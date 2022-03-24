"Сором вам і ганьба". Як промови Зеленського дають йому підтримку Заходу

Пол Адамс

Кореспондент BBC з питань дипломатії

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Виступ Зеленського перед Конгресом США

Поки його армія завзято воює на полях битв в Україні, Володимир Зеленський веде інформаційну війну у столицях західного світу.

За два тижні він виступив перед парламентарями 10 країн, і скрізь йому аплодували стоячи.

Одягнений у зелену футболку, з кількаденною щетиною він спілкується через відеозв'язок з української столиці і часто салютує стиснутим кулаком. Коли лунають оплески, він зникає. Зрештою, він поспішає - на нього чекають дійсно екзистенційні питання.

"Він знає, як втілити дух нації, - каже Джонатан Еяль з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. - Не лише у своїх промовах, а й у тому, як і де він це робить".

Вдала адаптація

Виступи Зеленського, що стартували в британському парламенті, мають єдину невідкладну мету — заручитися міжнародною підтримкою. І для цього український президент вдається до спеціально підготовлених меседжів.

Від падіння Берлінської стіни до терактів 11 вересня у Нью-Йорку й Вашингтоні - Зеленський згадує про епічні події і травми інших народів.

У Парижі він виголосив національний девіз "свобода, рівність, братерство". У Японії згадав про ядерну катастрофу.

Це - невитончені дипломатичні посилання. І вони не повинні такими бути. Вони діють глибше, на рівні інстинктів.

Зеленський майже відразу переходить до суті питання. За хвилину чи дві після початку свого виступу в Лондоні він порівняв 13 днів війни в Україні з битвою за Англію - найбільшою авіаційною битвою британців у Другій світовій війні.

Почавши з Шекспіра ("Бути чи не бути"), він перейшов до Черчилля. Зеленський не назвав ім'я британського лідера, але тонко адаптував культову промову Черчилля від 4 червня 1940 року так, щоб вона відповідала географії України.

"Ми боротимемося в лісах, у полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях", - сказав він.

Поступово звернення Зеленського до західних країн набувають більш різких нот. Він не боїться дорікати й лаяти Захід за те, що той, на його думку, недостатньо підтримує Україну.

Сила сорому

"У кожній своїй промові він каже: що ви за люди? - аналізує риторику українського лідера Номі Клер Лазар з Оттавського університету. - Що ви за нація? Якщо ви схибите перед цим викликом, то ганьба вам і сором".

У промові перед Конгресом США, де було багато посилань на Перл-Харбор, Мартіна Лютера Кінга і Рашмор, Зеленський вдавався до виразів, які важко назвати дипломатичними.

"Ми просимо про відповідь, - благав він. - Про відповідь на терор. Хіба це надто велике прохання?"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Зеленський присоромив італійських парламентарів

Виступаючи у вівторок перед парламентом Італії, Зеленський знову присоромив свою аудиторію, наголосивши, що оточення Путіна любить відпочивати в Італії.

"Не будьте курортом для вбивць", - закликав він.

Як президент країни, що зазнала неспровокованого вторгнення, Зеленський заслужив право на таку риторику, вважає професорка Лазар.

Він відчуває потребу струсити зі своєї аудиторії залишки самозаспокоєння.

"Гадаю, він і його команда певною мірою розчаровані, - каже Орися Луцевич з аналітичного центру Chatham House. - Вони не відчувають, що люди вражені до глибини душі".

Овації

Кожна промова Зеленського, написана у співавторстві з його помічником Дмитром Литвином, має свою аудиторію: політики, вражені його нетрадиційною, прямою риторикою, застигли у незручному світлі праведного гніву українського лідера.

Але ці промови націлені й на його народ.

Зеленський говорить українською і уникає офіційних костюмів. Це екстраординарна трансформація для політика, рейтинг якого падав за кілька місяців до початку війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Канадці аплодували Зеленському стоячи майже три хвилини

До війни минуле Зеленського як комедійного актора часто було тягарем. Але за нинішніх умов це раптово перетворилося на актив.

"Коміки заробляють на життя через дуже тісний зв'язок зі своєю аудиторією, - каже професорка Лазар. - Вони змушують нас почуватися некомфортно: радіти і сміятися".

Вистава Зеленського з простим, нічим не прикрашеним посланням "робіть більше, щоб допомогти нам", розрахована врешті-решт на простих західних громадян.

"Він намагається створити тиск знизу, - каже професорка Лазар. - Внутрішній тиск на уряди, що особливо важливо, оскільки те про, що він просить, коштує справді дорого".

Визначення порядку денного

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У цьому, зрештою, вся справа. Зеленський вирушив у віртуальний тур законодавчими органами світу не для того, щоб викликати співчуття. Україна бореться за своє існування і зможе продовжити це робити лише за масивної й постійної військової допомоги з боку своїх союзників.

Вже кілька тижнів Зеленський просить НАТО запровадити над Україною безполітну зону. Він знає, що отримає відмову. Але натомість може отримати щось інше, не менш важливе, вважає Орися Луцевич.

У вівторок голова офісу Зеленського Андрій Єрмак запропонував альтернативу безполітній зоні. "Будь ласка, закрийте наше небо. Або дайте нам нарешті далекобійні системи ППО", - заявив Єрмак.

І кроки щодо підвищення боєздатності української протиповітряної оборони вже роблять. Як повідомляють, США розглядають можливість постачання Україні застарілого, але ефективного обладнання радянського виробництва.

Джонатан Еяль каже, що завзятий підхід Зеленського приносить свої плоди.

"Незабаром західні лідери збираються провести день інтенсивних дискусій, і "на порядку денному буде саме це питання: яке ще обладнання необхідно передати Україні".