виключено, що одна із стратегій Росії - це тримати в напрузі цивільне населення обстрілами.

Збройні сили Білорусі не пройдуть

ВВС: Чи готова область до відсічі наступу Білорусі? Достатньо сил?

В.К.: Успіхи ЗСУ дозволяють нам чітко їм довіряти. Я маю потрібну інформацію і розумію процес, тому схильний довіряти ЗСУ на Рівненщині. Впевнений, що синергія ЗСУ, територіальної оборони і громад на 27-й день війни велика, є згуртованість. Тому впевнений, що ми готові до відсічі, збройні сили Білорусі не пройдуть.

Автор фото, Рівненська ОВА

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ВВС: До Рівного не дійдуть?

В.К.: У них це бажання зникне ще до кордону, а коли перейдуть, то бажання йти далі відбиватиметься їхніми втратами.

Ми ж розуміємо, що їм не хочеться мати ще одне джерело неспокою в Білорусі у вигляді загиблих і поранених, скалічених. Країна Білорусь цього не хоче.

ВВС: У вас є дані розвідки, якщо вони будуть нападати, українська сторона знатиме про це хоча б за пів доби до атаки?

В.К.: Наступ армії - це не піша прогулянка чи проїзд на скутері. Щоб здійснити атаку, потрібні сили та засоби, які треба згрупувати. Утворити колони, які займають десятки кілометрів.

Наші ЗСУ не допустять бліцкригу, ситуацію моніторять. Якщо почнеться цей процес, то час для розгортання сил у нас буде, тим більше, що всі вже підготовлені і чекають.

ВВС: На півночі Рівненщини складний рельєф, болота, важко проїхати і у мирний час. Настільки це заважатиме білоруським військам? Ще й річки повноводні навесні.

В.К.: Рельєф і рідна земля настільки тут пропрацьований військовими та теробороною, що є чітке розуміння місць, де ворога можна зупинити за допомогою і природних фортифікаційних споруд, і наших підготовчих заходів.

Ми знаємо кожен квадратний метр нашої території і зробимо так, щоб ворог не просунувся далі.

Обороняти свій край набагато легше, ніж наступати без ідей. Мотивація наших воїнів висока, тут рідні ліси і болота допомагають.

Автор фото, Віталій Коваль Підпис до фото, Кордон Білорусі та України на Рівненщині - болота, річки та ліси

Вести тут їм наступальну операцію без знання місцевості важко. По інших регіонах маса бойових з'єднань загубились, а на Рівненщині це зробити дуже легко. Якщо білоруси підуть, в багатьох місцях застрягнуть в болоті.

А річки, навіть якщо і не вийшли ще з берегів, то це все одно будуть перепони, які важко здолати. Тут багато річок, озер і водойм, які треба обминати, а це втрата часу і ефекту раптовості, наступальної швидкості.

Не бурштинокопачі, а небайдужі громадяни

ВВС: Жартують про Рівненщину, що тут бурштинокопачі і самі зупинятимуть білорусів. Цей чинник серйозно розглядають? Працюєте з ними?

Автор фото, Кіт Інжир Підпис до фото, У мережі жартують, як бурштинокопачі будуть оборонятись від вторгнення з Білорусі

В.К.: Я б відійшов від терміну бурштинокопачі, я назвав би їх небайдужими громадянами. Такої злагодженості і бажання допомагати ЗСУ, як у місцевого населення Рівненщини, ніхто не очікував.

ВВС: Головним можливим напрямком вторгнення з Білорусі може бути Львів, а навіть не Рівне. У ваших планах оборони які пріоритети?

В.К.: Кожен ворог ставить завжди собі тактичні завдання. Їхнє завдання ми до кінця не зрозуміємо, поки вони не почнуть діяти.

Логічно припускати, що завдання - відрізати постачання провіанту та допомоги із Заходу через автомобільні шляхи. Тому їхні задачі будуть розбиватись об наші дії. Наша задача не пропустити ворога в жоден населений пункт.

ВВС: Висадка десанту на аеродроми Рівненщини не буде сюрпризом?

В.К.: Десант точно не буде сюрпризом. Але це буде помилка ворога. Не вірю, що командування білоруських сил готове класти своїх синів на виконання незначних тактичних завдань.

Бізнесові, родинні і культурні зав'язки

ВВС: Ми чули від розвідки, що в білоруській армії та суспільстві настрої проти війни. Які у вас дані, тут у регіоні багато родичі з того боку кордону?

В.К.: Часто буваю в північних районах області. Знаю про настрої цивільного населення з того боку кордону. Тут багато бізнесових, родинних, культурних зав'язків. Ми нормально жили у злагоді з білоруськими регіонами.

Автор фото, РАЕС Підпис до фото, Рівненська атомна станція розташована на півночі Рівненщини за 60 кілометрів від кордону з Білоруссю

У нас є чітка інформація, що населення Білорусі взагалі не хоче війни. Ніхто не хоче втрачати синів та родичів.

А військові там теж люди, мотивації у них нема. За що воювати? Прийти і поставити галочку для росіян, що допомогли воювати проти України? Що захищатимуть вони, якщо прийдуть?

Рівненська атомна станція захищена

ВВС: Є плани, як працювати з білорусами, якщо зайдуть, щоб здавались чи щось подібне?

В.К.: Сценарій дуже простий - агресивна і боєздатна відсіч. Коли перші колони отримають, скажу цензурно, відсіч, знищать, то вони розвернуться і будуть тікати.

ВВС: Львів став маленькою столицею, туди всі тікають. Рівне ніби оминають ці потоки.

В.К.: 25 тисяч громадян України з інших регіонів офіційно зареєструвались у нас після приїзду. Є тенденція, що тут залишаться. Йде вже релокація підприємств з інших регіонів - пішли перші ластівки, коли погоджують земельні ділянки, визначаються з інфраструктурою та трудовими ресурсами.

ВВС: Біля Рівного є дві атомні станції. Рівненська АЕС розташована суттєво на півночі, ближче до Білорусі. Є сили і засоби не дати захопити атомну станцію, як в Енергодарі?

В.К.: Висновки з Енергодару зроблені, ЗСУ відпрацювали алгоритм дій. Рівненська атомна станція захищена.