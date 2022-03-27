Заборонене в РФ інтерв'ю. Що сказав Зеленський російським журналістам

1 година тому

Автор фото, Meduza

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю опозиційним російським ЗМІ.

Двогодинне інтерв'ю взяли ексголовред "Дождя" Тихон Дзядко, журналіст і письменник Михайло Зигар, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков та спецкор "Комерсанта" Володимир Соловйов.

Після того, як воно з'явилось в мережі, російський регулятор Роскомнадзор виступив із вимогою не показувати розмову.

ВВС зібрала головні цитати з нього.

Про політику Кремля

На жаль, [там] не бачать самостійності України. Це взагалі трагедія наших із вами... Я не знаю, чи можна говорити "з вами". Напевно, з вами, так, бо два суспільства є. І насамперед, це народи, а потім уже правителі. Сталася ця трагедія - несприйняття нас як самостійної держави.

Сприйняття нас не як самостійної держави, а як якогось продукту, як частини якогось великого організму, на чолі якого бачить себе чинний президент Росії.

Ми не вважаємо себе атавізмом. Ми вважаємо себе самостійною державою - з великою, глибокою історією та з моральністю. Про мораль та об'єднання і говорити нічого...

Я не знаю, що там нагору в Росії доповідали, але, напевно, сказали, що ми вас тут чекаємо - з квітами та з посмішками. Що ситуація дуже погана, чинного президента не підтримують, чинну [правлячу] партію не підтримують. Я впевнений у цьому 99,9%. Я б просто так не кидався словами в цій ситуації.

Про Маріуполь

Місто заблоковане російськими військовими. Заблоковані усі в'їзди та виїзди з міста Маріуполь. Замінований порт. Гуманітарна катастрофа всередині - однозначно, бо заїхати з продуктами харчування, ліками та водою туди неможливо.

Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої. Вбивають водіїв. Що відбувається із цими вантажами, я вам не можу сказати. Багато хто з них був відвезений назад.

Про російських військових

І багато дітей. Я не знаю... Вони там присягу давали або там обіцянки... Багато дітей, які не знали, куди вони їдуть, але, звичайно, багато хто говорить дурниці і брешуть спочатку з переляку, не знаючи, що з ними буде. А потім, коли бачать, що до них нормальне ставлення, наскільки це можливо, тому що війна, і по-різному буває, багато хто шокований.

І всі ці [їхні] телефонні дзвінки батькам і таке інше: заберіть нас. І як вони кидають танки… [Ми маємо] величезну кількість перехоплень [телефонних розмов російських солдатів]. Просто величезна кількість дзвінків, коли вони кажуть: "Так і так. Я сьогодні прострілив собі ногу, а Паша зламав собі [щось ще]".

Ну, дивіться. Йде колона у 200 танків. Наші підірвали 30. Усе. Вважайте, що колони немає. 70 танків біжать. Вони не воїни. Їх змусили. На забій послали. Ось як є.

Про ставлення до росіян

Попри те, що я президент і маю бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 числа погіршилося. Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову [ставлення] до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу.

Попри те, що розумію, що [в Росії] багато людей, які підтримують Україну. Я їм вдячний, бо без сарафанного радіо, без роботи чесної журналістики, без внутрішнього потенціалу російської людини, яка за справедливість і за Україну… І так, нехай вона буде насамперед за себе - а це означає, що вона буде за Україну у такому випадку.

Тому що війна на нашій території не принесе нічого доброго цій російській людині, якщо вона усвідомлює. Ставлення погіршилося у населення.

Про плани України напасти на Донбас

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Звісно, ​​жодних планів не було. Починаючи з 2019 року, знову ж таки, і президенту Путіну, і потім усіма цими різними каналами, про які ви сьогодні говорили... Я говорив, що ми не збираємося військовим шляхом забирати наші території. Я хочу з вами домовитись. Мало того, я хочу знайти формат, в якому можна пожити якийсь час. Я хотів пожити якийсь час у відносинах між Україною та Росією - до цього вторгнення.

Я шукав різні варіанти. Повірте мені.

І я хочу з приводу цієї фейковості. Щодо [тиражованого державними ЗМІ документа про напад на Донбас за підписом колишнього начальника Нацгвардії України Михайла] Балана... Я не знаю, що це за документ. Мені важко взагалі сказати. Якби я його бачив, я відповів би вам. Фейковість усіх документів, які говорять про напад [України] на Донбас 100%. І взагалі це Нацгвардія, так? Колишній начальник Нацгвардії? Микола Балан? Він не має на це навіть повноважень.

Нацгвардія, яка, ви розумієте, входить до складу міністерства внутрішніх справ. Отже, там підпис має бути міністра внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ, яке відношення має до наступальних позицій? Взагалі марення.

Про "хімічні лабораторії" в Україні

Так, це анекдот.

Тут мені нічого пояснити. Ну, немає в нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає.

Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій та хімічної зброї немає. Немає цього.